El presidente del Banco BHD, Steven Puig, participó en el panel “Diplomacia deportiva e impacto económico”, en el evento “¡Peloteros! Latinos & the legacy of american baseball’, organizado por la Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos y el Aspen Institute.

Puig abordó la contribución del Banco BHD al béisbol dominicano a través de iniciativas orientadas a la educación financiera de jóvenes talentos del béisbol y otros actores del ecosistema deportivo, además de ser el banco oficial de las Grandes Ligas.

"Nuestro deporte nacional tiene un impacto cultural y económico, siendo una plataforma de inclusión financiera, conexión entre comunidades y desarrollo sostenible. Por eso tenemos un firme compromiso con el béisbol dominicano que más que un deporte es un motor de desarrollo social y una vía de oportunidades para nuestros jóvenes”, enfatizó Puig durante el panel.

Desde el 2008 al 2025, el BHD ha ofrecido capacitaciones a 8,600 prospectos en temas de educación financiera y en habilidades sociales, emocionales y administrativas para su desarrollo profesional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Puig puntualizó que el béisbol genera grandes oportunidades económicas en Estados Unidos, pero adquieren una dimensión aún mayor en República Dominicana por la cercanía social de los jugadores con la población.

Asimismo, la directora ejecutiva de Aspen Conexión, Pilar Frank O’ Leary, afirmó que “este diálogo destaca a la industria deportiva como un pilar fundamental de la economía creativa global, donde las contribuciones latinas están redefiniendo los mercados e inspirando nuevas formas de pensar sobre el crecimiento y el impacto”.

En el evento se destacó que la economía deportiva estadounidense se proyecta en US$ 300 mil millones para 2035, con los aficionados latinos impulsando hasta un tercio de ese crecimiento.

1 de 2 | El ejecutivo del Banco BHD señaló que entre 2008 y 2025 la entidad financiera capacitó a más de 8,600 prospectos en educación financiera y habilidades para su desarrollo profesional. 2 de 2 | Durante el evento “¡Peloteros! Latinos & The Legacy of American Baseball”, organizado por la Embajada Dominicana en Estados Unidos y el Aspen Institute, Puig resaltó el impacto cultural y económico del béisbol como motor de desarrollo social y oportunidades para los dominicanos.

Unidos por el deporte nacional

En el evento, Steven Puig compartió panel con Francisco Cordero, asistente especial internacional de la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPA) y Alba García, socia de McKinsey & Company.

¡Peloteros! Latinos & The Legacy of American Baseball inició con las palabras de la embajadora dominicana, María Isabel Castillo, y tres paneles de expertos que abordaron temas como la diplomacia deportiva, el impacto económico del béisbol, el empoderamiento financiero de los jugadores y la intersección entre arte y deporte.

Reunió a expertos financieros de McKinsey & Company y Capital One, Banco BHD, la Fundación y el Centro Cultural Eduardo León Jimenes; y a los exjugadores de Grandes Ligas, Nelson Cruz, Francisco Cordero y Miguel Batista, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas personales sobre la industria.

La iniciativa ¡Peloteros! Latinos Shaping the Legacy of American Baseball forma parte de los esfuerzos conjuntos de la Embajada dominicana y el Aspen Institute para promover el diálogo sobre la influencia de la comunidad dominicana en sectores estratégicos, destacando el deporte como un pilar de desarrollo, identidad y proyección internacional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más