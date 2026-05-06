El zurdo dominicano Cristopher Sánchez utilizó su cambio de velocidad como arma principal en la jornada del martes de las Grandes Ligas, en la que Mike Trout conectó su jonrón número 415 de carrera, un cuadrangular solitario que lo dejó solo en el puesto 55 de la lista histórica, superando a Darrell Evans.

Resultados de la MB del martes 5 de mayo de 2026

Liga Partido (Visitante vs Local) Resultado AM Boston Red Sox @ Detroit Tigers BOS 10 – DET 3 AM Toronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays TB 4 – TOR 3 AM Baltimore Orioles @ Miami Marlins BAL 9 – MIA 7 AM Texas Rangers @ New York Yankees NYY 7 – TEX 4 AM Cleveland Guardians @ Kansas City Royals KC 5 – CLE 3 AM Chicago White Sox @ Los Angeles Angels LAA 4 – CWS 3 NA Oakland Athletics @ Philadelphia Phillies PHI 9 – ATH 1 NA Minnesota Twins @ Washington Nationals MIN 11 – WSH 3 NA Cincinnati Reds @ Chicago Cubs CHC 3 – CIN 2 (10) NA Los Angeles Dodgers @ Houston Astros HOU 2 – LAD 1 NA Pittsburgh Pirates @ Arizona Diamondbacks . ARI 9 – PIT 0 NA Atlanta Braves @ Seattle Mariners ATL 3 – SEA 2 NA San Diego Padres @ San Francisco Giants SD 10 – SF 5 NA Milwaukee Brewers @ St. Louis Cardinals Pospuesto NA New York Mets @ Colorado Rockies Pospuesto

. Tablas de posiciones Americana Este

Yanquis de Nueva York (25-11, .694) Rays de Tampa Bay (23-12, .657) Azulejos de Toronto (16-20, .444) Orioles de Baltimore (16-20, .444) Medias Rojas de Boston (15-21, .417) [1]

Central

Tigres de Detroit (18-19, .486) Guardianes de Cleveland (18-19, .486) Reales de Kansas City (17-19, .472) Medias Blancas de Chicago (17-19, .472) Mellizos de Minnesota (16-20, .444)

Oeste

Atléticos de Oakland (18-17, .514) Marineros de Seattle (17-20, .459) Rangers de Texas (16-19, .457) Astros de Houston (15-22, .405) Angelinos de Los Ángeles (14-23, .378) ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Tablas de posiciones Nacional

Este

Bravos de Atlanta (26-11, .703) Filis de Filadelfia (16-20, .444) Nacionales de Washington (16-20, .444) Marlins de Miami (16-20, .444) Mets de Nueva York (13-22, .371)

Central

Cachorros de Chicago (24-12, .667) Cardenales de San Luis (21-14, .600) Rojos de Cincinnati (20-16, .556) Cerveceros de Milwaukee (18-16, .529) Piratas de Pittsburgh (19-17, .528) [1, 2]

Oeste

Dodgers de Los Ángeles (22-14, .611) Padres de San Diego (21-14, .600) Cascabeles de Arizona (17-17, .500) Gigantes de San Francisco (14-22, .389) Rockies de Colorado (14-22, .389)

Ángeles 4, Medias Blancas 3

Mike Trout además pegó un sencillo, recibió dos bases por bolas y anotó dos carreras para liderar a los Angelinos de Los Ángeles a una victoria de 4-3 sobre las Medias Blancas de Chicago en Anaheim, California.

Fue el undécimo jonrón de la temporada para Trout. Zach Neto bateó de 2-4 con un jonrón y Jorge Soler también conectó un cuadrangular para Los Ángeles, que rompió una racha de dos derrotas consecutivas y obtuvo su segunda victoria en apenas 11 juegos.

Después de que Chicago anotara dos carreras en la parte alta de la primera entrada, la novena de Los Ángeles empató el partido en la parte baja con jonrones de Trout y Soler.

El relevista José Fermín (1-1) ponchó a dos bateadores en una entrada sin carreras y Ryan Zeferjahn salió de una situación complicada con las bases llenas en la novena para conseguir su primer salvamento. Chase Meidroth conectó un jonrón, dos hits y anotó dos carreras, y Andrew Benintendi también conectó dos hits para Chicago. Erick Fedde (0-4) permitió cuatro carreras y seis hits en 4⅔ entradas.

