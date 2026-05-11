En ese partido, el dominicano Enmanuel De Jesús (2-0) fue clave desde el bullpen al lanzar 2⅓ entradas sin permitir carreras, mientras que su compatriota Wenceel Pérez impulsó una carrera para los Tigres.

Por los Reales, el dominicano Maikel García lideró a su equipo con tres hits, una carrera anotada y una impulsada.

Resultados de las Grandes Ligas. Domingo 10 mayo 2026

Rays 4 – 1 Red Sox

Astros 0 – 5 Reds

Twins 5 – 4 Guardians

Yanquis 3 – 4 Brewers

Mariners 1 – 2 White Sox

Cubs 0 – 3 Rangers

Pirates 6 – 7 Giants

Braves 7 – 2 Dodgers

Mets 1 – 5 Diamondbacks

Cardinals 2 – 3 Padres

Tigers 6 – 3 Royals

Nationals 2 – 5 Marlins

Athletics 1 – 2 Orioles

Rockies 0 – 6 Phillies

En otro duelo destacado, Jacob deGrom igualó su máximo de la temporada con 10 ponches en siete entradas sin permitir carreras, alcanzó los 1.900 ponches en su carrera y Texas derrotó 3-0 a los Cachorros de Chicago en Arlington en su segunda blanqueada consecutiva sobre el mismo rival.

Evan Carter conectó un jonrón de dos carreras y Josh Jung aportó tres de los siete hits de los Rangers. Jameson Taillon (2-2) permitió una carrera y cuatro hits en 5⅓ entradas para Chicago, que ha perdido dos seguidos tras su segunda racha de 10 victorias consecutivas de la temporada.

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Los Filis de Filadelfia siguieron su racha ganadora al vencer 6-0 a los Rockies de Colorado. Kyle Schwarber conectó dos jonrones —incluyendo uno consecutivo con Bryce Harper en la primera entrada— y Brandon Marsh aportó cuatro sencillos.

El dominicano Cristopher Sánchez (4-2) lanzó siete entradas sólidas y extendió su racha de blanqueadas a 21⅓ entradas. Filadelfia ha ganado 10 de 13 juegos desde que Don Mattingly asumió como mánager interino el 28 de abril.

Los Bravos de Atlanta derrotaron 7-2 a los Dodgers de Los Ángeles con una actuación dominante de Bryce Elder (4-1), quien lanzó 5⅔ entradas sin permitir carreras y bajó su efectividad a 1.81, la mejor de la Liga Nacional.

Mauricio Dubón conectó un doble de tres carreras y Atlanta mejoró su récord a 28-13, el mejor de las Grandes Ligas. Justin Wrobleski (5-1) sufrió la derrota al permitir siete carreras en 8⅔ entradas para los Dodgers.

Los Cerveceros de Milwaukee barrieron la serie ante los Yanquis de Nueva York al ganar 4-3 gracias al jonrón de Brice Turang con dos outs en la novena entrada contra el cerrador David Bednar (1-3).

El abridor neoyorquino Carlos Rodón, en su debut de temporada tras una cirugía en octubre pasado, permitió tres carreras con cinco bases por bolas en 78 lanzamientos. Aaron Judge conectó su decimosexto jonrón del año, líder de la liga, para poner a Nueva York arriba 1-0 en la primera entrada.

Los Ángeles de Anaheim derrotaron 6-1 a los Azulejos de Toronto con una actuación sobresaliente de José Soriano (6-2), quien retiró a 20 bateadores consecutivos y permitió una carrera en 7⅔ entradas.

Jo Adell conectó dos jonrones y un doble, Oswald Peraza añadió un jonrón de dos carreras y Vaughn Grissom aportó un doble de dos carreras.

Los Rays de Tampa Bay vencieron 4-1 a los Medias Rojas de Boston con tres carreras en las primeras tres entradas. Nick Martínez (4-1) lanzó 5⅔ entradas de una carrera. El dominicano Junior Caminero abrió el marcador con un jonrón solitario en la primera entrada, su undécimo del año.

Los Rojos de Cincinnati derrotaron 5-0 a los Astros de Houston en el juego decisivo de la serie. Andrew Abbott lanzó seis entradas con solo tres hits permitidos y Spencer Steer conectó su séptimo jonrón. El venezolano Yordan Álvarez tuvo una noche para olvidar: 0-4 con cuatro ponches.

