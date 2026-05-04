Mark Vientos, estadounidense hijo de dominicano, conectó dos jonrones de dos carreras y Clay Holmes lanzó seis entradas y dos tercios de una carrera, en la victoria de los Mets de Nueva York 5-1 sobre los Angelinos de Los Ángeles el domingo, que le permitió al equipo neoyorquino ganar la serie y encontrar cierto impulso en una temporada para el olvido.

Resultados MLB – 3 de mayo 2026

Res. Local Res. Americana Azulejos de Toronto 3 Mellizos de Minnesota 4 Americana Orioles de Baltimore 3 Yankees de Nueva York 11 Americana Reales de Kansas City 4 Marineros de Seattle 1 Americana Guardianes de Cleveland 1 Atléticos de Oakland 7 Americana . Vigilantes de Texas 1 Tigres de Detroit 7 Nacional Rojos de Cincinnati 0 Piratas de Pittsburgh 1 Nacional Cerveceros de Milwaukee 2 Nacionales de Washington . 3 Nacional Filis de Filadelfia 7 Marlins de Miami 2 Nacional Dodgers de Los Ángeles . 4 Cardenales de San Luis 1 Nacional Diamondbacks de Arizona 4 Cachorros de Chicago 8 Nacional Bravos de Atlanta 11 Rockies de Colorado 6 Interliga Astros de Houston 3 Medias Rojas de Boston 1 Interliga Gigantes de San Francisco 1 Rays de Tampa Bay 2 Interliga Mets de Nueva York 5 Angelinos de Los Ángeles 1 Interliga Medias Blancas de Chicago 3 Padres de San Diego 4

El jardinero dominicano Juan Soto fue protagonista de una de las jugadas más insólitas de la temporada. En un turno al bate ante los Angelinos, Soto conectó un roletazo al primera base Nolan Schanuel, a quien se le quedó la pelota atascada en la membrana del guante cuando intentaba iniciar una doble matanza.

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Incapaz de sacarla, Schanuel optó por lanzar el guante entero —con la pelota adentro— al pitcher Jack Kochanowicz, que cubría la almohadilla. En una jugada muy cerrada, el árbitro declaró a Soto out, decisión que generó controversia. El mánager Carlos Mendoza decidió no desafiar el llamado, en un partido que de todas formas terminó con victoria para Nueva York.

Holmes (4-2) permitió cuatro imparables, otorgó tres bases por bolas y ponchó a seis, mientras los Mets se llevaron dos de tres juegos ante los Angelinos y ganaron una serie apenas por segunda vez desde el 7 de abril.

Tras un inicio de temporada con un balance de 10 victorias y 21 derrotas, el club podría estar encontrando cierto impulso de cara a su próxima serie en Denver.

"Nuestro objetivo es empezar a ganar series", dijo el mánager de los Mets, Carlos Mendoza. "Eso es lo que necesitamos para llegar a donde queremos estar. Una serie a la vez, un partido a la vez".

Necesitados desesperadamente de un impulso en el bateo, Vientos respondió con dos cuadrangulares de dos carreras.

Las 118 carreras de los Mets son la segunda menor cantidad en las Grandes Ligas, solo por delante de las 106 de los Gigantes de San Francisco.

"Creo que de eso se trata: dejar el ayer en el pasado", dijo Vientos. "Tenemos que centrarnos en el presente".

Con la vista puesta en Denver, Mendoza indicó que el equipo planea usar un abridor este lunes antes de que David Peterson (0-4, 6.53 de efectividad) suba al montículo.

El veterano zurdo, que atraviesa un mal momento, no ha logrado completar cuatro entradas en cada una de sus últimas tres aperturas.

El miércoles, el jugador de 30 años, oriundo de Denver, permitió siete carreras y cinco imparables en 3 2/3 entradas en la derrota por 14-2 ante los Nacionales de Washington. Peterson se enfrentará a su equipo local por quinta vez, con un balance de 3-1 y una efectividad de 1.99 en sus primeras cuatro aperturas.

