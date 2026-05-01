CJ Abrams conectó un jonrón de dos carreras que puso a su equipo por delante en la octava entrada e impulsó tres carreras en total, mientras que los visitantes Washington Nationals remontaron para lograr una victoria de 5-4 sobre los New York Mets el jueves, en el cierre de la jornada del 30 de abril en las Grandes Ligas.

El jardinero derecho James Wood, le robó un jonrón a Juan Soto. La jugada ocurrió durante la primera entrada del encuentro disputado en el Citi Field . Wood, quien mide 6 pies 6 pulgadas, retrocedió hasta la pared del jardín derecho y saltó justo a tiempo para atrapar el batazo, el cual habría sido el cuarto cuadrangular de la temporada para el dominicano.

Después de que Luis García Jr. abriera la entrada con un sencillo y Daylen Lile evitara una doble jugada en una jugada de selección del fildeador, Abrams le dio a Washington una ventaja de 5-4 al conectar un cambio de velocidad 2-1 de Luke Weaver por encima de la cerca del jardín derecho.

El batazo de 403 pies fue su sexto hit en 11 turnos al bate en la serie y ayudó a los Nacionales a ganar por cuarta vez en cinco juegos. Washington también venció a los Mets por sexta vez en los últimos ocho enfrentamientos.

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Los Nacionales tomaron la delantera en la segunda entrada cuando Jorbit Vivas anotó desde primera base tras un error de lanzamiento de tres bases del abridor neoyorquino Freddy Peralta en un batazo de regreso al lanzador. Jacob Young conectó un sencillo productor con dos outs. Abrams bateó un sencillo con el bate roto hacia el jardín izquierdo después de que García conectara un doble en la tercera entrada.

Además de los batazos decisivos del campocorto, los Nacionales contaron con una defensa sobresaliente del jardinero derecho James Wood. En la primera entrada, Wood realizó una espectacular atrapada saltando y metió su guante por encima de la cerca para robarle un jonrón a Juan Soto.

El lanzador zurdo Mitchell Parker (2-0) lanzó tres entradas sólidas en relevo, y Gus Varland dejó a Soto varado en segunda en la octava. En la novena, Varland ponchó a Ronny Mauricio con Francisco Álvarez en segunda base, en un turno al bate de ocho lanzamientos, para asegurar su tercer salvamento de la temporada.

Por los Mets, Peralta permitió tres carreras —una limpia— y cuatro hits en seis entradas, con seis ponches y tres bases por bolas. Weaver (2-1) cargó con la derrota tras recibir el jonrón decisivo de Abrams.

Los Mets perdieron por decimoséptima vez en sus últimos 20 juegos, racha que incluye 12 derrotas consecutivas. Nueva York ha sido superado en carreras 106-53 en ese lapso, período en el que también perdió a Francisco Lindor (pantorrilla) y Luis Robert Jr. (espalda) a la lista de lesionados.

Todos los resultados de la MLB del jueves 30 abril

Liga Americana

Visitante Resultado Local Tigres de Detroit 5 – 2 Bravos de Atlanta* Astros de Houston 3 – 10 Orioles de Baltimore (Juego 1) Astros de Houston – 11 – 5 Orioles de Baltimore (Juego 2) Reales de Kansas City 3 – 6 Atléticos de Oakland Azulejos de Toronto 1 – 7 Mellizos de Minnesota

*Nota: Los Bravos de Atlanta pertenecen a la Liga Nacional, pero el 30 de abril de 2026 jugaron un partido interligas contra Detroit.

Liga Nacional

Visitante Resultado Local Cardenales de San Luis 10 – 5 Piratas de Pittsburgh Gigantes de San Francisco 2 – 3 Filis de Filadelfia (Juego 1) Gigantes de San Francisco 5 – 6 Filis de Filadelfia (Juego 2) Rockies de Colorado 4 – 6 Rojos de Cincinnati Nacionales de Washington . 5 – 4 Mets de Nueva York Diamondbacks de Arizona 1 – 13 Cerveceros de Milwaukee

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La jornada de los dominicanos

La jornada del 30 de abril dejó actuaciones destacadas de varios peloteros dominicanos en distintos escenarios de las Grandes Ligas.

Juan Soto (Mets) fue uno de los bateadores más activos de su equipo pese a la derrota. El jardinero de Santo Domingo abrió la octava entrada con un doble, aunque quedó varado en segunda base. Wood le había robado un jonrón en la primera entrada con una atrapada espectacular sobre la cerca. Soto acumula cifras ofensivas sólidas en lo que va de temporada, aunque los Mets no han podido capitalizar su producción en medio de la peor racha del equipo.

Luis García Jr. (Nacionales). El estadounidense de raíces dominicanas aportó desde el primer turno de la octava entrada al abrir con un sencillo que desencadenó la jugada del jonrón de Abrams. El segunda base también conectó un doble en la tercera entrada que precedió al sencillo productor de Abrams.

Yainer Díaz tuvo una jornada notable en el doble juego disputado ese día, al conectar cuatro sencillos. El receptor de los Astros de Houston demostró consistencia en el plato en una tarde de mucha actividad para su equipo.

Luis Severino brilló en el montículo con los Atléticos de Oakland al ponchar a ocho bateadores en la victoria de su equipo sobre los Reales de Kansas City por marcador de 5-2. La actuación del lanzador de Santiago de los Caballeros fue una de las más destacadas del día en el pitcheo dominicano.

Fernando Tatis Jr. continúa en un período de sequía ofensiva con los Padres de San Diego. Al cumplirse 29 juegos de temporada, el toletero de San Pedro de Macorís todavía no ha podido añadir una estadística clave a su línea ofensiva, y lleva 214 días sin conectar un jonrón, lo que genera creciente preocupación en la organización.

Tabla de posiciones de la MLB Grandes Ligas

Liga Americana

División Este

Ganados Perdidos % JD NY Yanquis 19 10 .655 — Tampa Bay Rays 17 11 .607 1.5 Baltimore Orioles 13 15 .464 5.5 Toronto Blue Jays . 12 16 .429 6.5 Boston Red Sox 12 17 .414 7.0

División Central

Ganados Perdidos % JD Detroit Tigers 15 14 .517 — Cleveland Guardians . 15 15 .500 0.5 Minnesota Twins 13 16 .448 2.0 Chicago White Sox 12 17 .414 3.0 Kansas City Royals 11 17 .393 3.5

División Oeste

Ganados Perdidos % JD Oakland Athletics . 15 13 .536 — Texas Rangers 14 15 .483 1.5 Seattle Mariners 14 16 .467 2.0 LA Angels 12 18 .400 4.0 Houston Astros 11 18 .379 4.5

Liga Nacional

División Este

Ganados Perdidos % JD Atlanta Braves 20 9 .690 — Miami Marlins 13 16 .448 7.0 Washington Nationals . 13 16 .448 7.0 Philadelphia Phillies 9 19 .321 10.5 NY Mets 9 19 .321 10.5

División Central

Ganados Perdidos % JD Cincinnati Reds 18 10 .643 — Chicago Cubs 17 12 .586 1.5 Pittsburgh Pirates 16 13 .552 2.5 St. Louis Cardinals 15 13 .536 3.0 Milwaukee Brewers . 14 13 .519 3.5

División Oeste

Ganados Perdidos % JD LA Dodgers 19 9 .679 — San Diego Padres 19 9 .679 — Arizona Diamondbacks . 15 12 .556 3.5 San Francisco Giants 13 15 .464 6.0 Colorado Rockies 13 16 .448 6.5

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