Ángel Martínez volvió a ser el protagonista en Cleveland. El dominicano conectó este miércoles un jonrón al inicio del partido, robó dos bases y anotó dos carreras para que los Guardians completaran una barrida de tres juegos sobre los Angels de Los Ángeles con una victoria de 4-2.

Martínez, quien conectó cuadrangular por segundo día consecutivo, anotó más tarde con un elevado de sacrificio de Chase DeLauter en la tercera entrada que le dio a Cleveland, líder de la División Central de la Liga Americana, una ventaja de 3-0. Acumula siete jonrones en la temporada, igual que el angelino Zach Neto.

Neto acercó a Los Ángeles a 3-2 en la quinta entrada con un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo que anotó a Oswald Peraza. El sencillo de Daniel Schneemann con dos outs en la sexta extendió la ventaja a 4-2 y sacó del juego al abridor Reid Detmers (1-4), quien permitió cuatro carreras —tres limpias— y seis hits en 5 2/3 entradas.

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El tercera base José Ramírez también anotó en el juego e impulsó la primera carrera de los Guardians mediante un rodado de David Fry en la primera entrada. Ramírez robó dos bases y lidera las Grandes Ligas con 18 robos en la temporada

Los Guardians tienen un récord de 30-4 contra los Angels en Cleveland desde 2015, el enfrentamiento más desigual del béisbol en ese período. Fue además la primera barrida del equipo en la temporada, con la que concluyen una racha de 13 partidos en 13 días con marca de 8-5.

Los Angels, en tanto, han perdido 18 de sus 23 juegos desde el 18 de abril, la peor racha de la liga.

Gigantes sorprenden a los Dodgers en Los Ángeles

Los Gigantes de San Francisco vencieron 6-2 a los Dodgers de Los Ángeles el miércoles, en uno de los resultados más llamativos de la jornada.

Harrison Bader y Eric Haase conectaron jonrones consecutivos frente al japonés Yoshinobu Yamamoto para darle la vuelta al marcador.

Orioles blanquean a los Yanquis de Nueva York

Los Orioles de Baltimore propinaron una blanqueada de 7-0 a los Yanquis de Nueva York en el Camden Yards.

Coby Mayo abrió el marcador en la segunda entrada con un doble que anotó a Leandro Táveras, y en la tercera Adley Rutschman conectó un elevado de sacrificio para anotar a Brayden Alexander, antes de que Pete Alonso ampliara la ventaja con un sencillo que anotó a Tyler Ward.

Baltimore dominó de principio a fin y dejó a los Yanquis sin anotar en todo el partido, derrota que agrava la crisis ofensiva de la novena de Nueva York.

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