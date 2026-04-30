NBA HOY: resultados y calendario. Los Rockets aprietan a Lakers y Cunningham no deja morir a Pistons

Los Angeles Lakers desperdiciaron una segunda oportunidad de eliminar a los Houston Rockets en los playoffs de la NBA al caer este miércoles por 99-93, una derrota que incrementa la presión sobre el equipo de LeBron James.

Los californianos todavía dominan por un global de 3-2 esta eliminatoria de primera ronda de la Conferencia Oeste, que se traslada a Houston para el sexto partido del viernes.

Una nueva victoria de los texanos colocaría a los Lakers en riesgo de ser la primera franquicia en la historia en desperdiciar una ventaja de 3-0 en una eliminatoria de playoffs.

Resultados de los partidos NBA del miércoles 29

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Partido Resultado Estado de la Serie Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers 99 – 93 Lakers lideran 3-2 Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors . 125 – 120 Cavaliers lideran 3-2 Orlando Magic vs. Detroit Pistons 109 – 116 Magic lidera 3-2

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Destacados de la jornada de la NBA

Duelo Histórico en Detroit : Cade Cunningham anotó 45 puntos (récord de franquicia en playoffs) para que los de Detroit vitaran la eliminación. Por el Orlando Magic, Paolo Banchero también sumó 45 puntos en un enfrentamiento épico.

Remontada en Cleveland : Los de Cleveland lograron darle la vuelta al marcador en el último cuarto para superar a los Raptors, destacando las actuaciones de James Harden y Evan Mobley con 23 puntos cada uno.

Rockets Siguen con Vida: Con su victoria como visitantes, los de Houston forzaron un sexto juego al reducir la ventaja de los Lakers en la serie.

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En el Este, los Orlando Magic tampoco dieron la puntilla este miércoles a los Detroit Pistons, que recortaron la distancia a 3-2 gracias a una exhibición de 45 puntos de Cade Cunningham, mientras los Cleveland Cavaliers se adelantaron 3-2 en su serie ante los Toronto Raptors.

Aunque la igualdad reina en casi todas las series de primera ronda, gran parte de las miradas se concentran ahora en los Lakers, que le perdonaron la vida por segunda ocasión seguida a los Rockets.

Luka Doncic, la máxima estrella angelina, sigue viendo los juegos desde el banco pero este miércoles sí regresó a las canchas Austin Reaves, otra de sus figuras.

El escolta, que estaba parado desde el 2 de abril por una lesión en el músculo oblicuo, rindió a gran nivel con 22 puntos en un ataque encabezado por el veterano LeBron James, con 25 tantos y 7 asistencias.

Los Rockets tenían de nuevo la baja de Kevin Durant pero sacaron a relucir su carácter para mantenerse en pie tras un gran arranque de partido de los locales.

Una canasta de LeBron acercó a los Lakers 88-85 a tres minutos del final, devolviendo la ilusión al público del Crypto.com Arena, que no ve a su equipo superar una ronda de postemporada desde 2023.

Pero King James perdió luego un balón crucial a favor de Reed Sheppard y erró un último lanzamiento triple a 12 segundos del final.

Con su férrea defensa y un mayor acierto en el tiro exterior, especialmente de Jabari Smith Jr. (22 puntos y 4 triples), los Rockets celebraron un triunfo que multiplica la emoción en la eliminatoria.

"En nuestra defensa, uno espera que (recibir solo) 99 puntos sea suficiente para ganar, pero simplemente no conseguimos meter los tiros", lamentó el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

– Récord de Cunningham –

En Detroit, los Pistons necesitaron de una épica actuación de Cade Cunningham, con un récord de 45 puntos, para mantenerse con vida con un triunfo 116-109 ante Orlando Magic.

Detroit salvó la primera bala de Orlando gracias al liderazgo de Cunningham, vencedor de un duelo de altura frente a otro antiguo número uno del Draft, Paolo Banchero, que también convirtió 45 puntos para Orlando.

"No quiero que se termine la temporada ahora, tengo que dejarlo todo en la cancha", declaró Cunningham. "Nos metimos en un buen lío y va a ser difícil salir de él, pero hoy hicimos nuestro trabajo".

Los Pistons, favoritos indiscutibles al inicio de la serie, siguen soñando con la remontada tras una noche en la que dominaron el marcador de principio a fin pero sin despegarse definitivamente hasta el último minuto.

Con la canasta ganadora a 30 segundos del final, Cunningham fijó la mayor marca anotadora en playoffs de los emblemáticos Pistons, una franquicia con tres anillos de campeones.

El anterior récord estaba en manos de Dave Bing con 44 puntos convertidos en 1968.

Férreos dominadores del Este en la fase regular, con 60 victorias y 22 derrotas, los Pistons todavía necesitan dos triunfos más para cumplir el objetivo mínimo de superar una ronda de playoffs por primera vez desde 2008.

– Cavs retoman mando –

Por su parte los Cleveland Cavaliers, otros aspirantes del Este en problemas en esta primera ronda, recuperaron el control de su eliminatoria ante los Toronto Raptors con un sufrido triunfo 125-120.

