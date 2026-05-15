El Real Madrid logró una victoria balsámica este jueves al imponerse 2-0 en el estadio Santiago Bernabéu al descendido Oviedo, en el último encuentro de la 36.ª fecha liguera, aunque no pudo evitar los pitos de una afición que mostró su descontento con la temporada y, en particular, con la estrella francesa Kylian Mbappé.

Los tantos de Gonzalo (44′) y de Jude Bellingham (80′) dieron una pequeña alegría a los aficionados merengues. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la tensión en torno a Mbappé, blanco de críticas en los últimos días por una actitud considerada excesivamente individualista.

Su viaje a Italia mientras el Real Madrid disputaba ante el Espanyol un partido clave para intentar retrasar el título liguero del Barcelona encendió a parte de la afición. Los pitidos lo acompañaron cuando ingresó al campo para los últimos 20 minutos de juego, tras reponerse de una lesión muscular.

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"Pienso que para un futbolista no es siempre entender, es aceptar, ir adelante y cambiar la situación", declaró Mbappé tras el encuentro, afirmando que acepta las críticas y que está convencido de que puede "cambiar esta situación fácil".

También Vinicius recibió algunos abucheos de una grada que expresó así su descontento con el rumbo de la temporada.

Vinicius Junior en el partido ante el Real Oviedo en el Santiago Bernabeu. May 14, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Arbeloa defiende a sus figuras

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, salió en defensa de sus dos estrellas. "Son dos pilares, los jugadores más desequilibrantes que tenemos y en los que el club tiene puestas muchas esperanzas. La afición siempre es exigente y estoy seguro de que en cuanto vuelvan a hacer goles y a jugar como saben, volverán los aplausos", señaló.

En un partido intranscendente para ambos conjuntos, el Real Madrid trató de agradar después de unos días convulsos: la pérdida del título liguero y la insólita rueda de prensa de su presidente, Florentino Pérez, para convocar elecciones marcaron el clima previo.

El Oviedo, por su parte, contó con algunas ocasiones, como un disparo de Fede Viñas a bocajarro que se fue alto (38′), pero le faltó acierto frente al arco rival.

La polémica entre Mbappé y Arbeloa

La tensión escaló. Este jueves, Mbappé afirmó que Arbeloa le había dicho antes del partido que era el cuarto delantero del equipo y que el Real Madrid había perdido la estructura táctica que tenía en la primera parte de la temporada.

Arbeloa respondió con firmeza en rueda de prensa: "Está claro que si no le pongo no puede jugar. Soy entrenador y decido quién juega y quién no. He hablado con Mbappé antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Alguien que hace cuatro días no jugó, hoy no podía empezar. No era un partido a vida o muerte. Seguro que el domingo va a ser el primer delantero, como le he dicho, y siete días después seguro que se lo vuelve a ganar".

El técnico fue categórico al desmentir las palabras del delantero: "No tengo ningún problema con nadie. Puedo entender que no esté contento por no jugar, pero es una decisión basada en las circunstancias. Ni tengo cuatro delanteros ni he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien".

Sobre la estructura táctica que mencionó Mbappé, Arbeloa indicó que le parece "muy bien" que su jugador razone de ese modo y destacó que probablemente piense así porque "marcó más goles" en esa época.

"Uno nunca puede sufrir estando en el Real Madrid. Al contrario. No es una situación en la que ninguno de los dos esté cómodo. Sabemos cómo es la exigencia. Se junta un mal año con otra temporada sin ganar títulos. Esto hace que todo se haga más difícil. Tenemos una responsabilidad muy grande. Nuestra gente se merece nuestro esfuerzo", añadió.

Arbeloa también explicó por qué Mbappé no pudo ser titular ante el Oviedo: "Frente al Barcelona, la pasada jornada, no pudo ni estar en el banquillo. Teniendo un partido dentro de tres días, me parecía el planteamiento más lógico. Gonzalo estaba bien y podía jugar. Entiendo que mientras esté en la silla voy a decidir quién juega, se llame como se llame. Y si no, que espere al siguiente" entrenador.

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