Los Yanquis de Nueva York superaron este jueves con comodidad a Texas para conseguir su decimosexta victoria en 19 juegos, sin embargo la tarde quedó empañada por la lesión del jardinero izquierdo dominicano Jasson Domínguez, quien sufrió un esguince en el hombro izquierdo al chocar contra la pared.

Domínguez se lesionó al chocar contra el marcador auxiliar para atrapar un elevado de Brandon Nimmo, el primer bateador del partido.

Según informó el equipo tras el juego, el dominicano tiene un esguince acromioclavicular leve y será incluido en la lista de lesionados. Las pruebas de conmoción cerebral dieron negativo, aunque el pelotero permanece bajo el protocolo correspondiente.

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Grisham conectó tres hits y Ryan McMahon aportó un doble y un sencillo productor de carrera, mientras que los Yanquis sumaron 14 hits y batearon de 7-18 con corredores en posición de anotar.

Ezequiel Durán conectó un jonrón y produjo dos carreras por los Rangers, que sufrieron su undécima derrota en 17 partidos.

Resultados MLB – 7 mayo 2026

Liga Equipo Visitante Resultado Equipo Local LA Texas Rangers 2 – 9 NY Yanquis LA Minnesota Twins 5 – 7 Washington Nationals LA Cleveland Guardians . 8 – 5 Kansas City Royals LN Cincinnati Reds 3 – 8 Chicago Cubs LN NY Mets 2 – 6 Colorado Rockies LN Pittsburgh Pirates 4 – 2 Arizona Diamondbacks LA Oakland Athletics 12 – 1 Philadelphia Phillies LN Baltimore Orioles 3 – 4 Miami Marlins LA Tampa Bay Rays 8 – 4 Boston Red Sox LN St. Louis Cardinals 2 – 1 San Diego Padres

Cubs 8, Rojos 3 | La racha más larga desde 1935

Shota Imanaga ponchó a 10 bateadores en seis entradas y los Chicago Cubs completaron una barrida de cuatro juegos sobre los Cincinnati Reds con una victoria de 8-3 el jueves, logrando así su decimoquinta victoria consecutiva en casa, la racha más larga en Wrigley Field desde 1935.

A diferencia de los tres primeros partidos de la serie, los Cubs no necesitaron remontar en el último inning. En cambio, anotaron siete carreras en la cuarta entrada para convertir el partido en una paliza y propinarle a los Reds su séptima derrota consecutiva. Chicago acumula nueve victorias seguidas.

Michael Conforto bateó de 3-3 con dos carreras anotadas y dos impulsadas. Conectó un doble, y su jonrón solitario en la segunda entrada contra el abridor de los Reds, Rhett Lowder (3-3), le dio a los Cubs la ventaja inicial. Fue el segundo jonrón del veterano en la serie y en la temporada.

Lowder lanzó hasta la cuarta entrada, pero fue relevado tras conceder bases por bolas consecutivas a Alex Bregman e Ian Happ al inicio del inning y lanzar una bola que rebotó en el suelo a Michael Busch. El lanzador derecho trabajó poco más de tres entradas, permitiendo tres carreras con un solo hit y otorgando cuatro bases por bolas.

Sal Stewart conectó su décimo jonrón de la temporada y Blake Dunn bateó su primer jonrón del año para los Reds.

Nacionales 7, Mellizos 5

Keibert Ruiz conectó un jonrón y dos dobles, impulsó cuatro carreras y anotó tres veces para liderar a Washington sobre Minnesota en el partido decisivo de su serie de tres juegos.

Ruiz conectó el jonrón solitario que puso el marcador 6-5 al inicio de la séptima entrada ante John Klein (0-1), y Curtis Mead impulsó una carrera con un sencillo más tarde en el mismo inning. PJ Poulin (3-0) se llevó el triunfo como relevista, y Gus Varland consiguió cuatro outs para su cuarto salvamento de la temporada.

Ryan Jeffers conectó un jonrón, dos dobles y anotó tres carreras para los Mellizos. Brooks Lee conectó dos hits y produjo dos carreras para Minnesota.

Rockies 6, Mets 2

Jake McCarthy conectó un grand slam en la octava entrada e igualó su récord personal con cinco carreras impulsadas, dándole la victoria a Colorado sobre Nueva York y poniendo fin a una racha de seis derrotas consecutivas de los Rockies.

Antonio Senzatela (2-0) lanzó dos entradas sin permitir carreras para darle el triunfo a Colorado. El abridor José Quintana permitió dos carreras y cinco hits en 5 2/3 entradas. Los Rockies remontaron un 2-0 en contra para empatar el partido con carreras en la cuarta y sexta entrada, y luego ganaron ante el relevista Craig Kimbrel (0-2).

Austin Slater conectó dos hits para los Mets. El abridor Christian Scott ponchó a seis, permitió tres hits y salió del partido con la ventaja después de 4 2/3 entradas.

Guardianes 8, Reales 5

Bo Naylor conectó un jonrón de tres carreras y Cleveland se aferró a la victoria sobre el anfitrión Kansas City para dividir la serie de cuatro juegos.

Kyle Manzardo impulsó dos carreras para los Guardians, quienes vieron a Slade Cecconi (2-4) permitir dos carreras en 5 1/3 entradas, cediendo seis hits. Cade Smith lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su décimo salvamento de la temporada.

Bobby Witt Jr. bateó de 4-4 con una base por bolas y un jonrón. Vinnie Pasquantino también conectó un vuelacercas para los Royals. Seth Lugo (1-2) necesitó 102 lanzamientos para trabajar cuatro entradas, permitiendo cuatro carreras y siete hits.

