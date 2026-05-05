Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, impulsó cuatro en total y llegó a base tres veces, para que los Yanquis de Nueva York completaran una barrida de cuatro juegos sobre los Orioles de Baltimore, al imponerse 12-1 el lunes en el Yankee Stadium.

Resultados MLB – 4 de mayo, 2026

Partido (Visitante vs Local) Marcador Liga NY Mets vs Colorado Rockies 4 – 2 Nacional Boston Red Sox vs Detroit Tigers 5 – 4 Americana Philadelphia Phillies vs Miami Marlins 1 – 0 Nacional Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays 1 – 5 Americana Baltimore Orioles vs NY Yanquis 1 – 12 Americana Cincinnati Reds vs Chicago Cubs 4 – 5 Nacional Cleveland Guardians vs Kansas City Royals 2 – 6 Americana Milwaukee Brewers vs Cardenales de San Luis . 3 – 6 Nacional LA Dodgers vs Houston Astros 8 – 3 Interliga Chicago White Sox vs LA Angels 6 – 0 Americana Atlanta Braves vs Seattle Mariners 4 – 5 Interliga San Diego Padres vs SF Giants 2 – 3 Nacional

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La victoria fue la decimocuarta de Nueva York en sus últimos 16 partidos y llegó en una noche cargada de emoción: apenas horas antes, el equipo había confirmado el fallecimiento de John Sterling, la voz de los Yankees durante 36 años. Era conocido por sus llamadas personalizadas de jonrón y por su icónico grito de «¡Theee Yankees win!» al final de cada victoria.

Judge le dio a los Yanquis una ventaja de 2-0 al conectar un jonrón con una curva de Shane Baz (1-3) en cuenta completa, que cayó en el bullpen de Nueva York, en el jardín derecho-central.

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Fue su jonrón número 14 en la temporada, empatado en el liderato de las Grandes Ligas, y el 11.º en sus últimos 21 juegos. También fue el cuadrangular número 53 de Judge en 124 juegos de por vida contra los Orioles.

Dodgers 8, Astros 3

Alex Freeland y Kyle Tucker conectaron jonrones en apoyo de Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó seis entradas de calidad, y Los Ángeles ganó el primer partido de una serie interligas de tres juegos en Houston.

Tucker, en su primera temporada con los Dodgers tras siete años en Houston, pegó su cuadrangular en una cuarta entrada de cuatro carreras que amplió la ventaja a 7-2. Freeland impulsó dos carreras en la segunda entrada con su jonrón y terminó con tres hits.

Cachorros 5, Rojos 4

El jonrón solitario de Michael Conforto, quien entró como bateador emergente, puso fin a una remontada de dos carreras en la novena entrada y le dio la victoria al equipo local de Chicago sobre Cincinnati, su sexta consecutiva.

Pete Crow-Armstrong abrió la parte baja de la novena con un triple. Emilio Pagan (2-1) ponchó a Dansby Swanson, pero Nico Hoerner conectó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo que empató el partido.

Conforto cerró el juego con un jonrón de 3-2 a las gradas del jardín izquierdo-central. Ryan Rolison (2-0) ponchó a los tres bateadores que enfrentó en la parte alta del noveno.

Medias Blancas 6, Angelinos 0

Munetaka Murakami conectó tres hits, anotó tres carreras y bateó su jonrón número 14 para respaldar a Davis Martin en la victoria de Chicago sobre Los Ángeles en Anaheim.

Miguel Vargas también conectó un cuadrangular para ayudar a los White Sox a vencer a los Angels por cuarta vez en ocho días y a conseguir su sexta victoria en siete juegos.

Martin (5-1) permitió cinco hits y ponchó a 10 bateadores —la mayor cantidad en su carrera— en siete entradas.

El abridor de los Angels, José Soriano (5-2), permitió cinco carreras y ocho hits en cuatro entradas, sufriendo su segunda derrota consecutiva ante los White Sox. Los Angelinos han perdido 13 de sus últimos 15 partidos.

