La jornada del lunes 11 de mayo en las Grandes Ligas tuvo como protagonista principal a Coby Mayo, quien conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada para darle a los Orioles una victoria 3-2 sobre los Yanquis.

MLB: Resultados 11 de mayo 2026

Partido (Visitante vs Local) Resultado Liga LA Angels vs Cleveland Guardians 2 – 7 Americana NY Yanquis vs Baltimore Orioles 2 – 3 Americana Tampa Bay Rays vs Toronto Blue Jays 8 – 5 Americana Arizona Diamondbacks vs Texas Rangers . 1 – 0 Interliga Seattle Mariners vs Houston Astros 3 – 1 Americana SF Giants vs LA Dodgers 9 – 3 Nacional

Líderes de División (AL): Rays de Tampa Bay, Yanquis de Nueva York, Guardianes de Cleveland, Atléticos de Oakland.

Líderes de División (NL): Bravos de Atlanta, Cachorros de Chicago, Padres de San Diego, Dodgers de Los Ángeles. MLB: Partidos del martes 12 de mayo de 2026 Visitante Local Sede Los Angeles Angels Cleveland Guardians . Progressive Field New York Yankees Baltimore Orioles Oriole Park at Camden Yards Colorado Rockies Pittsburgh Pirates PNC Park Washington Nationals Cincinnati Reds Great American Ball Park Philadelphia Phillies Boston Red Sox Fenway Park Tampa Bay Rays Toronto Blue Jays Rogers Centre Detroit Tigers New York Mets Citi Field Chicago Cubs Atlanta Braves Truist Park Kansas City Royals Chicago White Sox Guaranteed Rate Field San Diego Padres Milwaukee Brewers American Family Field Miami Marlins Minnesota Twins Target Field Arizona Diamondbacks . Texas Rangers Globe Life Field Seattle Mariners Houston Astros Daikin Park St. Louis Cardinals Oakland Athletics Sutter Health Park San Francisco Giants Los Angeles Dodgers Dodger Stadium

Orioles 3, Yanquis 2

Ryan Weathers dominó a Baltimore durante seis entradas y media sin permitir imparables, pero la historia cambió cuando Adley Rutschman abrió la séptima con un sencillo. Tras un rodado y una base por bolas a Tyler O’Neill, el mánager de los Yanquis reemplazó a Weathers por el relevista Brent Headrick. En el tercer lanzamiento de Headrick, Mayo sacó el bate y conectó el jonrón que definió el juego.

Con apenas tres hits en el partido, Baltimore ganó su segundo encuentro consecutivo y sumó su cuarta victoria en una racha de 12 juegos.

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El jonrón de dos carreras de Ben Rice fue la única respuesta ofensiva de Nueva York, que acumuló su cuarta derrota consecutiva.

Diamondbacks 1, Rangers 0

Michael Soroka lanzó 6 1/3 entradas de gran nivel, permitiendo solo tres hits —todos sencillos—, y el dominicano Geraldo Perdomo conectó el doble que impulsó la única carrera del partido en la primera entrada para que Arizona se llevara la victoria en Arlington, Texas. Perdomo y Nolan Arenado terminaron con dos hits cada uno.

Gigantes 9, Dodgers 3

Rafael Devers conectó dos hits, impulsó dos carreras y anotó tres, mientras que Heliot Ramos y Willy Adames sumaron hits de dos carreras para que San Francisco arruinara el regreso de Mookie Betts a la alineación de Los Ángeles.

Guardianes 7, Ángeles 2

Daniel Schneemann, Travis Bazzana y Brayan Rocchio impulsaron dos carreras cada uno, y Cleveland abrió la serie de tres partidos con una victoria cómoda sobre Los Ángeles.

El abridor Joey Cantillo (3-1) lanzó seis entradas en blanco, concediendo solo cinco hits. David Fry bateó de 2-3 con doble, carrera anotada y carrera impulsada, y Kyle Manzardo terminó de 2-4 con doble y dos carreras anotadas. Cleveland recibió 10 bases por bolas.

