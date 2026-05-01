En una noche plena de frustración para Nikola Jokic, los Denver Nuggets cayeron eliminados el jueves ante los Minnesota Timberwolves en la primera ronda de los playoffs de la NBA, que vio la clasificación de los New York Knicks con una impactante paliza a los Atlanta Hawks.

Resultados de los Playoffs de la NBA del 30 de abril

Visitante Local Resultado Estado de la Serie New York Knicks . Atlanta Hawks 140 – 89 NY gana serie 4-2 Boston Celtics Philadelphia 76ers 93 – 106 Serie empatada 3-3 Denver Nuggets Minnesota Timberwolves . 98 – 110 MIN gana serie 4-2

¿Qué sucedió en la NBA el jueves 30?

New York Knicks : Lograron una victoria histórica por 51 puntos para cerrar su serie. OG Anunoby lideró al equipo con 29 puntos y 7 rebotes, asegurando su pase a las semifinales de conferencia.

Philadelphia 76ers : Forzaron un séptimo juego definitivo tras vencer a los Celtics en casa. Tyrese Maxey fue la figura con 30 puntos y 5 asistencias.

Minnesota Timberwolves: Eliminaron a los Denver Nuggets con una actuación dominante de Jaden McDaniels, quien registró 32 puntos y 10 rebotes.

Calendario de Semifinales

Para la serie ya definida en el Oeste entre San Antonio Spurs (2°) y Minnesota Timberwolves (6°), las fechas anunciadas por la NBA son:

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Partido Fecha Sede Juego 1 Lunes, 4 de mayo Frost Bank Center (San Antonio) Juego 2 Miércoles, 6 de mayo Frost Bank Center (San Antonio) Juego 3 Viernes, 8 de mayo Target Center (Minnesota) Juego 4 Domingo, 10 de mayo Target Center (Minnesota) Juego 5* Martes, 12 de mayo Frost Bank Center (San Antonio)

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Detalles de los partidos del jueves

Los Knicks, que arrollaron 140-89 en Atlanta, esperan en las semifinales de la Conferencia Este al ganador de la serie entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers, que forzaron un séptimo y definitivo partido con su triunfo 106-93 del jueves.

La gran sorpresa de la jornada, sin embargo, fue la eliminación de los Nuggets que deja tambaleando el proyecto que lidera Jokic desde 2015.

Denver desaprovechó las sensibles bajas por lesión de Minnesota, especialmente la de su estrella Anthony Edwards, hasta perder por 110-98 y certificar su caída por un global de 4-2.

Los Timberwolves se citaron en semifinales del Oeste con los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama después de acabar con las ilusiones de un segundo anillo para Jokic, ganador de tres premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

El pívot serbio logró 28 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias pero a su alrededor sólo respondió el alero Cam Johnson con 27 puntos.

La segunda figura del equipo, el base Jamal Murray, naufragó con 12 puntos y una serie de 4-17 en tiros de campo.

Jokic acabó frustrado por el efectivo marcaje de Rudy Gobert y recibiendo una falta técnica tras un intercambio de empujones con el suplente Jaylen Clark, al que envió al suelo.

Los Nuggets no caían en primera ronda desde 2022, un año antes de disputar las únicas Finales de la carrera de Jokic a sus 31 años.

La temporada pasada los Nuggets ya despidieron al entrenador del equipo campeón, Michael Malone, y ahora temen la posibilidad de que Jokic rechace la esperada oferta de renovación.

"Todavía quiero ser un Nugget para siempre", se limitó a decir tras el juego Jokic, que tiene una opción para convertirse en agente libre en 2028.

"Acabamos de perder en la primera ronda. Creo que estamos muy lejos" de ser aspirantes", subrayó. Los cambios que se necesitan "no son mi decisión. Definitivamente, si estuviéramos en Serbia, nos despedirían a todos".

– Edwards en duda –

De su parte los Timberwolves, impulsados por 32 puntos y 10 rebotes de Jaden McDaniels, aprovecharon la asfixiante atmósfera que generó su público para alcanzar la victoria que les faltaba incluso con las ausencias de Edwards, que promediaba 18,5 puntos en la serie, y de otros dos de sus principales anotadores, Ayo Dosunmu (21,8) y Donte DiVincenzo (10,8).

Este triunfo "demuestra que todos hemos hecho el trabajo, así que es simplemente lo que esperábamos", afirmó McDaniels.

El regreso de Edwards durante las semifinales del Oeste está en seria duda por la lesión en la rodilla izquierda que sufrió en el cuarto partido de esta eliminatoria.

Tras limitar a Jokic a lo largo de esta eliminatoria, Rudy Gobert (10 puntos y 13 rebotes) tendrá ahora el reto de frenar a otro gigante francés, el fenómeno Victor Wembanyama.

– Ridículo en Atlanta –

En el Este, los Knicks lograron su boleto por un global de 4-2 y una última y aplastante victoria 140-89 en la cancha de los Hawks, bordeando la mayor paliza en la historia de los playoffs.

Los Knicks sí fijaron un nuevo récord para una primera mitad de un partido de postemporada, con una ventaja de 47 puntos (83-36).

Los Knicks llegaron a tener una distancia máxima de 61 puntos (101-40) y Atlanta necesitó pelear hasta el último minuto para evitar la mayor desventaja en un juego de eliminatorias, que seguirá siendo de 58 puntos.

OG Anunoby, alero de los Knicks, fue el máximo anotador del juego con 29 puntos, 26 de ellos en una frenética primera mitad.

– Séptimo juego en Boston –

Nueva York, presente por cuarto año seguido en las semifinales de conferencia, suspira por alcanzar sus primeras Finales desde 1999.

Para conocer a su próximo rival tendrá que esperar al sábado, cuando se resolverá la serie entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers, que el jueves colocaron un empate 3-3.

El escolta Tyrese Maxey comandó a unos Sixers que se han crecido con el regreso de Joel Embiid, que logró 19 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias.

Boston, segundo cabeza de serie y gran favorito al inicio de esta llave, no encontró alternativas a su gris noche en el tiro exterior, con un 29% (12-41) en lanzamientos de triple.

Jaylen Brown y Jayson Tatum se quedaron en apenas 18 y 17 puntos para los Celtics, que están al borde de ser apenas el decimocuarto equipo que se deja remontar un 3-1 a favor.

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