Mets 4, Rockies 2

Carson Benge conectó un jonrón en la sexta entrada para romper el intento de juego sin hits de Tomoyuki Sugano, cinco lanzadores de Nueva York se combinaron para ponchar a 11 bateadores y los Mets vencieron a Colorado en Denver.

David Peterson (1-4), el tercer lanzador de Nueva York, ponchó a seis en cuatro entradas. Devin Williams lanzó una novena entrada sin permitir hits y consiguió su cuarto salvamento. Mickey Moniak extendió su racha de hits a 17 juegos con un doble y un triple para Colorado.

Filis 1, Marlins 0

Aaron Nola lanzó seis entradas sin permitir carreras y Bryce Harper conectó un jonrón para darle la victoria a Filadelfia sobre Miami en el último partido de una serie de cuatro juegos.

Nola (2-3) tuvo su mejor apertura de 2026: permitió cinco hits, no otorgó bases por bolas y ponchó a cinco bateadores en 94 lanzamientos. Harper bateó de 3-4 con el cuadrangular en la tercera entrada.

Rays 5, Azulejos 1

Ryan Vilade conectó su primer jonrón contra Tampa Bay —un batazo de tres carreras en la primera entrada— y los Rays vencieron a Toronto en San Petersburgo, Florida, logrando su cuarta victoria consecutiva.

Jonathan Aranda bateó de 3-4 y acumula 9-13 en sus últimos tres juegos. Taylor Walls conectó un sencillo de dos carreras. Nick Martinez (3-1) lanzó cinco entradas permitiendo una carrera y cinco hits. El abridor de los Azulejos, Eric Lauer (1-4), permitió tres carreras y cinco hits en 4 1/3 entradas.

Medias Rojas 5, Tigres 4

Jarren Duran conectó un jonrón de tres carreras que puso a su equipo por delante, Payton Tolle registró su primera victoria en las Grandes Ligas y Boston contuvo a Detroit.

El jonrón de Duran, uno de sus tres hits, destacó en la séptima entrada, en la que anotaron cinco carreras. Marcelo Mayer aportó dos hits e impulsó una carrera. Tolle (1-1) permitió dos carreras sucias y solo un hit en siete entradas, ponchando a ocho bateadores en 83 lanzamientos.

Reales 6, Guardianes 2

El jonrón solitario de Bobby Witt Jr. impulsó una entrada de cuatro carreras en el cuarto inning, Michael Wacha lanzó siete entradas permitiendo solo dos carreras y Kansas City ganó su cuarto partido consecutivo al derrotar al visitante Cleveland.

Vinnie Pasquantino aportó dos hits con una carrera impulsada para los Reales, quienes remontaron una desventaja inicial de 2-0 para ganar por novena vez en 12 juegos. Wacha (3-2) retomó el buen camino tras permitir 10 carreras en sus dos aperturas anteriores.

Cardenales 6, Cerveceros 3

Iván Herrera conectó un doble de tres carreras, JJ Wetherholt impulsó dos y el equipo local de San Luis derrotó a Milwaukee. Herrera, Wetherholt, Víctor Scott II y Nolan Gorman conectaron dos hits cada uno para los Cardenales, que han ganado siete de sus últimos ocho partidos.

Kyle Leahy (4-3) permitió una carrera y seis hits en 5 1/3 entradas, y Riley O’Brien consiguió los dos últimos outs para su décimo salvamento. Brice Turang (3 de 5, dos carreras impulsadas) conectó un jonrón y Jackson Chourio bateó de 4-4 con dos dobles para los Cerveceros.

Marineros 5, Bravos 4

Luke Raley y JP Crawford conectaron jonrones en una sexta entrada de cinco carreras, lo que permitió a Seattle remontar y derrotar a Atlanta en el primer partido de una serie interligas de tres juegos.

Los Marineros rompieron una racha de tres derrotas consecutivas y detuvieron la de tres victorias de Atlanta en una noche en la que las nueve carreras se anotaron mediante cuadrangulares.

Los Bravos, líderes de las Grandes Ligas, perdieron por tan solo cuarta vez en los últimos 19 partidos. El abridor de los Marineros, Logan Gilbert (2-3), se llevó la victoria a pesar de permitir cuatro jonrones solitarios: cedió cuatro carreras y seis hits en seis entradas.

