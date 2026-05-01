CJ Abrams conectó un jonrón de dos carreras que puso a su equipo por delante en la octava entrada e impulsó tres carreras en total, mientras que los visitantes Washington Nationals remontaron para lograr una victoria de 5-4 sobre los New York Mets el jueves, en el cierre de la jornada del 30 de abril en las Grandes Ligas.
Después de que Luis García Jr. abriera la entrada con un sencillo y Daylen Lile evitara una doble jugada en una jugada de selección del fildeador, Abrams le dio a Washington una ventaja de 5-4 al conectar un cambio de velocidad 2-1 de Luke Weaver por encima de la cerca del jardín derecho.
El batazo de 403 pies fue su sexto hit en 11 turnos al bate en la serie y ayudó a los Nacionales a ganar por cuarta vez en cinco juegos. Washington también venció a los Mets por sexta vez en los últimos ocho enfrentamientos.
Los Nacionales tomaron la delantera en la segunda entrada cuando Jorbit Vivas anotó desde primera base tras un error de lanzamiento de tres bases del abridor neoyorquino Freddy Peralta en un batazo de regreso al lanzador. Jacob Young conectó un sencillo productor con dos outs. Abrams bateó un sencillo con el bate roto hacia el jardín izquierdo después de que García conectara un doble en la tercera entrada.
Además de los batazos decisivos del campocorto, los Nacionales contaron con una defensa sobresaliente del jardinero derecho James Wood. En la primera entrada, Wood realizó una espectacular atrapada saltando y metió su guante por encima de la cerca para robarle un jonrón a Juan Soto.
El lanzador zurdo Mitchell Parker (2-0) lanzó tres entradas sólidas en relevo, y Gus Varland dejó a Soto varado en segunda en la octava. En la novena, Varland ponchó a Ronny Mauricio con Francisco Álvarez en segunda base, en un turno al bate de ocho lanzamientos, para asegurar su tercer salvamento de la temporada.
Por los Mets, Peralta permitió tres carreras —una limpia— y cuatro hits en seis entradas, con seis ponches y tres bases por bolas. Weaver (2-1) cargó con la derrota tras recibir el jonrón decisivo de Abrams.
Los Mets perdieron por decimoséptima vez en sus últimos 20 juegos, racha que incluye 12 derrotas consecutivas. Nueva York ha sido superado en carreras 106-53 en ese lapso, período en el que también perdió a Francisco Lindor (pantorrilla) y Luis Robert Jr. (espalda) a la lista de lesionados.
Todos los resultados de la MLB del jueves 30 abril
|Visitante
|Resultado
|Local
|Tigres de Detroit
|5 – 2
|Bravos de Atlanta*
|Astros de Houston
|3 – 10
|Orioles de Baltimore (Juego 1)
|Astros de Houston –
|11 – 5
|Orioles de Baltimore (Juego 2)
|Reales de Kansas City
|3 – 6
|Atléticos de Oakland
|Azulejos de Toronto
|1 – 7
|Mellizos de Minnesota
|Visitante
|Resultado
|Local
|Cardenales de San Luis
|10 – 5
|Piratas de Pittsburgh
|Gigantes de San Francisco
|2 – 3
|Filis de Filadelfia (Juego 1)
|Gigantes de San Francisco
|5 – 6
|Filis de Filadelfia (Juego 2)
|Rockies de Colorado
|4 – 6
|Rojos de Cincinnati
|Nacionales de Washington .
|5 – 4
|Mets de Nueva York
|Diamondbacks de Arizona
|1 – 13
|Cerveceros de Milwaukee
.
La jornada de los dominicanos
La jornada del 30 de abril dejó actuaciones destacadas de varios peloteros dominicanos en distintos escenarios de las Grandes Ligas.
Juan Soto (Mets) fue uno de los bateadores más activos de su equipo pese a la derrota. El jardinero de Santo Domingo abrió la octava entrada con un doble, aunque quedó varado en segunda base. Wood le había robado un jonrón en la primera entrada con una atrapada espectacular sobre la cerca. Soto acumula cifras ofensivas sólidas en lo que va de temporada, aunque los Mets no han podido capitalizar su producción en medio de la peor racha del equipo.
Luis García Jr. (Nacionales). El estadounidense de raíces dominicanas aportó desde el primer turno de la octava entrada al abrir con un sencillo que desencadenó la jugada del jonrón de Abrams. El segunda base también conectó un doble en la tercera entrada que precedió al sencillo productor de Abrams.
Yainer Díaz tuvo una jornada notable en el doble juego disputado ese día, al conectar cuatro sencillos. El receptor de los Astros de Houston demostró consistencia en el plato en una tarde de mucha actividad para su equipo.
Luis Severino brilló en el montículo con los Atléticos de Oakland al ponchar a ocho bateadores en la victoria de su equipo sobre los Reales de Kansas City por marcador de 5-2. La actuación del lanzador de Santiago de los Caballeros fue una de las más destacadas del día en el pitcheo dominicano.
Fernando Tatis Jr. continúa en un período de sequía ofensiva con los Padres de San Diego. Al cumplirse 29 juegos de temporada, el toletero de San Pedro de Macorís todavía no ha podido añadir una estadística clave a su línea ofensiva, y lleva 214 días sin conectar un jonrón, lo que genera creciente preocupación en la organización.
Tabla de posiciones de la MLB Grandes Ligas
Liga Americana
|Ganados
|Perdidos
|%
|JD
|NY Yanquis
|19
|10
|.655
|—
|Tampa Bay Rays
|17
|11
|.607
|1.5
|Baltimore Orioles
|13
|15
|.464
|5.5
|Toronto Blue Jays .
|12
|16
|.429
|6.5
|Boston Red Sox
|12
|17
|.414
|7.0
|Ganados
|Perdidos
|%
|JD
|Detroit Tigers
|15
|14
|.517
|—
|Cleveland Guardians .
|15
|15
|.500
|0.5
|Minnesota Twins
|13
|16
|.448
|2.0
|Chicago White Sox
|12
|17
|.414
|3.0
|Kansas City Royals
|11
|17
|.393
|3.5
|Ganados
|Perdidos
|%
|JD
|Oakland Athletics .
|15
|13
|.536
|—
|Texas Rangers
|14
|15
|.483
|1.5
|Seattle Mariners
|14
|16
|.467
|2.0
|LA Angels
|12
|18
|.400
|4.0
|Houston Astros
|11
|18
|.379
|4.5
Liga Nacional
|Ganados
|Perdidos
|%
|JD
|Atlanta Braves
|20
|9
|.690
|—
|Miami Marlins
|13
|16
|.448
|7.0
|Washington Nationals .
|13
|16
|.448
|7.0
|Philadelphia Phillies
|9
|19
|.321
|10.5
|NY Mets
|9
|19
|.321
|10.5
|Ganados
|Perdidos
|%
|JD
|Cincinnati Reds
|18
|10
|.643
|—
|Chicago Cubs
|17
|12
|.586
|1.5
|Pittsburgh Pirates
|16
|13
|.552
|2.5
|St. Louis Cardinals
|15
|13
|.536
|3.0
|Milwaukee Brewers .
|14
|13
|.519
|3.5
|Ganados
|Perdidos
|%
|JD
|LA Dodgers
|19
|9
|.679
|—
|San Diego Padres
|19
|9
|.679
|—
|Arizona Diamondbacks .
|15
|12
|.556
|3.5
|San Francisco Giants
|13
|15
|.464
|6.0
|Colorado Rockies
|13
|16
|.448
|6.5
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