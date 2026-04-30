Rodríguez y Rodríguez dominan la duodécima Carrera Carrefour 10K con 3,500 corredores en las calles de Santo Domingo

Alejandro Manuel Rodríguez cruzó la meta en 29 minutos y 43 segundos para coronarse campeón de la categoría Open Masculina, mientras Soranyi Rodríguez hizo lo propio entre las damas con un crono de 35.11, en la duodécima edición de la Carrera Carrefour 10K celebrada este domingo 27 de abril en Santo Domingo.

El evento convocó a 3,500 participantes y se consolidó como uno de los eventos de atletismo popular más relevantes del calendario deportivo dominicano.

Un recorrido urbano que atravesó la capital

La largada se dio a las 6:00 de la mañana desde Downtown Center, en la intersección de las avenidas Núñez de Cáceres y Rómulo Betancourt. El trayecto de 10 kilómetros discurrió por las avenidas Anacaona y Jiménez Moya, descendió hacia el malecón y culminó en la avenida George Washington, a la altura del recientemente inaugurado Parque Deportivo Municipal, en un recorrido que combinó la exigencia física con el paisaje urbano de la ciudad.

La organización logística estuvo a cargo de Santo Domingo Corre, empresa que se ha posicionado como el principal operador de carreras populares en el país, con una serie de eventos que incluye el Maratón de Santo Domingo y el SDC 10K.

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Los resultados: dominio claro en ambas categorías

Categoría Open Masculina

Posición Corredor Tiempo 1° Alejandro Manuel Rodríguez 29:43 2° Jilberto Santana 30:14 3° Wilde De Mayer 31:53

Categoría Open Femenina

Posición Corredora Tiempo 1° Soranyi Rodríguez 35:11 2° Anayelis Ramírez 36:24 3° Leslie Amat Álvarez 36:26

Vale destacar que Soranyi Rodríguez llega a esta victoria con un historial reciente de alto nivel: en marzo pasado se impuso en la categoría femenina del Medio Maratón Claro, evento que estableció un récord histórico nacional con 6,200 inscritos.

La competencia incluyó además divisiones por grupos etarios —desde los 16 hasta los 70 años o más— y una categoría especial para corredores en silla de ruedas, lo que amplió la convocatoria más allá del atletismo de élite. La jornada también reservó un reconocimiento especial para el corredor más joven y el de mayor edad participantes.

Deporte con propósito social: FACCI y Oír para Vivir

Más allá de la competencia, la edición 2026 tuvo un componente solidario que marcó el tono del evento. Los fondos recaudados beneficiaron a dos organizaciones sin fines de lucro:

FACCI (Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil), que brinda atención integral a niños con cáncer en el país y ha sido respaldada por diversas iniciativas deportivas y empresariales en República Dominicana.

Fundación Oír para Vivir, dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad auditiva en el país.

Una carrera que ya es tradición capitalina

En su duodécima edición, la Carrera Carrefour 10K ya forma parte del calendario deportivo y social de Santo Domingo. El evento fue organizado por Carrefour Dominicana y contó con el respaldo de marcas como Sura, Gatorade, Altice, Banreservas, Nestlé y Downtown Center. El cierre de la jornada incluyó una rifa de boletos aéreos en el Caribe, producto de una alianza entre Air Century y Carrefour.

El hecho de que los 3,500 cupos disponibles se hayan agotado antes del día del evento da cuenta del crecimiento sostenido que ha tenido la cultura del running en la capital dominicana, tendencia que también se refleja en el récord de participación que registró el Medio Maratón Claro en su trigésima edición este año.

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