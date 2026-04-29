Juan Soto conectó el segundo jonrón de su temporada, peor la noticia más impactante de la jornada del martes en las Grandes Ligas llegó desde Filadelfia: los Phillies despidieron al mánager Rob Thomson tras acumular un récord de 9-19, el peor de las mayores, y nombraron a Don Mattingly como técnico interino para el resto de la temporada. Apenas horas después, Mattingly tuvo un debut soñado.

MLB Resultados Grandes Ligas del martes 28 abril de 2026

Partido Liga Resultado Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians AMERICANA Rays 1 – 0 Guardians Houston Astros vs Baltimore Orioles AMERICANA Astros 3 – 5 Orioles Colorado Rockies vs Cincinnati Reds NACIONAL Rockies 2 – 7 Reds Cardenales de San Luis vs Pittsburgh Pirates NACIONAL Cardenales 11 – 7 Pirates San Francisco Giants vs Philadelphia Phillies NACIONAL Giants 0 – 7 Phillies Boston Red Sox vs Toronto Blue Jays AMERICANA Red Sox 0 – 3 Blue Jays Washington Nationals vs New York Mets NACIONAL Nationals 0 – 8 Mets Detroit Tigers vs Atlanta Braves NACIONAL Tigers 2 – 5 Braves Arizona Diamondbacks vs Milwaukee Brewers . NACIONAL D-backs 2 – 13 Brewers Los Angeles Angels vs Chicago White Sox AMERICANA . Angels 2 – 5 White Sox Seattle Mariners vs Minnesota Twins AMERICANA Mariners 7 – 1 Twins New York Yankees vs Texas Rangers AMERICANA Yankees 3 – 2 Rangers Kansas City Royals vs Oakland Athletics AMERICANA Royals 4 – 1 Athletics Chicago Cubs vs San Diego Padres NACIONAL Cubs 8 – 3 Padres Miami Marlins vs Los Angeles Dodgers NACIONAL Marlins 2 – 1 Dodgers

Primera vez padre-hijo: mánager y gerente general

Los Phillies rechazaron primero a Alex Cora —recién despedido por los Medias Rojas— antes de recurrir al coach de banca. Mattingly, de 65 años, se convierte en lo que se cree es la primera combinación padre-hijo entre mánager y gerente general en la historia del béisbol, ya que su hijo Preston Mattingly ocupa la gerencia general del equipo.

El venezolano Jesús Luzardo fue el gran protagonista en el terreno: permitió solo dos hits en siete entradas, ponchó a ocho bateadores sin otorgar bases por bolas y guió a Filadelfia a una victoria 7-0 sobre los Gigantes de San Francisco.

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El dominicano Adolis García impulsó dos carreras. El abridor de San Francisco, Tyler Mahle (1-4), permitió cinco carreras en poco más de cinco entradas.

Thomson, quien dirigió al equipo durante casi cuatro años y lo llevó a cuatro playoffs consecutivos, incluida la Serie Mundial de 2022, terminó su etapa con un récord de 355-270.

El resto de la jornada

Marlins 2, Dodgers 1. Janson Junk (2-2) lanzó seis entradas sin permitir carreras y Miami venció a Los Ángeles. Shohei Ohtani (2-1) actuó como abridor —sin aparecer en la alineación ofensiva— y permitió dos carreras en seis entradas. Tyler Phillips consiguió el salvamento en la novena.

Azulejos 3, Medias Rojas 0. Trey Yesavage fue brillante en su debut de temporada con 5⅓ entradas impecables. Vladimir Guerrero Jr. conectó dos hits y produjo una carrera, y Kazuma Okamoto impulsó dos con un sencillo. Louis Varland cerró con su cuarto salvamento.

Cardenales 11, Piratas 7. Nolan Gorman y Victor Scott II conectaron jonrones, y Gorman, Jordan Walker y Alec Burleson impulsaron tres carreras cada uno en la victoria aplastante de San Luis. Oneil Cruz, Ryan O’Hearn y Konnor Griffin respondieron con jonrones para Pittsburgh. Oneil Cruz conectó un jonrón para los Piratas.

Rayos 1, Guardianes 0. Jonathan Aranda conectó el sencillo productor de la única carrera en la quinta entrada. Nick Martínez (2-1) lanzó más de siete entradas y redujo su efectividad a 1.70. Travis Bazzana, primera selección del draft de 2024, debutó en las mayores con Cleveland y se fue de 0-2 con dos bases por bolas.

Yanquis 3, Rangers 2. Cam Schlittler (4-1) lanzó seis entradas sin carreras para superar a Jacob deGrom, y Aaron Judge conectó su tercer jonrón en tres partidos consecutivos. David Bednar consiguió su noveno salvamento al forzar una doble jugada de Corey Seager.

Rojos 7, Rocosos 2. Elly De La Cruz bateó de 3-4 con cuatro carreras impulsadas, incluido un jonrón de dos carreras en la octava entrada que lo llevó a 10 cuadrangulares en la temporada. Chase Burns (3-1) permitió solo dos carreras en seis entradas.

Reales 4, Atléticos 1 (10 entradas). Bobby Witt Jr. conectó un jonrón de tres carreras en la décima entrada para extender la racha ganadora de Kansas City a cuatro juegos. Salvador Pérez también anotó un jonrón para los Reales. Lucas Erceg consiguió su séptimo salvamento.