Filis 9, Atléticos 1

Cristopher Sánchez lanzó ocho entradas sin permitir carreras y Bryce Harper conectó dos jonrones para impulsar a Filadelfia a una victoria aplastante sobre los Atléticos visitantes.

Sánchez (3-2) limitó a los A’s a apenas tres hits, ponchó a 10 bateadores y otorgó solo una base por bolas. El zurdo dominicano utilizó su cambio de velocidad como arma principal: lo lanzó el 44 % del tiempo y obtuvo 16 batazos fallados con ese pitcheo.

Harper terminó de 3-4 con tres carreras impulsadas y tres anotadas. Bryson Stott también conectó un jonrón para los Filis, que ahora tienen marca de 7-1 bajo la dirección del mánager interino Don Mattingly.

El abridor de los Atléticos, Luis Severino (2-3), permitió una carrera y siete hits en cinco entradas. Los visitantes terminaron con cuatro hits, todos sencillos, y sufrieron su tercera derrota en los últimos cuatro partidos.

Astros 2, Dodgers 1

Peter Lambert lanzó siete entradas sin permitir carreras para superar a Shohei Ohtani y guiar a Houston a una victoria interligas sobre Los Ángeles, que jugaba como visitante. Lambert (2-2) igualó su récord personal de entradas lanzadas y estableció una marca personal en un solo juego con 104 lanzamientos.

Ohtani (2-2) estuvo casi igual de preciso, salvo por dos rectas que salieron disparadas hacia el jardín izquierdo. Su primer lanzamiento de la segunda entrada resultó en una desventaja de 1-0 cuando Christian Walker conectó un jonrón de 395 pies hacia la izquierda, su noveno de la temporada.

Cachorros 3, Rojos 2

Michael Busch impulsó la carrera de la victoria con un sencillo en la décima entrada, después de empatar el partido con un jonrón solitario en la octava, y Chicago derrotó a Cincinnati, que jugaba como visitante, para conseguir su séptima victoria consecutiva.

Busch impulsó al corredor automático Dansby Swanson desde segunda base con un sencillo al jardín central contra Sam Moll (1-2).

Ryan Rolison (3-0) lanzó una décima entrada sin permitir carreras para Chicago, que ha ganado 13 juegos consecutivos en Wrigley Field, la racha de victorias en casa más larga del equipo desde que ganó 14 seguidos en 2008.

Bravos 3, Marineros 2

Matt Olson conectó un jonrón que rompió el empate al inicio de la novena entrada y Atlanta remontó para derrotar al equipo local, Seattle, e igualar la serie de tres juegos a una victoria por bando.

Olson conectó un jonrón de 412 pies al jardín izquierdo-central tras un slider de 2-1 del cerrador de los Marineros, Andrés Muñoz (3-3). Fue el segundo jonrón de Olson en dos noches consecutivas y el decimotercero de la temporada, líder en la Liga Nacional.

El relevista de los Bravos, Robert Suárez (3-0), lanzó una octava entrada perfecta y el cerrador Raisel Iglesias —activado de la lista de lesionados por inflamación del hombro derecho ese mismo día— lanzó la novena para conseguir su sexto salvamento.

Los Bravos no han perdido una serie en toda la temporada.

Rays 4, Azulejos 3

Ben Williamson impulsó la carrera de la victoria con un sencillo en la octava entrada y Tampa Bay mantuvo su racha ganadora con su undécima victoria en 12 partidos, remontando ante Toronto en San Petersburgo, Florida.

Con una ventaja de 3-2 después de seis entradas, los Azulejos recurrieron a su bullpen, pero los Rays tomaron su primera ventaja con cuatro hits consecutivos contra Tyler Rogers (1-2) en la octava, en la que anotaron dos carreras.

Casey Legumina (1-1) lanzó una octava entrada sin permitir carreras y Cole Sulser consiguió su segundo salvamento con una novena entrada perfecta. Kazuma Okamoto, de Toronto, bateó de 2-4 con un jonrón solitario, y Andrés Giménez conectó dos hits, anotó una carrera, impulsó una carrera y robó una base. Kevin Gausman lanzó seis entradas y permitió dos carreras y seis hits.

