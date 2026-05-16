NBA HOY: Spurs fulminan a Minnesota y avanzan a primera final desde 2017

Los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama vencieron este viernes 139-109 en la cancha de los Minnesota Timberwolves y sellaron la clasificación a su primera final de Conferencia Oeste de la NBA en casi una década.

El equipo texano, impulsado por los 32 puntos del joven Stephon Castle, aprovechó su primera oportunidad para zanjar la semifinal del Oeste ante Minnesota por un global de 4-2.

No hay juegos programados de la NBA para hoy, sábado 16 de mayo de 2026 , debido a un descanso en el calendario de los Playoffs.

Las Finales de Conferencia de la NBA 2026 enfrentarán a Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs en el Oeste, mientras que en el Este los New York Knicks esperan al ganador del decisivo séptimo juego entre Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers que se disputará este domingo 17.

Las eliminatorias de semifinales se resolvieron de la siguiente manera:

Conferencia Oeste

Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs : La serie está totalmente definida. Los vigentes campeones, Oklahoma City Thunder , avanzaron invictos tras barrer 4-0 a Los Angeles Lakers. Por su parte, los San Antonio Spurs sellaron su boleto al vencer de forma contundente en el sexto juego (139-109) a los Minnesota Timberwolves, ganando la serie por 4-2. Su primer choque será el lunes 18 de mayo.



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Conferencia Este

New York Knicks vs. Detroit Pistons o Cleveland Cavaliers: Los New York Knicks aseguraron su lugar con autoridad al barrer 4-0 a los Philadelphia 76ers. Su rival saldrá del crucial Juego 7 entre los Detroit Pistons y los Cleveland Cavaliers (serie empatada 3-3), el cual se disputará este domingo 17 de mayo. Las finales del Este arrancarán oficialmente el martes 19 de mayo.

El fenómeno francés Wembanyama

Wembanyama, que logró 19 puntos y 6 rebotes, afrontará el mayor desafío de los primeros playoffs de su carrera, ya que los Spurs se medirán ahora al Oklahoma City Thunder, gran favorito para revalidar el anillo.

"Sabemos que será una serie completamente diferente. Es un equipo que sabe cómo jugar básquet", advirtió Wembanyama sobre el conjunto que lidera Shai Gilgeous-Alexander, Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada temporada.

"Estoy impaciente, aunque el cuerpo esté cansado. Solo las palabras 'final de conferencia' ya son una locura", subrayó. "Lo he oído toda mi vida y ahora estoy ahí, es una sensación especial. Espero que sea la primera de muchas por venir".

Los Spurs dominaron de principio a fin gracias a la inspiración de Castle, que explotó toda los espacios y energía que Minnesota destinó a frenar al gigante Wembanyama.

El base, de 21 años y Mejor Novato de la temporada pasada, firmó una espectacular cuenta de 32 puntos (11-16 en tiros de campo), 11 rebotes y 6 asistencias.

Los Spurs tuvieron un arranque fulgurante en el primer cuarto, dominando en la pintura y liderados por un desatado Castle.

Los locales reaccionaron entonces de la mano de su estrella, Anthony Edwards, que anotó 24 puntos pero con muy escasa efectividad (9-26).

Pero, partiendo de la ventaja de 74-61 al descanso, los Spurs se despegaron en el tercer cuarto con una asfixiante defensa de dos contra una a Edwards.

En una muy inusual acción, Edwards fue a felicitar por la victoria al banco de Spurs cuando los texanos vencían por 25 puntos pero aún quedaban ocho minutos por jugar.

"En ese momento sabes que ya no vas a volver a meterte en el partido, asi que sólo tratas de darles el respeto que se merecen", explicó después el escolta cuatro veces All Star.

Wembanyama contra SGA

Los aficionados de la NBA se relamen ahora con el duelo entre Thunder y Spurs, los dos mejores equipos del Oeste, y especialmente el de sus estrellas, Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama.

Ambos son finalistas, junto a Nikola Jokic (Nuggets), al premio MVP de esta campaña, cuyo ganador se anunciará el domingo.

Oklahoma City parte como gran favorito pero San Antonio lleva rompiendo los pronósticos toda la temporada, que comenzaron con el más modesto objetivo de volver a playoffs, tras seis años de ausencia, y desarrollar el equipo alrededor de Wembanyama.

"Realmente no nos importa el ruido de afuera. Sabíamos que íbamos adelantados al plan probablemente en diciembre del año pasado", dijo Castle sobre la progresión de su equipo.

Pistons vuelven a sobrevivir

En el Este, los New York Knicks están ya instalados en la final de conferencia a la espera del ganador de la última serie en juego entre los Cleveland Cavaliers y los Detroit Pistons.

Este viernes, los Pistons reaccionaron a tiempo para vencer 115-94, colocar el empate 3-3 y forzar un séptimo y definitivo partido que hospederán el domingo.

Los Cavaliers de James Harden (23 puntos) y Donovan Mitchell (18) lo tenían todo a favor para clasificar con el impulso de sus tres victorias seguidas anteriores y el aliento del público de Cleveland, donde no habían perdido hasta ahora en estas eliminatorias.

Pero los Pistons, primer sembrado de la conferencia, impusieron el enorme espíritu de supervivencia que están mostrando en esta postemporada.

Tras levantar una desventaja de 3-1 en la primera ronda ante Orlando Magic, Detroit ya ha salido vivo de cuatro partidos en estos playoffs en los que podía caer eliminado.

Este viernes estuvo de nuevo comandado por Cade Cunningham, con 21 puntos, 8 asistencias y 5 triples.

Los Pistons intentarán meterse el domingo en su primera final de conferencia desde 2008 mientras los Cavaliers no avanzan a esa instancia desde 2018, en el cierre de la segunda etapa en Cleveland de LeBron.

"Habrá muchísima energía, será una locura", auguró Cunningham. "La afición también irá con todo, va a ser divertido".

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