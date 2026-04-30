La jornada del miércoles 29 de abril en las Grandes Ligas tuvo como protagonista principal a Matt Olson, quien conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada para darle a los Bravos de Atlanta una victoria de 4-3 sobre los Detroit Tigers.

El batazo, de 397 pies al jardín derecho-central, aterrizó en el bullpen de Atlanta y fue suficiente para hundir al cerrador Kenley Jansen (0-2), quien encadenó así su segunda salida consecutiva en la que permite un jonrón decisivo.

Resultados de la MLB – 29 de abril de 2026

Visitante Resultado Local Medias Rojas de Boston 1 – 8 Azulejos de Toronto Nacionales de Washington 14 – 2 Mets de Nueva York Rockies de Colorado 13 – 2 Rojos de Cincinnati Marineros de Seattle 5 – 3 Mellizos de Minnesota Cardenales de San Luis 5 – 4 Piratas de Pittsburgh Cachorros de Chicago 5 – 4 Padres de San Diego Marlins de Miami 3 – 2 Dodgers de Los Ángeles Tigres de Detroit 3 – 4 Bravos de Atlanta Diamondbacks de Arizona . 6 – 2 Cerveceros de Milwaukee Rayos de Tampa Bay 1 – 3 Guardianes de Cleveland Ángeles de Los Ángeles 2 – 3 Medias Blancas de Chicago Reales de Kansas City 2 – 5 Atléticos de Oakland Yanquis de Nueva York 0 – 3 Vigilantes de Texas

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Ozzie Albies abrió la novena con una base por bolas y Olson, sin dudar, descargó su noveno cuadrangular de la temporada. La victoria fue acreditada al dominicano Reynaldo López (2-1), quien lanzó las últimas dos entradas sin permitir carreras, sin hits y con dos ponches.

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La actuación del lanzador quisqueyano cobró mayor valor considerando que fue movido al bullpen apenas días atrás para corregir fallas mecánicas en su entrega, según confirmó el mánager Walt Weiss a la prensa.

La derrota arruinó una excelente salida de Tarik Skubal, quien solo cedió un jonrón de dos carreras a Albies en la primera entrada y ponchó a siete en siete episodios.

Nacionales aplastan a los Mets con grand slam histórico

En Nueva York, Brady House coronó una entrada de siete carreras en el cuarto inning con el primer grand slam de su carrera y los Nacionales de Washington arrasaron 14-2 a los tambaleantes Mets en una lluviosa noche en el Citi Field.

Las 14 carreras de Washington fueron el máximo de la temporada para el equipo.

Los Mets han perdido 16 de sus últimos 19 juegos, su peor racha en ese tramo desde que Nueva York cayó 16 de 19 entre el 26 de mayo y el 15 de junio de 2018.

Curtis Mead conectó un jonrón y terminó con cuatro hits. El abridor David Peterson (0-4) estuvo cerca de limitar el daño, pero una base por bolas con las bases llenas y un golpe de Sean Manaea desataron la avalancha.

Juan Soto, quien conectó su tercer jonrón de la temporada en el partido, no pudo evitar la derrota de los Mets.

Marlins sorprenden a los Dodgers en Los Ángeles

Miami ganó su primera serie como visitante de la temporada al vencer 3-2 a los Dodgers, bicampeones defensores, en el tercer juego de la serie.

El dominicano Esteury Ruiz conectó un jonrón solitario, su primero de la temporada 2026, en lo que fue una noche cargada de poder para los Marlins.

Sandy Alcántara lanzó seis entradas sólidas, cediendo dos carreras y siete hits, mientras que Andrew Nardi (2-1) lanzó una séptima entrada limpia y Calvin Faucher cerró con su primer salvamento. Fue la primera vez que Miami gana una serie en Los Ángeles desde abril de 2018.

Rangers blanquean a los Yanquis

Nathan Eovaldi lanzó siete entradas sólidas contra uno de sus exequipos y Texas dejó a Nueva York sin anotar, 3-0, en Arlington. Eovaldi, quien vistió la franela de los Yanquis en 2015 y 2016, permitió cuatro sencillos e igualó su mejor marca de la temporada con siete ponches.

Josh Jung conectó un sencillo de dos carreras en la quinta entrada y Sam Haggerty añadió un sencillo productor en la séptima. Los Yanquis terminaron su gira de nueve juegos con balance de 7-2, aunque sufrieron su segunda derrota en los últimos 12 partidos.

Medias Blancas barren a los Angels en diez entradas

Colson Montgomery conectó un sencillo decisivo al jardín central en la décima entrada y Chicago completó una barrida de tres juegos sobre Los Ángeles, 3-2.