Medias Rojas 10, Tigres 3

Ceddanne Rafaela conectó tres hits e impulsó cuatro carreras, incluyendo un jonrón de tres carreras, y los visitantes de Boston aplastaron a Detroit.

Willson Contreras y Wilyer Abreu conectaron jonrones consecutivos y anotaron dos carreras cada uno. Abreu se unió a Rafaela con un juego de tres hits.

Tras el abridor Jovani Moran, Brayan Bello (2-4) limitó a los Tigres a una carrera y cuatro hits en siete entradas, ponchando a siete bateadores.

Framber Valdez (2-2) permitió las 10 carreras —siete limpias— y nueve hits en poco más de tres entradas, y fue expulsado tras golpear a Trevor Story con un lanzamiento.

Mellizos 11, Nacionales 3

Byron Buxton conectó un jonrón de tres carreras, Taj Bradley lanzó seis entradas sólidas y Minnesota venció al equipo local, Washington.

Brooks Lee conectó tres hits e impulsó tres carreras para los Mellizos, quienes ganaron dos partidos seguidos por primera vez desde la racha de cuatro victorias del 11 al 14 de abril.

Bradley (4-1) permitió dos carreras y cuatro hits, ponchó a ocho bateadores y otorgó dos bases por bolas. Cade Cavalli (1-2) permitió seis carreras y cinco hits en cuatro entradas.

Orioles 9, Marlins 7

Adley Rutschman conectó un sencillo como bateador emergente con dos outs para impulsar la carrera que rompió el empate en la novena entrada y Baltimore puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas al vencer al local Miami.

Pete Alonso conectó dos dobles en dos entradas distintas de los Orioles y anotó cuatro veces. Liam Hicks bateó de 4-5 con un jonrón y tres carreras impulsadas para los Marlins, que han perdido cuatro de sus últimos cinco juegos. Otto López también conectó un jonrón. El lanzador zurdo de Miami, Andrew Nardi (2-2), permitió ambas carreras en la novena entrada.

Yanquis 7, Rangers 4

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón que puso a Nueva York por delante con dos outs en la sexta entrada, superando una desventaja inicial contra Jacob deGrom, y los Yanquis obtuvieron su quinta victoria consecutiva y decimoquinta en los últimos 17 partidos.

Ryan McMahon empató el partido a 3-3 con un jonrón de dos carreras en la segunda entrada, convirtiéndose en el cuarto jugador en conectar al menos tres jonrones de por vida contra deGrom.

Cody Bellinger impulsó tres carreras y Paul Goldschmidt conectó un jonrón solitario en la octava. DeGrom (2-2) permitió seis carreras y siete hits en 6⅓ entradas. Josh Jung conectó tres hits y extendió su racha a 13 juegos consecutivos con imparable.

Arizona 9, Piratas 0

Eduardo Rodríguez lanzó siete entradas sin permitir carreras y Geraldo Perdomo conectó un doble de dos carreras durante una sexta entrada de cinco carreras, con lo que Arizona logró una victoria por blanqueada sobre Pittsburgh en Phoenix.

Rodríguez (3-0) permitió solo dos hits. Ketel Marte conectó dos hits, impulsó dos carreras y anotó dos veces; Gabriel Moreno conectó dos hits e impulsó una carrera; y Adrián Del Castillo impulsó dos carreras. Bubba Chandler (1-4) sufrió su tercera derrota consecutiva como abridor.

Reales 5, Guardianes 3

Stephen Kolek permitió solo un jonrón de tres carreras en seis sólidas entradas en su debut de 2026, y Michael Massey conectó un jonrón de dos carreras que puso a su equipo arriba en el marcador en la cuarta entrada. Kansas City ganó su quinta victoria consecutiva —la mejor racha de la temporada— al imponerse al visitante Cleveland.

Isaac Collins también conectó un jonrón y se quedó a un triple de completar el ciclo para los Royals, que tienen un récord de 10-3 desde que perdieron ocho seguidos. Gavin Williams (5-2) permitió cinco carreras en seis entradas, concediendo ocho hits —su máximo de la temporada—.

Padres 10, Gigantes 5

Jackson Merrill conectó tres hits e impulsó dos carreras, Xander Bogaerts jonroneó y San Diego igualó sus máximos de la temporada en hits (14) y carreras en una victoria de 10-5 sobre San Francisco.