Aunque no mejoró su nivel de juego, el equipo de James Harden (23 puntos) y Donovan Mitchell (19) levantó dos desventajas de 12 puntos para evitar una tercera victoria seguida de los canadienses.

Calendario y resultados de la primera ronda de los playoffs de la NBA

Calendario y resultados de los partidos de la primera ronda de los playoffs de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo): – CONFERENCIA ESTE — Detroit Pistons (N.1) – Orlando Magic (N.8) (Magic gana la serie 3-2) 19 de abril en Detroit: Pistons – Magic 101-112 22 de abril en Detroit: Pistons – Magic 98-83 25 de abril en Orlando: Magic – Pistons 113-105 27 de abril en Orlando: Magic – Pistons 94-88 29 de abril en Detroit: Pistons – Magic 116-109 1 de mayo en Orlando: Magic – Pistons MIRA TAMBIÉN MLB: Caminero abandona por foul en la cara en Rayos Tampa – Guardianes de Cleveland NBA HOY: juegos y resultados. Los Spurs clasifican con autoridad y Knicks quedan a una 3 de mayo en Detroit: Pistons – Magic (si es necesario) — Cleveland Cavaliers (N.4) – Toronto Raptors (N.5) (Cavaliers ganan la serie 3-2) 18 de abril en Cleveland: Cavaliers – Raptors 126-113 20 de abril en Cleveland: Cavaliers – Raptors 115-105 23 de abril en Toronto: Raptors – Cavaliers 126-104 26 de abril en Toronto: Raptors – Cavaliers 93-89 29 de abril en Cleveland: Cavaliers – Raptors 125-120 1 de mayo en Toronto: Raptors – Cavaliers 3 de mayo en Cleveland: : Cavaliers – Raptors (si es necesario) MIRA TAMBIÉN Jugada del dominicano Jean Montero, elegida la mejor de la Euroliga PSG Bayern Munich. Partido loco con nueve goles da ventaja a parisinos — New York Knicks (N.3) – Atlanta Hawks (N.6) (Knicks ganan la serie 3-2) 18 de abril en Nueva York: Knicks – Hawks 113-102 20 de abril en Nueva York: Knicks – Hawks 106-107 23 de abril en Atlanta: Hawks – Knicks 109-108 25 de abril en Atlanta: Hawks – Knicks 98-114 28 de abril en Nueva York: Knicks – Hawks 126-97 30 de abril en Atlanta: Hawks – Knicks 2 de mayo en Nueva York: Knicks – Hawks (si es necesario) — Boston Celtics (N.2) – Philadelphia 76ers (N.7) (Celtics ganan la serie 3-2) 19 de abril en Boston: Celtics – 76ers 123-91 21 de abril en Boston: Celtics – 76ers 97-111 24 de abril en Filadelfia: 76ers – Celtics 100-108 26 de abril en Filadelfia: 76ers – Celtics 96-128 28 de abril en Boston: Celtics – 76ers 97-113 30 de abril en Filadelfia: 76ers – Celtics 2 de mayo en Boston: Celtics – 76ers (si es necesario) – CONFERENCIA OESTE — Oklahoma City Thunder (N.1) – Phoenix Suns (N.8) (Thunder ganó la serie 4-0) 19 de abril en Oklahoma City: Thunder – Suns 119-84 22 de abril en Oklahoma City: Thunder – Suns 120-107 25 de abril en Phoenix: Suns – Thunder 109-121 27 de abril en Phoenix: Suns – Thunder 122-131 — Los Angeles Lakers (N.4) – Houston Rockets (N.5) (Lakers ganan la serie 3-2) 18 de abril en Los Angeles: Lakers – Rockets 107-98 21 de abril en Los Angeles: Lakers – Rockets 101-94 24 de abril en Houston: Rockets – Lakers 108-112 26 de abril en Houston: Rockets – Lakers 115-96 29 de abril en Los Angeles: Lakers – Rockets 93-99 1 de mayo en Houston: Rockets – Lakers 3 de mayo en Los Angeles: Lakers – Rockets (si es necesario) — Denver Nuggets (N.3) – Minnesota Timberwolves (N.6) (Timberwolves ganan la serie 3-2) 18 de abril en Denver: Nuggets – Timberwolves 116-105 20 de abril en Denver: Nuggets – Timberwolves 114-119 23 de abril en Minnesota: Timberwolves – Nuggets 113-96 25 de abril en Minnesota: Timberwolves – Nuggets 112-96 27 de abril en Denver: Nuggets – Timberwolves 125-114 30 de abril en Minnesota: Timberwolves – Nuggets 2 de mayo en Denver: Nuggets – Timberwolves (si es necesario) — San Antonio Spurs (N.2) – Portland Trail Blazers (N.7) (Spurs ganaron la serie 4-1) 19 de abril en San Antonio: Spurs – Trail Blazers 111-98 21 de abril en San Antonio: Spurs – Trail Blazers 103-106 24 de abril en Portland: Trail Blazers – Spurs 108-120 26 de abril en Portland: Trail Blazers – Spurs 93-114 28 de abril en San Antonio: Spurs – Trail Blazers 114-95

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