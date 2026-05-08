A pocos meses para la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en distintos sectores del país crece el optimismo sobre la capacidad de República Dominicana para organizar uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

Las expectativas positivas también se reflejan en redes sociales, donde ciudadanos han expresado confianza en la preparación de las instalaciones deportivas, la logística y el impacto que tendrá el evento para el país.

“Va a ser todo un éxito”, comentó un usuario a través de la red social Instagram, en una encuesta realizada por Acento, mientras otros destacaron los trabajos de reacondicionamiento de estadios y áreas deportivas. “Claro que sí, se han estado reacondicionando las áreas y los estadios, los juegos van a ser un boom”, escribió otro internauta.

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¿Cuando se celebran los juegos?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, marcando así una edición histórica, ya que coincidirán con el centenario de los primeros juegos regionales realizados en 1926, en la Ciudad de México.

La sede para el presente año fue otorgada de manera unánime a República Dominicana por los miembros de Centro Caribe Sports durante una asamblea extraordinaria celebrada en febrero de 2022.

Será además la tercera ocasión en que el país organiza el evento, tras las ediciones de 1974 y 1986.

Infraestructura y nuevas disciplinas

Las autoridades deportivas y el comité organizador han trabajado en el reacondicionamiento de instalaciones deportivas y obras complementarias con miras a recibir delegaciones de toda la región.

La edición de Santo Domingo 2026 también incluirá novedades deportivas. Entre ellas, el debut de los deportes electrónicos y el regreso del squash, disciplina que no formaba parte del programa desde 2018.

Expectativas deportivas y económicas

Más allá del aspecto competitivo, sectores económicos y turísticos observan el evento como una oportunidad para proyectar la imagen del país y dinamizar áreas vinculadas al turismo, el comercio y los servicios.

El entusiasmo ciudadano también se mezcla con las expectativas sobre el desempeño de la delegación dominicana, que buscará aprovechar la localía para mejorar sus resultados históricos en el medallero regional.

Aunque algunas voces mantienen dudas sobre la organización y ejecución del evento, la percepción general entre muchos ciudadanos es de confianza en que el país podrá “dar la talla” durante la cita deportiva regional de 2026.