Walker Buehler lanzó hasta la sexta entrada a pesar de un comienzo difícil. Nick Castellanos, Sung-Mun Song y Merrill contribuyeron con dos carreras impulsadas cada uno para los Padres, que habían perdido cinco de sus últimos seis partidos.

Casey Schmitt conectó un jonrón de dos carreras y Jesús Rodríguez conectó un jonrón para los Gigantes.

Los dominicanos en la jornada del martes

Cristopher Sánchez, la figura quisqueyana de la noche

El zurdo de los Filis fue el dominicano más destacado de la jornada. Sánchez ponchó a 10 bateadores, permitió solo tres hits y una base por bolas en ocho entradas sin carreras para mejorar a 3-2 en la temporada.

La actuación fue un recordatorio de por qué Sanchez terminó segundo en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional la temporada pasada.

Samuel Basallo, a un jonrón del ciclo

El receptor de los Orioles estuvo a punto de completar el ciclo. Basallo bateó de 3-4 con un triple, un doble y un sencillo, y estableció un nuevo máximo personal con cuatro carreras impulsadas. Su triple en la quinta entrada fue el primero de su carrera en las Grandes Ligas.

El mánager Craig Albernaz lo reemplazó en la novena entrada con el zurdo Adley Rutschman para enfrentar al lanzador zurdo de Miami, Andrew Nardi, una decisión que resultó clave para la victoria de Baltimore.

Yandy Díaz, clave en la remontada de Tampa Bay

El primera base de los Rays conectó un sencillo productor de carrera en la octava entrada —parte de la racha de cuatro hits consecutivos que le dio la vuelta al marcador— para contribuir a la undécima victoria de Tampa Bay en sus últimos 12 partidos.

Díaz regresó a la alineación como bateador designado tras recuperarse de una lesión en el costado.

Andrés Muñoz, en el lado amargo

El cerrador de los Marineros tuvo una noche para olvidar. Muñoz (3-3) recibió el jonrón de Matt Olson en la novena entrada que le dio la victoria a Atlanta, su tercer salvamento fallido de la temporada. El dominicano, que venía de un salvamento exitoso el lunes frente a los Bravos, no pudo contener el poder del primera base de los Bravos, quien conectó su decimotercer cuadrangular del año con un slider de 2-1.

Miguel Andújar, con ciclo incompleto en los Padres

El jardinero dominicano de San Diego conectó un sencillo, un doble y un triple en la victoria de los Padres sobre los Gigantes, quedándose también a un jonrón de completar el ciclo. Andújar contribuyó con una carrera impulsada en la ofensiva de 14 hits de San Diego.

Luis Severino, superado por Sánchez

En el duelo entre compatriotas en Filadelfia, Severino (2-3) salió en desventaja. El derecho de los Atléticos permitió una carrera y siete hits en cinco entradas, sin poder frenar la ofensiva de los Filis ni la brillante actuación de su compatriota Sánchez en el montículo.

Fernando Tatis Jr., la espera del jonrón se extiende en San Francisco

Fernando Tatis Jr. participó en la victoria de los Padres sobre los Gigantes en Oracle Park, pero la noche no fue la que esperaba el jardinero derecho de San Diego.

El dominicano sigue sin conectar su primer jonrón de la temporada 2026, una sequía que ya supera los 34 juegos y más de 125 turnos al bate, con un porcentaje de slugging de .301, muy por debajo de su promedio histórico de .504.

Tatis fue ponchado en la novena entrada en San Francisco, en lo que resultó ser su turno más representativo de una temporada que aún no despega en términos de poder. Pese a la victoria colectiva de los Padres, que igualaron sus máximos de la temporada con 14 hits y 10 carreras, el jonrón de Tatis sigue siendo la gran asignatura pendiente.

Juan Soto no jugó: el partido fue pospuesto

El jardinero izquierdo de los Mets de Nueva York no tuvo actividad el martes 5 de mayo. El partido entre Nueva York y los Rockies de Colorado, programado para esa noche en Denver, fue pospuesto por lluvia y condiciones climáticas adversas en el área metropolitana de Denver, y será recuperado el jueves.

El último antecedente de Soto en la serie fue el lunes 4 de mayo, cuando el dominicano bateó de 0-3 con una carrera anotada y una base por bolas, ocupando el turno de primer bate por primera vez en casi cinco años, en la victoria de los Mets 4-2 sobre Colorado

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más