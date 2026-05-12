Un gol en propia puerta del guardameta Bento en el tiempo de descuento privó este martes a Cristiano Ronaldo de su primer título de la Saudi Pro League, al empatar Al Nassr 1-1 con el segundo clasificado, Al Hilal.

La afición local, vestida de amarillo, estaba a segundos de celebrar el campeonato saudí cuando el brasileño falló al atrapar un saque de banda largo y lo introdujo en su propia portería en el octavo minuto del añadido.

Al Nassr, al que solo le queda un partido esta temporada, sigue cinco puntos por delante de Al Hilal, que tiene un partido pendiente.

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El equipo de Ronaldo puede asegurar el título cuando se enfrente a Damac la próxima semana.

Ronaldo, de 41 años, aún no ha saboreado títulos desde que firmó un lucrativo contrato en Arabia Saudita en 2023, un movimiento que despertó el interés por el fútbol de este país e inspiró una oleada de fichajes de grandes nombres, incluidos Neymar -ahora en el Santos- y Karim Benzema, del Al Hilal.

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