Erick Fedde lanzó siete entradas impecables con seis ponches, aunque cedió jonrones solitarios a Vaughn Grissom y Mike Trout.

Los Angels han perdido seis partidos seguidos y 10 de sus últimos 11. Seranthony Dominguez (2-3) se llevó la victoria con una décima entrada sin carreras.

Cachorros remontan ante los Padres

Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón e impulsó tres carreras por segunda vez en dos partidos para darle la victoria a Chicago 5-4 en San Diego.

El dominicano Miguel Andújar conectó su primer jonrón de la temporada 2026 para los Padres, en lo que fue una de las actuaciones más destacadas del béisbol quisqueyano en la jornada. Matt Shaw también pegó un cuadrangular solitario entre sus tres hits para los Cubs, quienes mejoraron a 12-3 en sus últimos 15 juegos.

Marineros remontan ante los Mellizos

Cole Young conectó un sencillo de dos carreras en la novena entrada para que Seattle remontara ante Minnesota y ganara dos de los tres partidos de la serie, 5-3.

El mexicano Andrés Muñoz ponchó a dos bateadores en la novena para sellar su sexto salvamento de la temporada. JP Crawford conectó su segundo jonrón de la temporada y Young terminó con tres carreras impulsadas en el partido.

Otras actuaciones destacadas

Los Azulejos de Toronto vencieron 8-1 a los Medias Rojas de Boston, con el dominicano Vladimir Guerrero Jr. conectando tres sencillos y recibiendo una base por bolas en un juego de 3-3 con pasaporte. Ernie Clement pegó un jonrón de dos carreras y Brandon Valenzuela aportó dos hits, un jonrón y una base por bolas para Toronto, que ganó su tercera serie consecutiva.

Los Guardianes de Cleveland vencieron 3-1 a los Rays de Tampa Bay, poniendo fin a una racha de cuatro derrotas. Gavin Williams (5-1) lanzó 7 2/3 entradas estelares con nueve ponches y sin bases por bolas.

Los dominicanos en la jornada del 29 de abril

La representación quisqueyana tuvo una noche para el recuerdo el miércoles en las Grandes Ligas.

Reynaldo López fue el gran protagonista del béisbol dominicano: el lanzador de los Bravos de Atlanta se llevó la victoria (2-1) con dos entradas de relevo impecables frente a Detroit, sin hits y con dos ponches, en un rol de bullpen al que fue enviado días atrás para trabajar fallas mecánicas. Su actuación fue determinante para que Atlanta extendiera su dominio sobre Detroit a 10 juegos consecutivos.

Esteury Ruiz, de los Marlins, pegó su primer jonrón de la temporada en ese mismo partido, mientras que Sandy Alcántara completó seis entradas de calidad para sostener a su equipo en el juego.

Vladimir Guerrero Jr. continuó su sólido arranque de temporada con los Azulejos de Toronto: conectó tres sencillos y recibió una base por bolas en la victoria 8-1 sobre los Medias Rojas, en un partido en que Toronto ganó su tercera serie consecutiva.

Miguel Andújar rompió el hielo con su primer jonrón de la temporada 2026 para los Padres de San Diego, aunque el cuadrangular no fue suficiente para evitar la derrota 5-4 ante los Cachorros de Chicago.

Posiciones por División

Liga Americana

División Líder Récord (G-P) Segundo Lugar Récord (G-P) Este Yanquis de Nueva York 20-11 Rayos de Tampa Bay 18-12 Central Guardianes de Cleveland . 16-16 Tigres de Detroit 15-16 Oeste Atléticos de Oakland 16-14 Marineros de Seattle . 16-16

Liga Nacional

División Líder Récord (G-P) Segundo Lugar Récord (G-P) Este Bravos de Atlanta 22-9 Marlins de Miami 15-16 Central Rojos de Cincinnati 19-11 Cachorros de Chicago . 19-12 Oeste Dodgers de Los Ángeles . 20-11 Padres de San Diego 19-11

Líderes Individuales

Promedio de Bateo (AVG): Andy Pages (Dodgers) lidera con un impresionante .442 , seguido por Chandler Simpson (Rayos) con .411.

Cuadrangulares (HR): Elly De La Cruz (Rojos) ha tenido un arranque explosivo con 8 jonrones en sus primeros 24 juegos, proyectándose para una temporada histórica.

Hits: Yordan Álvarez (Astros) encabeza la liga con 39 imparables , superando por poco a Ozzie Albies (Bravos) que suma 37.

Total de Bases: Elly De La Cruz (Rojos) también lidera esta categoría con 98 bases alcanzadas, seguido de Yordan Álvarez con 91.

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