Gigantes 3, Padres 2

Trevor McDonald, convocado desde las ligas menores, permitió solo dos hits en siete entradas, Casey Schmitt conectó un jonrón y San Francisco comenzó una serie de seis partidos en casa con una victoria sobre San Diego.

Rafael Devers impulsó dos carreras a Luis Arráez —una con un sencillo y otra con un elevado de sacrificio— y junto con Schmitt generaron toda la ofensiva, poniendo fin a la racha de seis derrotas consecutivas de los Gigantes.

Los dominicanos en la jornada del 4 de mayo

Juan Soto (Mets) vivió una noche particular en Denver: el mánager Carlos Mendoza lo colocó como bateador abridor por primera vez desde el 30 de mayo de 2021, cuando jugaba con los Nacionales de Washington. Aunque no conectó de hit, su presencia en la cima de la alineación ayudó a mantener la presión ofensiva en el sexto episodio de cuatro carreras que le dio la victoria a Nueva York.

Mark Vientos aportó un sencillo de dos carreras en esa misma entrada decisiva para los Mets.

Rafael Devers (Gigantes) tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada en el Oracle Park. El tercera base dominicano impulsó dos carreras a Luis Arráez —una con un sencillo y otra con un elevado de sacrificio— y contribuyó de manera directa a la victoria de San Francisco sobre los Padres. Devers llegaba a este partido con una temporada complicada, con promedio de .210 y solo dos jonrones, por lo que su aporte resultó especialmente significativo para los Gigantes, que pusieron fin a una racha de seis derrotas consecutivas.

Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos) no pudo evitar la derrota de Toronto ante Tampa Bay. El primera base dominicano impulsó la única carrera de los Azulejos con un sencillo en la tercera entrada, pero el equipo canadiense no encontró más respuestas ante Nick Martinez. Guerrero se ponchó en la primera entrada ante Martinez en un partido que reflejó las dificultades ofensivas que atraviesa Toronto.

Tablas de posiciones

Liga Americana

División Este Ganados . Perdidos PCT JD Yanquis de Nueva York 24 11 .686 — Rays de Tampa Bay 22 12 .647 1.5 Azulejos de Toronto 16 19 .457 8.0 Orioles de Baltimore 15 20 .429 9.0 Medias Rojas de Boston . 14 21 .400 10.0

División Central Ganados . Perdidos PCT JD Guardianes de Cleveland 18 18 .500 — Tigres de Detroit 18 18 .500 — Medias Blancas de Chicago . 17 18 .486 0.5 Reales de Kansas City 16 19 .457 1.5 Mellizos de Minnesota 15 20 .429 2.5

División Oeste Ganados . Perdidos PCT JD Atléticos de Oakland . 18 16 .529 — Marineros de Seattle 17 19 .472 2.0 Vigilantes de Texas 16 18 .471 2.0 Astros de Houston 14 22 .389 5.0 Angelinos de Los Ángeles 13 23 .361 6.0

Liga Nacional

División Este Ganados . Perdidos PCT JD Bravos de Atlanta 25 11 .694 — Marlins de Miami 16 19 .457 8.5 Nacionales de Washington . 16 19 .457 8.5 Filis de Filadelfia 15 20 .429 9.5 Mets de Nueva York 13 22 .371 11.5

División Central Ganados . Perdidos PCT JD Cachorros de Chicago 23 12 .657 — Rojos de Cincinnati 21 14 .600 2.0 Cardenales de San Luis 20 15 .571 3.0 Piratas de Pittsburgh 19 16 .543 4.0 Cerveceros de Milwaukee . 18 16 .529 4.5

División Oeste Ganados . Perdidos PCT JD Dodgers de Los Ángeles . 22 13 .629 — Padres de San Diego 20 14 .588 1.5 Diamondbacks de Arizona 16 17 .485 5.0 Gigantes de San Francisco 14 21 .400 8.0 Rockies de Colorado 14 22 .389 8.5

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