Nolan Schanuel y Jo Adell conectaron dos hits cada uno para los Ángeles. El abridor Brent Suter (1-2) permitió dos carreras y dos hits en 1 2/3 entradas.

Rays 8, Azulejos 5

Jonathan Aranda conectó un jonrón e impulsó tres carreras, Richie Palacios aportó tres hits y tres producidas, y Tampa Bay derrotó a Toronto para comenzar la serie de tres juegos.

Fue la decimoquinta victoria de los Rays en sus últimos 17 juegos. Chandler Simpson conectó tres imparables, se robó dos bases y anotó tres carreras.

Drew Rasmussen (3-1) completó seis entradas, permitiendo tres carreras y cuatro hits. Bryan Baker lanzó una novena entrada perfecta para su undécimo salvamento. Kevin Gausman (2-3) registró su ponche número 2000, pero permitió siete carreras —seis limpias— y 10 hits en 4 2/3 entradas.

Marineros 3, Astros 1

George Kirby logró un máximo de temporada de siete ponches y Julio Rodríguez conectó un jonrón solitario en la tercera entrada para que Seattle se llevara el primer partido de la serie de cuatro juegos en Houston.

Kirby (5-2) llegó a su undécima apertura de temporada regular contra Houston con un récord de 5-1 y una efectividad de 2.17. Peter Lambert (2-3) de los Astros igualó su récord personal de siete entradas lanzadas por segunda apertura consecutiva.

Los dominicanos en la jornada

Geraldo Perdomo fue el artífice ofensivo de la victoria de Arizona sobre Texas. El campocorto de los Diamondbacks conectó el doble productor de la única carrera del partido en la primera entrada y terminó con dos hits en el juego.

Perdomo, oriundo de Santo Domingo, sigue consolidándose como pieza clave en la alineación de Arizona, que acumula tres victorias consecutivas. El dominicano lo hizo todo en la ofensiva de los Serpentinos.

Julio Rodríguez aportó su séptimo jonrón de la temporada para los Seattle Mariners en la victoria sobre Houston. El jardinero central de los Marineros conectó el cuadrangular solitario en la tercera entrada que puso el marcador 3-0, contribuyendo a la racha histórica de su equipo ante los Astros.

Tablas de posiciones

Americana

Equipo Ganados Perdidos PCT DIF Tampa Bay Rays 27 13 .675 — New York Yankees 26 16 .619 2.0 Atleticos de Oakland 21 19 .525 5.0 Cleveland Guardians . 22 21 .512 5.5 Seattle Mariners 20 22 .476 7.0 Kansas City Royals 19 22 .463 7.5 Detroit Tigers 19 22 .463 7.5 Texas Rangers 19 22 .463 7.5 Chicago White Sox 19 21 .475 7.0 Toronto Blue Jays 18 23 .439 8.5 Minnesota Twins 18 23 .439 8.5 Baltimore Orioles 19 23 .452 8.0 Boston Red Sox 17 23 .425 9.5 Houston Astros 16 26 .381 11.0 Los Angeles Angels 16 26 .381 11.0

Nacional

Equipo Ganados Perdidos PCT DIF Atlanta Braves 28 13 .683 — Chicago Cubs 27 14 .659 1.0 Los Angeles Dodgers 24 16 .600 3.5 St. Louis Cardinals 23 17 .575 4.5 San Diego Padres 24 16 .600 3.5 Milwaukee Brewers 22 16 .579 4.5 Pittsburgh Pirates 22 19 .537 6.0 Cincinnati Reds 22 19 .537 6.0 Arizona Diamondbacks . 19 20 .487 8.0 Washington Nationals 19 22 .463 9.0 Miami Marlins 19 22 .463 9.0 Philadelphia Phillies 19 22 .463 9.0 Colorado Rockies 16 25 .390 12.0 San Francisco Giants 16 24 .400 11.5 New York Mets 15 25 .375 12.5

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