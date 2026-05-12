La temporada de Los Angeles Lakers llegó a su fin el lunes con una rotunda eliminación a manos del Oklahoma City Thunder, tras la que LeBron James mantuvo la incógnita sobre su futuro en la NBA.

En Cleveland, los Cavaliers derrotaron 112-103 a los Detroit Pistons y empataron 2-2 el global de esta semifinal del Este.

Vigente campeón, Oklahoma City asestó una derrota 115-110 a los Lakers con la que completó la barrida 4-0 en el global de esta semifinal de la Conferencia Oeste.

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LeBron, que brilló con 24 puntos y 12 rebotes, aseguró tras la derrota que sigue sin decidir si alargará su legendaria carrera o emprenderá la retirada.

A sus 41 años, el máximo anotador de la historia terminó su contrato con los Lakers y no dio ninguna pista de si pretende continuar en Los Ángeles, mudarse a otra franquicia o emprender la retirada.

"No sé qué me depara el futuro", afirmó LeBron una vez concluida su vigesimotercera temporada, récord en la NBA.

"Obviamente todavía está muy fresca la derrota (…) Volveré a casa, hablaré con mi familia y, cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decida hacer", zanjó ante la prensa.

Imparable Thunder

Antes del partido del lunes, las opciones de los Lakers de levantar esta eliminatoria eran prácticamente nulas, ya que ningún equipo ha remontado una desventaja de 3-0 en toda la historia.

Aun así, el combinado que encabezan LeBron y Austin Reaves (27 puntos) plantó batalla hasta el final para evitar la eliminación ante su público.

Las gradas angelinas, con casi 20.000 aficionados y celebridades como Leonardo DiCaprio y Sean Penn en primera fila, alentaron como hacía tiempo que no se veía y sus jugadores respondieron con una entrega que puso en jaque al potente Thunder, favorito indiscutible al título.

LeBron peleó en pista durante 40 minutos para unos Lakers que, a base de fe y garra, entraron en ventaja al último cuarto (84-80) por primera vez en esta eliminatoria.

Las tribunas enardecieron cuando, tras un parcial de 7-0, los locales se pusieron por delante 110-109 a solo 40 segundos del final.

Pero una volcada de Chet Holmgren y dos tiros libres de Shai Gilgeous-Alexander dieron la vuelta al marcador para Thunder, antes de que Reaves fallara el último intento para empatar desde la línea de tres y el silencio se apoderara del recinto.

Gilgeous-Alexander firmó su mejor juego de la eliminatoria con 35 puntos y 8 asistencias para Thunder, que avanza imparable hacia su segundo anillo consecutivo con un pleno de ocho victorias en estos playoffs.

Su rival en la final de conferencia saldrá de la serie entre los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves, igualada 2-2.

¿Un futuro sin LeBron?

Esta derrota en semifinal de conferencia, ronda que no superan desde 2023, puede ser el punto y final a la era de LeBron en Los Ángeles.

Uno de los mejores basquetbolistas de la historia, King James lideró esta emblemática franquicia desde 2018 y la guió hasta el título de campeón en 2020, el cuarto de la carrera del alero.

Pese a su veteranía, su influencia en el equipo angelino sigue siendo enorme y en esta postemporada ha sido su mayor anotador (23,2 puntos) y generador de juego (7,3 asistencias).

Pero a pesar de esta asombrosa producción, está en seria duda su continuidad en los Lakers, que podrían inclinarse por armar un nuevo equipo en torno a Luka Doncic, 14 años menor que James.

El esloveno, líder anotador de toda la NBA esta temporada, se perdió los playoffs por una lesión de isquiotibiales que dejó bajo mínimo las opciones de triunfo ante Oklahoma City, primer sembrado del Oeste.

"Todavía no estaba listo" para regresar, lamentó Doncic, que no logró recuperarse a tiempo de la lesión sufrida el 2 de abril.

"Si pudiera, hubiera estado ahí afuera al cien por cien (…) Es muy frustrante", agregó.

Cavs empatan con histórico Mitchell

En Cleveland, los Cavaliers derrotaron 112-103 a los Detroit Pistons y empataron 2-2 el global de esta semifinal del Este, en un duelo marcado por una histórica segunda mitad de 39 puntos de Donovan Mitchell.

La estrella de los locales terminó con un total de 43 puntos, ya que antes del descanso apenas había anotado 4 tantos.

Los 39 puntos de Mitchell igualaron la mayor cantidad para una mitad de un partido de playoffs, una marca que había conseguido Eric "Sleepy" Floyd en 1987 con los Golden State Warriors.

A la vuelta del vestuario, Mitchell entró en combustión encargándose de 16 puntos en un parcial de 23-0 de los Cavaliers que cambió el rumbo del partido.

Detroit albergará el miércoles el quinto asalto de esta serie, cuyo vencedor chocará en la final del Este con los New York Knicks.

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