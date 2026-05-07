Marcus Semien conectó cuatro hits, incluyendo un jonrón de dos carreras en el noveno inning, y Juan Soto abrió el marcador con un cuadrangular para impulsar a los Mets de Nueva York a una victoria de 10-5 sobre los Rockies de Colorado en Denver, en el partido más destacado de la jornada del miércoles en las Grandes Ligas.

Julio Rodríguez aportó el jonrón que abrió el camino para los Marineros en su victoria sobre los Bravos, un resultado que le costó a Atlanta su primera pérdida de serie en la temporada.

Resultados

Liga Americana

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Visitante Resultado Local Azulejos de Toronto 0 – 3 Rays de Tampa Bay Medias Blancas de Chicago 2 – 8 Angelinos de Los Ángeles Vigilantes de Texas 6 – 1 Yanquis de Nueva York Guardianes de Cleveland . 3 – 1 Reales de Kansas City Medias Rojas de Boston 4 – 0 Tigres de Detroit

Liga Nacional

Visitante [1, 2, 3, 4] Resultado Local Cerveceros de Milwaukee . 6 – 2 Cardenales de San Luis Mets de Nueva York 10 – 5 Rockies de Colorado Padres de San Diego 5 – 1 Gigantes de San Francisco Rojos de Cincinnati 6 – 7 Cachorros de Chicago (10 inn.) Piratas de Pittsburgh 1 – 0 Diamondbacks de Arizona

Juegos Interligas

Visitante Resultado Local Dodgers de Los Ángeles . 12 – 2 Astros de Houston Bravos de Atlanta 1 – 3 Marineros de Seattle Atléticos de Oakland 3 – 6 Filis de Filadelfia Orioles de Baltimore 7 – 4 Marlins de Miami Gemelos de Minnesota 2 – 15 Nacionales de Washington

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Soto conectó el tercer lanzamiento de Michael Lorenzen y lo mandó a los asientos del jardín izquierdo para poner a los Mets al frente desde el primer inning.

En el cuarto, Brett Baty abrió con una base por bolas y llegó a tercera en el doble de bloop de Semien al jardín derecho. Carson Benge los remolcó a ambos con un sencillo y finalmente anotó con un out de Luis Torrens.

Nueva York amplió la ventaja en el sexto. Semien abrió con un sencillo, Benge dobló y Semien anotó en el sencillo de Francisco Álvarez. Zach Agnos relevó a Lorenzen y golpeó a Torrens con un lanzamiento. La mosca de sacrificio de Soto trajo a Benge, Álvarez anotó en el sencillo de Bo Bichette, y Torrens llegó a casa con un out y un error de tiro del segunda base Edouard Julien para poner el marcador 8-0.

Freddy Peralta (2-3) dispersó cuatro hits en cinco entradas de blanqueada, emitió dos bases por bolas y ponchó a uno. Lorenzen (2-4) permitió siete carreras con 11 hits en más de cinco entradas, con tres bases por bolas.

Colorado recortó distancias en la parte baja del sexto contra Tobias Myers. TJ Rumfield abrió con un jonrón, y Tyler Freeman y Troy Johnston doblaron para poner el marcador 8-2.

Luego de que Myers retiró a los dos siguientes, Jake McCarthy aplastó su primer cuadrangular para coronar una entrada de cuatro carreras. Semien respondió con su jonrón de dos carreras en el noveno, pero los Rockies descontaron una carrera más cuando Sean Manaea golpeó a Freeman con un lanzamiento con las bases llenas.

Devin Williams ponchó a Jordan Beck y Kyle Karros para cerrar la tercera victoria consecutiva de los Mets y la sexta derrota seguida de Colorado.

MJ Meléndez, Bichette, Benge, Baty y Álvarez tuvieron dos hits cada uno. Mickey Moniak conectó un sencillo de un out para extender su racha de bateo a 18 juegos.

Detalles de la jornada del miércoles

Padres 5, Gigantes 1

El bateador emergente Ty France entregó un triple de dos carreras en el séptimo inning para poner a San Diego al frente de manera definitiva, y los Padres de San Diego vencieron 5-1 a los Gigantes de San Francisco. Los Gigantes, que han perdido ocho de sus últimos nueve partidos, solo conectaron tres hits y poncharon 13 veces. Fernando Tatis Jr. abrió el séptimo inning llegando a base por error del tercera base Matt Chapman, lo que desencadenó el rally ganador. El abridor de San Francisco, Adrian Houser (0-4), cargó con la derrota.

