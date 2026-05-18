Un triunfo más y el Arsenal será campeón de la Premier League 22 años después. Los Gunners, con intriga y muchos nervios, doblegaron al ya descendido Burnley en el Emirates Stadium y podrán proclamarse campeones este martes si el Manchester City no vence al Bournemouth de Andoni Iraola.

Si los Sky Blues ganan, al Arsenal le bastará con igualar el resultado del City el domingo frente al Crystal Palace para levantar el trofeo que se le resiste desde la temporada 2003-04.

La victoria mantiene al equipo de Mikel Arteta con dos puntos de ventaja sobre el City en la tabla, con un partido por disputar.

Los Gunners han ganado todos sus compromisos desde la derrota por 2-1 en el Etihad el mes pasado, y además han avanzado a la final de la Liga de Campeones, donde se medirán al París Saint-Germain el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

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El Emirates, en modo celebración antes del pitido inicial

Pese a que aún no hay nada ganado, el ambiente en el Emirates Stadium era de celebración desde horas antes del partido. Era el último encuentro en casa de la temporada, con una posible Premier League y una final de Champions League en el horizonte, y la afición se concentró en los alrededores del estadio para recibir al equipo con una atmósfera de fiesta.

Incluso le mandaron un mensaje al City. Los seguidores del Arsenal desplegaron una pancarta con el lema "Party on the Streets of London" (Fiesta en las calles de Londres), en respuesta directa a la que los hinchas mancunianos exhibieron en el Etihad hace un mes —cuando les ganaron 2-1— con el texto "Panic on the Streets of London", en alusión a la célebre canción de The Smiths.

Havertz resuelve con la cabeza lo que los nervios no podían

Un Burnley que no se rindió pese al descenso

Esta alegría no se trasladó al terreno de juego. El Arsenal jugó con los nervios propios de las grandes ocasiones, como si se tratara de una final, sin que importara que el rival llevara varias jornadas ya descendido a la Championship.

Comandados por Kyle Walker —exjugador del City— los Clarets trataron de dar una última alegría a Pep Guardiola y resistieron durante media hora con orden y determinación.

El gol más esperado del norte de Londres

Pero no fue posible. En el minuto 37, el balón parado —el mejor aliado del Arsenal a lo largo de toda la temporada— volvió a aparecer en el momento decisivo.

En un córner botado por Bukayo Saka, Kai Havertz se elevó por encima de la defensa del Burnley y remató en picado para anotar el gol más esperado por la parroquia londinense.

Walker, que intentó sacar el balón en la línea de gol, fue el fiel reflejo de lo que el City perdía en ese instante: su penúltima opción de alcanzar el título.

El Arsenal ha liderado la Premier League durante la mayor parte de la campaña y llega a la recta final con su destino en sus propias manos, algo que el técnico Mikel Arteta ha destacado como el fruto de una consistencia sobresaliente a lo largo de todo el año.

Control de emociones en la segunda mitad

El resto del partido fue un ejercicio de gestión emocional por parte del Arsenal. Pudo marcar el segundo Eberechi Eze, que se topó con la madera en una acción que habría sentenciado el encuentro antes de tiempo.

También pudo ser expulsado Havertz por un pisotón, pero el VAR, pese a las protestas del Burnley, consideró que la acción solo merecía tarjeta amarilla.

La victoria, agónica pero suficiente, deja un escenario muy claro para los Gunners: si el Manchester City no supera este martes al Bournemouth —equipo que, bajo las órdenes del técnico vasco Andoni Iraola, llega en un gran momento de forma tras ganar sus últimos encuentros—, el Arsenal será campeón desde casa.

Si Guardiola gana, a los londinenses les bastará el domingo con igualar el resultado del City, que se enfrenta a un Aston Villa que llega con las energías mermadas tras la final de la Europa League y con los deberes ya hechos en la liga.

El Crystal Palace, próximo rival con una final europea en el horizonte

El Arsenal se medirá en Selhurst Park al Crystal Palace, un rival que tres días después de ese encuentro disputará la final de la UEFA Conference League contra el Rayo Vallecano, el miércoles 27 de mayo en el Red Bull Arena de Leipzig.

Los Eagles, que el año pasado conquistaron la FA Cup, buscan su primer título continental, lo que convierte el duelo del domingo en un partido de altísimo voltaje para ambos equipos, aunque por razones muy distintas.

Ficha técnica

Arsenal 1-0 Burnley Jornada 37 de la Premier League — Emirates Stadium, Londres — 18 de mayo de 2026

Arsenal: Raya; Mosquera, Gabriel, Saliba, Calafiori (Hincapié, m. 72); Rice, Ødegaard (Zubimendi, m. 93), Eze (Lewis-Skelly, m. 73); Saka, Trossard (Martinelli, m. 93) y Havertz (Gyökeres, m. 73).

Burnley: Weiss; Walker, Tuanzebe, Esteve (Humphreys, m. 82), Pires; Florentino (Ward-Prowse, m. 78), Ugochukwu (Laurent, m. 71), Mejbri (Amdouni, m. 70); Tchaouna (Bruun Larsen, m. 82), Anthony y Flemming.

Gol: 1-0, Havertz (m. 37).

Árbitro: Paul Tierney. Amonestó a Havertz (m. 67) por el Arsenal, y a Mejbri (m. 28), Flemming (m. 91) y Pires (m. 94) por el Burnley.

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