Orioles 5, Astros 3. Shane Baz (1-2) consiguió su primera victoria con Baltimore. Pete Alonso conectó un jonrón de dos carreras con dos outs en la quinta entrada. Los Astros, el peor equipo de la Liga Americana, batearon de 2-14 con corredores en posición de anotar.

Bravos 5, Tigres 2. El venezolano Martín Pérez lanzó cinco entradas sin carreras y Ozzie Albies conectó un jonrón para Atlanta, que suma su undécima victoria en los últimos 13 juegos. El abridor de Detroit, Casey Mize, abandonó el partido por molestias en la ingle derecha en la tercera entrada.

Cerveceros 13, Diamondbacks 2. Sal Frelick conectó un jonrón que puso fin a una racha de siete juegos sin cuadrangulares de Milwaukee —la más larga desde agosto de 1999— y los Cerveceros arrollaron a Arizona. Chad Patrick (2-1) permitió solo dos carreras en cinco entradas.

Mets 8, Nacionales 0. Clay Holmes lanzó seis entradas sin carreras y Nueva York venció a Washington. Bo Bichette conectó un jonrón al inicio del primer inning, y el cuadrangular de dos carreras de Juan Soto coronó una explosión de siete anotaciones en la cuarta entrada. Los Mets ganaron por tercera vez en 18 juegos.

Medias Blancas 5, Ángeles 2. Drew Romo conectó jonrones desde ambos lados del plato y Davis Martín (4-1) lanzó de manera efectiva hasta la sexta entrada. Seranthony Domínguez cerró con su séptimo salvamento. Los Ángeles acumulan cinco derrotas consecutivas.

Marineros 7, Mellizos 1. Josh Naylor bateó de 3-5 con un jonrón y cuatro carreras impulsadas. El dominicano Julio Rodríguez conectó tres dobles, anotó dos veces e impulsó dos carreras para Seattle, que empató la serie de tres juegos.

Cachorros 8, Padres 3. Un doblete de dos carreras de Nico Hoerner rompió el empate en la sexta entrada y Pete Crow-Armstrong sentenció el partido con un jonrón de tres carreras en la séptima. Edward Cabrera (3-0) lanzó 5⅔ entradas para Chicago.

Los dominicanos en la jornada del 28 de abril

Julio Rodríguez fue otyra de las figuras quisqueyanas más destacada de la noche. El jardinero de los Marineros de Seattle conectó tres dobles, anotó dos carreras e impulsó otras dos en la victoria 7-1 sobre los Mellizos de Minnesota en Minneapolis. Rodríguez terminó de 3-5 y fue pieza fundamental en el ataque de Seattle.

Juan Soto protagonizó uno de los momentos más celebrados de la velada al conectar un jonrón de dos carreras —el segundo de su temporada— que coronó la explosión de siete anotaciones de los Mets en la cuarta entrada ante los Nacionales. El pelotero de San Pedro de Macorís actuó como bateador designado debido a una tensión en el antebrazo izquierdo que le impide jugar a la defensa por el momento. Una resonancia magnética descartó daños estructurales. Soto ha jugado apenas 13 de los 28 partidos de los Mets en lo que va de temporada.

Wenceel Pérez conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada del partido entre los Tigres y los Bravos, aunque Detroit cayó 5-2. Pérez ingresó al partido como reemplazo defensivo tras la salida de Javier Báez por una lesión en el tobillo, y acumula dos jonrones en 15 juegos desde que fue llamado desde Triple A Toledo.

Oneil Cruz conectó un jonrón para los Piratas de Pittsburgh en la derrota 11-7 ante los Cardenales de San Luis.

MLB Tabla de posiciones de las Grandes Ligas

AMERICANA

Posición Equipo Ganados Perdidos % Ganados 1 Yanquis de Nueva York 20 10 .667 2 Rays de Tampa Bay 18 11 .621 3 Atléticos de Oakland 15 14 .517 4 Tigres de Detroit 15 15 .500 5 Guardianes de Cleveland 15 16 .484 6 Marineros de Seattle 15 16 .484 7 Orioles de Baltimore 14 15 .483 8 Rangers de Texas 14 16 .467 9 Azulejos de Toronto 13 16 .448 10 Mellizos de Minnesota 13 17 .433 11 Medias Blancas de Chicago . 13 17 .433 12 Reales de Kansas City 12 17 .414 13 Medias Rojas de Boston 12 18 .400 14 Ángeles de Los Ángeles 12 19 .387 15 Astros de Houston 11 19 .367

LIGA NACIONAL

Posición Equipo Ganados Perdidos % Ganados 1 Dodgers de Los Ángeles 20 9 .690 2 Bravos de Atlanta 20 9 .690 3 Padres de San Diego 19 9 .679 4 Rojos de Cincinnati 18 10 .643 5 Cachorros de Chicago 17 12 .586 6 Piratas de Pittsburgh 16 13 .552 7 Diamondbacks de Arizona 15 12 .556 8 Cardenales de San Luis 15 13 .536 9 Filis de Filadelfia 13 15 .464 10 Gigantes de San Francisco 13 15 .464 11 Cerveceros de Milwaukee 12 16 .429 12 Marlins de Miami 11 17 .393 13 Nacionales de Washington . 10 18 .357 14 Mets de Nueva York 9 19 .321 15 Rockies de Colorado 8 20 .286

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