Atléticos 12, Filis 1

Brent Rooker y Zack Gelof conectaron un jonrón cada uno e impulsaron tres carreras, y JT Ginn lanzó ocho entradas estelares para que los Atléticos consiguieran una victoria aplastante sobre Filadelfia.

Ginn (1-1) permitió solo una carrera y cuatro hits, ponchando a ocho bateadores para los Atléticos, quienes salvaron el último partido de la serie tras perder los dos primeros. Shea Langeliers y Jacob Wilson también conectaron jonrones en la victoria.

Andrew Painter (1-4) permitió ocho carreras y siete hits en 3 2/3 entradas para los Filis, cuya racha de cuatro victorias consecutivas terminó. Kyle Schwarber bateó de 2-4 con un jonrón, y Filadelfia ha ganado ocho de 10 juegos desde el despido del mánager Rob Thomson.

Rays 8, Medias Rojas 4

Chandler Simpson bateó de 2-2 con tres carreras impulsadas saliendo desde el banquillo, liderando a los visitantes Tampa Bay a una victoria sobre Boston en el primer partido de su serie de cuatro juegos.

Simpson entró al juego en la sexta entrada e inmediatamente conectó un sencillo de dos carreras que puso a su equipo al frente. Luego, en su siguiente turno al bate en la octava, conectó un triple que aseguró la victoria. Tampa Bay conectó 13 hits y Hunter Bigge (1-0) lanzó dos entradas sin permitir hits como relevo del también lanzador derecho Griffin Jax, en la séptima victoria consecutiva de los Rays.

Los Rays vieron interrumpida su racha de permitir tres carreras o menos tras 13 partidos consecutivos cuando Jarren Duran conectó un doble y anotó con un elevado de sacrificio de Wilyer Abreu en la octava entrada.

Marlins 4, Orioles 3

Joe Mack conectó un doble con dos outs en la novena entrada y anotó la carrera de la victoria gracias a un error de lanzamiento, con lo que Miami se adjudicó el triunfo contra Baltimore y evitó la barrida en la serie de tres juegos.

Liam Hicks conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada para los Marlins. Calvin Faucher (3-2) lanzó una novena entrada sin permitir carreras, y así los Marlins pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas. Coby Mayo y Dylan Beavers conectaron dos hits cada uno por los Orioles. Andrew Kittredge (0-1) permitió la carrera de la derrota en la novena entrada.

Piratas 4, Diamondbacks 2

Brandon Lowe bateó de 3-5 con un jonrón y anotó dos carreras para ayudar a Pittsburgh a ganar el partido decisivo de una serie de tres juegos contra Arizona.

Joey Bart también conectó un vuelacercas para los Piratas, que han ganado cinco de sus últimos seis juegos, y el abridor Mitch Keller (4-1) permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas. El abridor de los Diamondbacks, Zac Gallen (1-3), permitió cuatro carreras y seis hits en seis entradas. Corbin Carroll conectó un jonrón para Arizona.

Los dominicanos en la jornada del 7 de mayo

Keibert Ruiz. La figura más destacada. Protagonizó una actuación de lujo con los Nacionales de Washington. El receptor conectó jonrón, dos dobles e impulsó cuatro carreras para guiar a su equipo sobre los Mellizos de Minnesota. Su cuadrangular solitario en la séptima entrada fue el golpe decisivo que desempató el marcador 5-5 y le dio a Washington la victoria final de 7-5.

En el lado opuesto, la jornada trajo preocupación por Jasson Domínguez. El jardinero salió del juego en la primera entrada tras estrellarse contra la pared del jardín izquierdo del Yankee Stadium al realizar una espectacular atrapada. El dominicano, que corrió 81 pies para atrapar un batazo de 101 millas por hora de Brandon Nimmo.

Por su parte, Ezequiel Durán conectó un jonrón y produjo dos carreras para los Rangers de Texas en la derrota 9-2 ante los Yanquis, siendo uno de los pocos puntos positivos para un equipo que acumula once derrotas en 17 partidos.

Tabla de posiciones Liga Americana

Equipo División Ganados Perdidos PCT Dif New York Yanquis Este 26 12 .684 — Tampa Bay Rays Este 25 12 .676 0.5 Oakland Athletics Oeste 19 18 .514 6.5 Cleveland Guardians Cent 18 19 .486 7.5 Detroit Tigers Cent 18 19 .486 7.5 Kansas City Royals Cent 17 19 .472 8.0 Chicago White Sox Cent 17 19 .472 8.0 Seattle Mariners Oeste 17 20 .459 8.5 Texas Rangers Oeste 16 19 .444 8.5 Toronto Blue Jays Este 16 20 .444 9.0 Baltimore Orioles Este 16 20 .444 9.0 Minnesota Twins Cent 16 20 .444 9.0 Boston Red Sox Este 15 21 .417 10.0 Houston Astros Oeste 15 22 .405 10.5 LA Angels Oeste 14 23 .378 11.5

Liga Nacional

Equipo División Ganados Perdidos PCT Dif Atlanta Braves Este 26 11 .703 — Chicago Cubs Cent 24 12 .667 1.5 LA Dodgers Oeste 22 14 .611 3.5 St. Louis Cardinals Cent 21 14 .600 4.0 San Diego Padres Oeste 21 14 .600 4.0 Cincinnati Reds Cent 20 16 .556 5.5 Milwaukee Brewers Cent 18 16 .529 6.5 Pittsburgh Pirates Cent 19 17 .528 6.5 Washington Nationals Este 18 20 .474 8.5 Arizona Diamondbacks Oeste 17 19 .472 8.5 Philadelphia Phillies Este 17 20 .459 9.0 Miami Marlins Este 16 21 .432 10.0 Colorado Rockies Oeste 15 23 .395 11.5 NY Mets Este 14 23 .378 12.0 San Francisco Giants Oeste 14 23 .378 12.0

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