Banco BHD reafirma su apuesta por la sostenibilidad en Expo Sostenible 2026

El Banco BHD reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible durante su participación en Expo Sostenible 2026, donde presentó una agenda enfocada en el financiamiento responsable, el impulso al emprendimiento y la educación financiera con enfoque ambiental.

Durante el evento, la entidad ofreció asesorías financieras, charlas dirigidas a pequeñas y medianas empresas (pymes) y espacios para emprendedores, además de integrarse a un panel sobre sistema financiero sostenible, promoviendo prácticas empresariales responsables y proyectos con impacto social y ambiental positivo.

La vicepresidenta de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social, Josefina Navarro, destacó que la sostenibilidad forma parte esencial de la visión del banco, subrayando la importancia de acompañar a los emprendedores en iniciativas que generen valor económico, social y ambiental.

En el marco del evento, Navarro sostuvo un intercambio con Rigoberta Menchú, con quien abordó la Estrategia de Género BHD como un modelo integral de sostenibilidad.

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Espacio para emprendedores

La participación del banco incluyó un espacio para emprendedores de la Comunidad Open BHD, donde clientes presentaron casos de éxito y modelos de negocio, además de su presencia en el bazar del evento.

Asimismo, desde su stand, la entidad brindó orientación sobre financiamiento de iniciativas sostenibles y dio a conocer los beneficios de su comunidad empresarial, que incluyen acompañamiento y formación.

Como parte de la agenda, Cristina Bello participó en un panel sobre sistema financiero sostenible, en el que se analizó el papel de las entidades financieras en la promoción de prácticas responsables.

Durante la actividad, el Banco BHD también fue reconocido por su inclusión entre las 15 empresas sostenibles, destacando sus esfuerzos en integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su estrategia corporativa.

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