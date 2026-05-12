Fernández exhorta a población a apoyar Santo Domingo 2026

El expresidente Leonel Fernández exhortó a la población a apoyar e integrarse a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al recibir en FUNGLODE al presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, y a Luis Mejía Oviedo, quien preside el Centro Caribe Sports, entidad rectora del certamen deportivo

“Desde ya invito al pueblo dominicano para que asista masivamente a la celebración de estos Juegos, que ya son parte también del compromiso que como país tenemos ante la región”, sostuvo.

Fernández valoró la realización en el país del evento internacional programado para iniciar el 24 de julio y que se extenderá hasta el 8 de agosto.

La República Dominicana, sostuvo, se ha consolidado como “una gran potencia deportiva” y Santo Domingo 2026 constituye "un compromiso del país por lo cual todos los dominicanos deben contribuir a que se celebren de la manera más exitosa posible".

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“República Dominicana podrá no ser una potencia económica, ni una potencia militar, ni financiera, pero es una potencia deportiva”, expresó Fernández.

Monegro y Mejía, por su lado, aprovecharon para invitar a Fernández a participar en los actos vinculados a la justa.

Fernández destacó que el país ha demostrado su capacidad competitiva en distintas disciplinas deportivas como en Grandes Ligas, las Reinas del Caribe, también en campo y pista con Marileidy Paulino y Félix Sánchez, y los jugadores dominicanos en la NBA.

“Y en todos esos campos la República Dominicana sale siempre airosa, de manera que somos una gran potencia deportiva y queremos que eso se reafirme en la celebración de estos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en nuestro país”, agregó el exmandatario.

El expresidente felicitó al Comité Organizador por el trabajo realizado de cara al montaje del evento y exhortó a la población a respaldar la celebración deportiva.

La edición más grande en la historia

Monegro le expresó que Santo Domingo 2026 será la edición más grande en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con una participación proyectada de 6,200 atletas en 40 deportes y 53 disciplinas.

El presidente del Comité Organizador también expuso la dimensión internacional que tendrán instalaciones como el Estadio Olímpico Félix Sánchez y su pista alterna, en fase de terminación, y el Centro Acuático, este último certificado por World Aquatics.

Otro de los puntos tratados fue el transporte de las delegaciones, considerado uno de los temas más delicados del evento, para lo cual se utilizarán autobuses escolares del sistema TRAE y unidades de la OMSA durante el verano.

Monegro presentó además detalles sobre el recorrido de la antorcha, denominado Wiche García Saleta, sustentado en los valores de honestidad, disciplina, solidaridad y perseverancia.

“La antorcha lleva por nombre Fulgor Caribe, que es ‘como una forma de uno promover la identidad que nosotros tenemos como región’”, expresó Monegro, quien además enfatizó ante Fernández la importancia del concepto de juego limpio tanto en el deporte como en la sociedad.

El presidente de Centro Caribe Sports también valoró el trabajo que desarrolla el Comité Organizador y afirmó que la organización del evento “lleva una ruta de orgullo”.

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