El Oklahoma City Thunder superó el jueves los intentos de resistencia de Los Angeles Lakers de LeBron James para imponerse 125-107 y avanzarse 2-0 en esta semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA.

Los vigentes campeones, que también le ganaron los cuatro duelos a los Lakers en fase regular, tendrán la posibilidad de zanjar la eliminatoria en los choques del sábado y lunes en Los Ángeles.

Oklahoma City nunca ha perdido una serie que lideró 2-0 y en esta postemporada se mantiene invicto, después de barrer a los Phoenix Suns en la primera ronda.

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Shai Gilgeous-Alexander, con 22 puntos, volvió a estar por debajo de su nivel habitual pero la amplitud del arsenal del Thunder fue suficiente para contener a los visitantes, menguados ofensivamente por la lesión de Luka Doncic.

LeBron James, primer jugador en llegar a 300 partidos en playoffs, logró 23 puntos y 6 asistencias y el escolta Austin Reaves despertó con otros 31 puntos, su mayor marca en postemporada.

Entre ambos lograron que los Lakers, después de ser arrollados el martes, fueran competitivos este jueves durante buena parte de la noche ante los grandes favoritos al anillo.

El equipo angelino tuvo su gran oportunidad de la eliminatoria cuando lideraba por cinco puntos en el tercer cuarto y Gilgeous-Alexander tuvo que irse al banco por problemas de faltas personales.

En el momento de ampliar la ventaja, los Lakers fueron arrollados por una racha de 22-5 protagonizada por actores secundarios del Thunder: Ajay Mitchell (20 puntos), Jared McCain (18) y Jaylin Williams (7).

El pívot Chet Holmgren fue el otro pilar de los locales con 22 puntos y 9 rebotes.

– Reclamos al arbitraje –

Ambos equipos elevaron la dureza de los marcajes y terminaron muy molestos con el arbitraje.

Tras la última bocina, las figuras de los Lakers mantuvieron una tensa charla con los jueces sobre la misma pista.

Reaves expuso sus quejas a los árbitros mientras LeBron asentía a los comentarios de su compañero.

"No perdimos por los árbitros", pero el Thunder "tiene algunos jugadores que cometen una falta en cada posesión", reclamó ante la prensa el entrenador angelino JJ Redick.

El técnico, que recibió una técnica por protestar sobre la cancha en la primera mitad, incidió en la falta de protección hacia su veterano líder.

"LeBron tiene el peor arbitraje de cualquier jugador estrella que haya visto en mi vida", afirmó.

"Esta noche lo volvieron a machacar y no es algo nuevo. No es específico de este grupo arbitral ni de esta serie. Pero le cometen muchas faltas" que no se sancionan, lamentó.

James, que sólo ha lanzado cinco tiros libres en esta serie, no quiso añadir nada a las palabras de su entrenador.

"No lo sé", se limitó a decir LeBron, encogiéndose de hombros, al ser preguntado por el tratamiento arbitral.

"Hoy tuvimos oportunidades", expuso. "Jugamos bien al principio, tuvimos una ventaja de cinco puntos en el tercer cuarto pero ellos siguieron anotando muy bien en el último cuarto".

– Pistons toman distancia de Cavs –

El primer cabeza de serie del Este, Detroit Pistons, también tomó una ventaja de 2-0 ante los Cleveland Cavaliers con un triunfo por 107-97.

Cade Cunningham, con 25 puntos y 10 asistencias, sigue guiando con maestría a los Pistons, que están a dos victorias de su primera final de conferencia desde 2008.

Esta vez el base se encargó de frenar una reacción final de los Cavaliers, que levantaron 14 puntos de desventaja.

Donovan Mitchell llegó a 31 puntos pero James Harden se quedó en 10, con sólo 2 de ellos en la segunda mitad.

El base, de 36 años, volvió a ser un lastre para su equipo.

Harden cometió cuatro pérdidas de balón, para un total de 11 en estos dos partidos de la eliminatoria.

"Simplemente nos mantuvimos serenos", declaró Cunningham, autor de 12 puntos en el último cuarto. "Nos mantuvimos fieles a nuestros principios y a nuestro sistema y simplemente subimos un poco la intensidad".

Los Cavaliers hospedarán los dos siguientes episodios, el sábado y lunes, y necesitarán elevar mucho las prestaciones que han mostrado en estos playoffs para evitar una tercera eliminación seguida en esta ronda.

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