Mientras tanto, Colorado ha perdido cinco de sus últimos seis partidos desde que barrió a los Mets del 24 al 26 de abril. El cuerpo de lanzadores de los Rockies viene de un fin de semana desastroso contra los Bravos de Atlanta, permitiendo 28 carreras en la barrida de tres juegos.

Necesitando un defensor decisivo, Colorado recurrirá a Tomoyuki Sugano (3-1, 2.84), la incorporación de la pretemporada, en el primer partido de la serie, que se adelantó tres horas debido a la previsión de mal tiempo.

En su última salida, Sugano lanzó 5 1/3 entradas sin permitir carreras, ponchando a dos en una victoria de 13-2 sobre los Rojos de Cincinnati el miércoles.

"Marcó la pauta, los mantuvo desequilibrados y se apoyó en sus lanzamientos de cambio de velocidad", dijo el mánager de los Rockies, Warren Schaeffer. "Estuvo realmente bien, eficiente, tal como lo ha estado durante todo el año", añadió.

Sugano, de 36 años, se enfrentó a los Mets una vez el año pasado, permitiendo tres carreras en seis entradas en una victoria de 7-3 el 10 de julio.

Bravos de Atlanta y Rays completaron la barrida

En otro partido del domingo, los Bravos de Atlanta completaron la barrida ante los Rockies al vencer 11-6 en Coors Field.

Jonah Heim jonroneó, dobletó e impulsó cinco carreras, mientras que Spencer Strider hizo su debut en la temporada 2026 y permitió tres carreras en 3 1/3 entradas en su regreso de una lesión en el oblicuo sufrida en el entrenamiento de primavera.

Strider ponchó a seis y otorgó cinco bases por bolas. Aaron Bummer (1-1) relevó a Strider y se llevó la victoria.

Por su parte, los Rays de Tampa Bay completaron una barrida de tres juegos ante los Gigantes de San Francisco al ganar 2-1 en diez entradas.

Jonathan Aranda conectó un sencillo de oro en la décima para impulsar la carrera decisiva, completando una tarde de 4-4 para el mexicano. Tampa Bay acumula nueve victorias en sus últimos diez partidos.

Los dominicanos en la jornada del 3 de mayo

La más preocupante llegó desde Anaheim: el campocorto Ronny Mauricio, de los Mets de Nueva York, fue colocado en la lista de lesionados de diez días con una fractura en el pulgar izquierdo.

La lesión se produjo el sábado cuando Mauricio se deslizó de cabeza hacia la primera base al intentar llegar a salvo en un rodado en la séptima entrada. El mánager Carlos Mendoza confirmó que el pelotero podría estar fuera entre seis y ocho semanas, a la espera de los resultados de una tomografía computarizada.

Para cubrir la baja, los Mets llamaron al infielder Vidal Brujan desde Triple-A Siracusa y designaron para asignación a Eric Wagaman.

La ausencia de Mauricio agrava aún más la situación en el campo corto de Nueva York, donde Francisco Lindor ya se encuentra en la lista de lesionados desde el 23 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha.

En San Diego, en cambio, los dominicanos fueron protagonistas de la victoria. Miguel Andújar y Manny Machado pegaron jonrones.

Ramón Laureano fue clave en la octava entrada al recibir una base por bolas para abrir el inning, robarse la segunda base y avanzar a tercera con un sencillo de Jackson Merrill, lo que preparó el terreno para el sencillo de la ventaja de Xander Bogaerts que le dio a los Padres la victoria 4-3 sobre las Medias Blancas de Chicago, cortando así una racha de cuatro derrotas.

Mason Miller ponchó a los tres bateadores que enfrentó en la novena para sellar su décimo primer salvamento de la temporada.

En Denver, el dominicano Jorge Mateo conectó un jonrón con los Bravos de Atlanta en la victoria 11-6 sobre los Rockies de Colorado, que completó la barrida de tres juegos para Atlanta.

Sin embargo, la jornada también trajo una mala noticia para los Bravos: Ronald Acuña Jr. fue colocado en la lista de lesionados de diez días con una distensión en el isquiotibial izquierdo, lesión que sufrió el sábado al correr hacia la primera base.

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