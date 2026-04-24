El jugador dominicano del Valencia Basket, Jean Montero, ha sido elegido como uno de los integrantes del mejor quinteto de la temporada en la Euroliga, según informó la propia competición este viernes a través de redes sociales.

Montero, que fue elegido esta semana como el mejor jugador joven de la Euroliga, es el primer jugador en la historia del club valenciano en ser elegido en el mejor quinteto de la máxima competición del baloncesto europeo.

El escolta dominicano, que está disputando su primera temporada en la Euroliga, ha promediado durante de la fase regular 13,7 puntos, 4,6 asistencias y 16,4 créditos de valoración siendo el líder del equipo valenciano.

El sistema de votación para elegir a los cinco mejores jugadores del torneo está repartido entre los entrenadores y capitanes de los equipos participantes con un 35 % de la cifra final, los medios de comunicación con un 20 % y los aficionados con un 10 %. El jugador que haya logrado el porcentaje más alto es elegido como mejor jugador.

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Montero comparte el primer quinteto con los exteriores Sylvain Francisco, de Zalgiris, y Elijah Bryant, de Hapoel Tel Aviv, y los interiores Sasha Vezenkov y Nikola Milutinov, ambos jugadores de Olympiacos.

Pedro Martínez: “Estoy muy feliz" por la elección de Montero en el quinteto de la Euroliga Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket.

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, expresó estar "muy feliz" por la elección del dominicano en el mejor quinteto de la Euroliga, antes de enfrentarse este sábado al Real Madrid, líder de la liga española. “Estoy muy feliz por él, pero creo que se lo han dado por haber quedado segundos. Sus compañeros, el ‘staff’ técnico y el club le hemos ayudado a que esté en un equipo ganador y eso hace que sus actuaciones sean mucho más lucidas”, destacó en rueda de prensa. Sobre el partido contra el Real Madrid, Martínez aseguró: “No estamos pensando en la primera posición de la liga regular porque tienen una ventaja muy grande, pero debemos consolidar la segunda plaza con varios equipos que están muy cerca. No tenemos la tranquilidad con la que está el Real Madrid para asegurar su primer puesto, así que vamos a ver si podemos competir bien”.

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