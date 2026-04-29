Lo que debía ser una jornada de celebración en el Progressive Field por el esperado debut de una joven estrella se tornó rápidamente en preocupación para los Rays de Tampa Bay. Durante la parte alta de la primera entrada del encuentro de este martes 28 de abril, el tercera base dominicano Junior Caminero se vio obligado a abandonar el terreno tras un incidente en la caja de bateo.

Caminero, quien se ha consolidado como el eje ofensivo de Tampa Bay, conectó un batazo de foul que rebotó en el suelo e impactó directamente en su rostro, específicamente en la zona de la mandíbula, con un conteo de 1-1 ante el abridor de los Guardianes, Tanner Bibee.

A pesar de las muestras evidentes de dolor y la atención inmediata del cuerpo técnico, el dominicano dio muestras de su temple al decidir permanecer en el plato para completar su turno.

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Sin embargo, tras fallar con un rodado al lanzador, el antesalista se retiró de inmediato al camerino sin volver a tomar su posición defensiva.

Para la parte baja del primer episodio, el mánager de los Rays realizó los ajustes pertinentes: Richie Palacios pasó a cubrir la antesala, mientras que Ben Williamson ingresó al juego para encargarse de la intermedia.

Una baja que puede ser crítica

La posible ausencia de Caminero representa un golpe sensible para Tampa Bay, que llegó al partido con una racha de cinco victorias consecutivas y un récord de 17-11 en la temporada, segundo lugar en la División Este de la Liga Americana.

Tras una histórica campaña en 2025, en la que disparó 45 cuadrangulares y remolcó 110 carreras para ser elegido a su primer Juego de Estrellas, el quisqueyano inició este 2026 con un ritmo sólido: 8 jonrones, 15 carreras impulsadas y promedio de .257.

Apenas cuatro días antes, el 24 de abril, había conectado dos vuelacercas en la victoria 6-2 sobre los Mellizos de Minnesota, extendiendo una racha de nueve juegos consecutivos con imparable.

El debut de Bazzana, telón de fondo del drama

Paradójicamente, el partido marcó un hito para los locales con el debut en las Grandes Ligas de Travis Bazzana, la selección número uno del Sorteo Amateur de 2024, quien fue ascendido desde la Triple A de Columbus para intentar sacar a Cleveland de una racha de tres derrotas consecutivas que lo dejó con marca de 15-15.

El australiano de 23 años, catalogado como el prospecto número 16 del béisbol, llegó al debut mayor con línea ofensiva de .287/.422/.511, 11 dobles, dos triples, dos jonrones, 10 carreras impulsadas y ocho bases robadas en 24 juegos con Columbus.

Es el decimocuarto jugador de la clase del Sorteo 2024 en llegar a las Mayores, y el séptimo entre los elegidos en el top 10.

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