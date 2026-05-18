El exterior dominicano Jean Montero ha sido designado mejor jugador (MVP) de los cuartos de final de la Euroliga 2025-26 tras ser la pieza clave en la victoria del Valencia Basket sobre el Panathinaikos, la serie que le abrió al club valenciano las puertas de la Final Four por primera vez en su historia.

La Euroliga destacó en el comunicado oficial la remontada «histórica» del conjunto taronja: tras perder los dos primeros partidos como local, el Valencia ganó los dos siguientes en Atenas, en el ruidoso y temible OAKA.

Con ello, cerró la eliminatoria el 13 de mayo con un contundente 81-64 en el Roig Arena, ante 15.600 espectadores que batieron el récord de asistencia del pabellón.

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Con ese resultado, el Valencia se convirtió en el segundo equipo en la historia de la Euroliga en remontar un 0-2 en un playoff al mejor de cinco partidos.

Números que «solo cuentan una parte de la historia»

Con un promedio de valoración de 26,8 puntos por partido, Montero fue el jugador con mejor media de los ocho equipos participantes en los cuartos de final. Sus 18,6 puntos por encuentro lo situaron como el segundo máximo anotador de la ronda, aunque la propia Euroliga reconoció que sus estadísticas «solo cuentan una parte de la historia».

El partido más brillante del dominicano llegó en el cuarto juego, disputado en el OAKA: 29 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 45 de valoración para doblegar al Panathinaikos por 86-89 y forzar el quinto y definitivo encuentro.

Una temporada de récords personales

Montero, de 22 años y debutante en la Euroliga, acumuló reconocimientos a lo largo de toda la temporada. Fue elegido mejor jugador joven de la competición (Rising Star) al término de la fase regular —el primero del continente americano en lograrlo— e incluido en el mejor quinteto de la Euroliga, siendo el primer jugador del Valencia Basket en conseguir ese honor en la historia del club.

«Si competimos, podemos ganar cada partido»

El propio Montero marcó el tono con el que el Valencia llegará a la Final Four de Atenas, programada para el 22 al 24 de mayo.

«Debemos mantener esta misma mentalidad, no tenemos nada que perder. No hay mucha gente que llegue a una Final Four», señaló el dominicano en declaraciones facilitadas por la Euroliga. «Tenemos que ir allí, disfrutar el ambiente y competir. Si competimos, nos lo pasamos bien y no se nos borra de la cabeza que no tenemos nada que perder, creo que podemos ganar cada partido», afirmó.

En semifinales, el Valencia se medirá al Real Madrid, que también completó su clasificación tras eliminar al Hapoel Tel Aviv por 3-1, con una actuación destacada de Iban Garuba (16 puntos y 20 de valoración en el partido decisivo).

El cuadro completo de la Final Four de Atenas

La Final Four de la Euroliga 2026 quedó conformada por cuatro equipos que llegaron por caminos muy distintos.

Olympiacos y Fenerbahçe, sin sobresaltos

El Olympiacos fue el primer clasificado al barrer al Mónaco por 3-0, incluyendo una victoria a domicilio por 82-105 que dejó sin argumentos a los monegascos. Los griegos, líderes de la temporada regular, llegarán a la Final Four con el impulso de jugar en su propia ciudad, en el OAKA de Atenas.

El Fenerbahçe, vigente campeón, necesitó algo más de esfuerzo para deshacerse del Zalgiris Kaunas. Los turcos cerraron la serie en el cuarto partido, pero solo tras una prórroga (90-94), en un duelo que reflejó la resistencia de los lituanos. El conjunto de Estambul se enfrentará al Olympiacos en la otra semifinal.

Real Madrid y Valencia, el duelo español

Por primera vez en mucho tiempo, dos equipos españoles disputarán la Final Four de la Euroliga. El Real Madrid, que ganó 3-1 al Hapoel Tel Aviv, y el Valencia Basket, que protagonizó la remontada de la temporada, se verán las caras en semifinales en Atenas.

Un dominicano en la cima de Europa

La historia de Montero en esta Euroliga es la de un jugador que llegó sin el peso de la expectativa y terminó cargando al Valencia sobre sus hombros. A sus 22 años, el dominicano ha demostrado que el baloncesto europeo tiene un nuevo referente, uno que no teme a los grandes escenarios y que convierte la presión en combustible.

Atenas espera. Y Montero ya avisó: no tiene nada que perder.

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