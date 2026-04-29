Una jugada del internacional dominicano del Valencia Basket Jean Montero en la prórroga del partido de la jornada 27 de la Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv a domicilio ha sido elegida por los aficionados como la mejor de la competición bajo el reconocimiento de ‘Momento Mágico Motorola de la Temporada 2025-26′.

En la prórroga de dicho partido, Montero recibió el balón cuando el reloj de posesión estaba a punto de agotarse y, mientras Vasilije Micic cambiaba de marca para defenderlo tras un bloqueo y continuación, Montero dejó con un drible a Micic a su izquierda y con otro le hizo caer antes de encestar un triple sobre la bocina.

Fue un momento clave que dio al Valencia una ventaja de 91-93 que no volvió a perder, logrando la victoria por 99-104.

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Montero obtuvo la mayor cantidad de votos de los aficionados -emitidos a través del sitio web de la Euroliga y en las redes sociales- por delante de Wade Baldwin IV, del Fenerbahçe Beko Estambul, y su canasta de la victoria en Atenas, la conexión de 'alley-oop' entre el dúo del Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado, Codi Miller-McIntyre y Joel Bolomboy, y la canasta de la victoria de Kendrick Nunn para el Panathinaikos AKTOR Atenas contra el Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz.

Montero, de 22 años, quien también fue elegido en el "quinteto ideal" y ganó el premio Estrella Revelación de la Euroliga se une como ganador de este galardón a Nunn, quien lo obtuvo el año pasado, Anthony Randolph, Jan Vesely, Deni Avdija, Kostas Sloukas, Dante Exum y Moses Wright.

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