Nacionales 15, Mellizos 2

CJ Abrams conectó un grand slam con cinco carreras impulsadas —marca personal— y los Nacionales de Washington aplastaron 15-2 a los Mellizos de Minnesota para establecer su récord de la temporada en carreras anotadas. Washington también igualó sus máximos de la campaña con cuatro jonrones y 10 extrabase en un mismo partido. Miles Mikolas (1-3) cedió dos carreras en 5.1 entradas, mientras que Mitchell Parker y Zak Kent completaron el blanqueo de tres hits.

Marineros 3, Bravos 1

Bryan Woo ponchó a nueve bateadores en seis entradas de blanqueada y Julio Rodríguez conectó un jonrón para que los Marineros de Seattle vencieran 3-1 a los Bravos de Atlanta, que sufrieron así su primera pérdida de serie en la temporada. Atlanta había ganado ocho series consecutivas y tenía marca de 10-0-1 en esa categoría. Woo (2-2) permitió solo un hit, dio dos bases por bolas y lanzó un máximo de la temporada de 98 pitches. José A. Ferrer cerró el noveno para su segundo salvamento.

Rangers 6, Yanquis 1

Nathan Eovaldi enfrió a los Yankees de Nueva York por segunda vez en ocho días, y los Rangers de Texas se apoyaron en jonrones tempranos de Corey Seager y Evan Carter para imponerse 6-1. Aaron Judge conectó su jonrón número 15, el mayor de las Grandes Ligas, pero Will Warren (4-1) fue castigado por seis carreras y siete hits en cuatro entradas, una actuación inusual para una rotación neoyorquina que hasta ese momento lideraba las mayores.

Cerveceros 6, Cardenales 2

Andrew Vaughn conectó un jonrón y Aaron Ashby mejoró a 6-0 en la temporada para guiar a los Cerveceros de Milwaukee a una victoria de 6-2 sobre los Cardenales de San Luis.

Los dominicanos en la jornada del miércoles

Juan Soto fue el dominicano más destacado del día. El jardinero de los Mets conectó su cuarto jonrón de la temporada en el primer inning ante los Rockies y añadió una mosca de sacrificio productiva en el sexto, para terminar con dos carreras impulsadas en la victoria de Nueva York.

José Tena, el infielder de San Cristóbal que juega para los Nacionales de Washington, conectó un jonrón en la paliza de 15-2 sobre los Mellizos, contribuyendo a la noche histórica de Washington con cuatro cuadrangulares.

Fernando Tatis Jr. no conectó extrabase, pero fue pieza clave en el rally ganador de los Padres ante los Gigantes: llegó a base por error en el séptimo inning para iniciar la jugada que terminó con el triple decisivo de Ty France.

Julio Rodríguez aportó el jonrón que abrió el camino para los Marineros en su victoria sobre los Bravos, un resultado que le costó a Atlanta su primera pérdida de serie en la temporada.

Tabla de posiciones Liga Americana

División Este

Yankees de Nueva York (25-11) — Rays de Tampa Bay (24-12) 0.5 JD Orioles de Baltimore (17-20) 8.0 JD Azulejos de Toronto (16-21) 9.0 JD Medias Rojas de Boston (16-21) 9.0 JD

División Central

Guardianes de Cleveland (19-19) — Tigres de Detroit (18-20) 1.0 JD Medias Blancas de Chicago (17-20) 1.5 JD Reales de Kansas City (17-20) 1.5 JD Mellizos de Minnesota (16-21) 2.5 JD [1]

División Oeste

Atléticos de Oakland (18-18) — Marineros de Seattle (18-20) 1.0 JD Rangers de Texas (17-19) 1.0 JD Angelinos de Los Ángeles (15-23) 4.0 JD Astros de Houston (15-23) 4.0 JD [1] Tabla de posiciones Liga Nacional

División Este

Bravos de Atlanta (26-12) — Filis de Filadelfia (17-20) 8.5 JD Nacionales de Washington (17-20) 8.5 JD Marlins de Miami (16-21) 9.5 JD Mets de Nueva York (14-22) 10.5 JD

División Central

Cachorros de Chicago (25-12) — Cardenales de San Luis (21-15) 3.5 JD Cerveceros de Milwaukee (19-16) 4.5 JD Piratas de Pittsburgh (19-17) 5.0 JD Rojos de Cincinnati (20-17) 5.0 JD

División Oeste

Dodgers de Los Ángeles (23-14) — Padres de San Diego (22-14) 0.5 JD Diamondbacks de Arizona (17-18) 5.0 JD Gigantes de San Francisco (14-23) 9.0 JD Rockies de Colorado (14-23) 9.0 JD [1]

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