Los Mellizos de Minnesota vencieron 5-4 a los Guardianes de Cleveland. Kody Clemens conectó tres hits con dos dobles y anotó dos carreras. El dominicano Yoendrys Gómez lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su segundo salvamento con Minnesota.

Los Padres de San Diego derrotaron en 10 entradas 3-2 a los Cardenales de San Luis gracias al elevado de sacrificio de Manny Machado en la décima entrada.

Nick Castellanos forzó las entradas extras con un jonrón de dos carreras en la novena ante el cerrador Riley O’Brien.

Los Diamondbacks de Arizona vencieron 5-1 a los Mets de Nueva York. Eduardo Rodríguez (4-0) no permitió hit hasta la sexta entrada y terminó con una carrera y cuatro hits en 8⅓ entradas. El novato Ryan Waldschmidt produjo tres carreras en su segunda apertura en las mayores.

Los Gigantes de San Francisco superaron 7-6 en 12 entradas a los Piratas de Pittsburgh. Jesús Rodríguez conectó un sencillo con las bases llenas y un out en la duodécima entrada para darle la victoria a San Francisco, que remontó tres veces desventajas de dos carreras.

Los Marlins de Miami derrotaron 5-2 a los Nacionales de Washington. El dominicano Sandy Alcántara lanzó seis entradas sólidas y Heriberto Hernández conectó un sencillo de dos carreras en la octava para definir el partido. Josh Ekness registró el último out para conseguir su primer salvamento profesional.

Los Orioles de Baltimore vencieron 2-1 a los Atléticos de Oakland. Chris Bassitt (3-2) ponchó a seis y permitió una carrera en seis entradas. Dylan Beavers conectó el sencillo que puso a Baltimore al frente en la sexta entrada.

Las Medias Blancas de Chicago derrotaron 2-1 a los Marineros de Seattle. Randal Grichuk empató el partido con un jonrón al inicio de la octava entrada y Drew Romo anotó la carrera de la victoria tras un tiro desviado de Randy Arozarena al plato. Logan Gilbert, de los Marineros, había permitido solo un hit en seis entradas sin carreras.

Los dominicanos en la jornada dominical

Enmanuel De Jesús fue el más sobresaliente desde el montículo. El lanzador zurdo de los Tigres de Detroit registró su segunda victoria de la temporada (2-0) al lanzar 2⅓ entradas de relevo sin permitir carreras en la victoria 6-3 sobre Kansas City.

Wenceel Pérez, también con Detroit, impulsó una carrera en esa misma victoria que cortó la racha perdedora de los Tigres.

Cristopher Sánchez continuó su temporada de ensueño con los Filis de Filadelfia. El derecho dominicano lanzó siete entradas sólidas en la blanqueada 6-0 sobre Colorado y extendió su racha sin permitir carreras a 21⅓ entradas. Su efectividad se mantiene en 4.50, pero su dominio reciente lo ha convertido en uno de los abridores más confiables del equipo.

Junior Caminero abrió el marcador para los Rays de Tampa Bay con su undécimo jonrón del año ante Boston, consolidándose como una de las figuras ofensivas del equipo en lo que va de temporada.

Sandy Alcántara aportó seis entradas de trabajo para los Marlins de Miami en la victoria sobre Washington, en una actuación que refuerza su recuperación como pieza clave de la rotación de Florida.

Tabla de posiciones

Liga Americana

División Equipo Ganados Perdidos PCT JD Este Rays 26 13 .667 — Yanquis de Nueva York 26 15 .634 1.0 Azulejos de Toronto 18 22 .450 8.5 Orioles de Baltimore 18 23 .439 9.0 Medias Rojas de Boston 17 23 .425 9.5 Central Guardianes de Cleveland 21 21 .500 — Medias Blancas de Chicago . 19 21 .475 1.0 Reales de Kansas City 19 22 .463 1.5 Tigres de Detroit 19 22 .463 1.5 Mellizos de Minnesota 18 23 .439 2.5 Oeste Atleticos de Oakland 21 19 .525 — Vigilantes de Texas 19 21 .475 2.0 Marineros de Seattle 19 22 .463 2.5 Angelinos de Los Ángeles 16 25 .390 5.5 Astros de Houston 16 25 .390 5.5

Liga Nacional