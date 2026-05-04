NBA HOY: resultados. Pistons culminan la más improbable remontada y Cavs despiden a Raptors

Los Detroit Pistons superaron este domingo la primera ronda de los playoffs de la NBA con un triunfo 116-94 en el juego decisivo ante los Orlando Magic, completando una inverosímil remontada en la eliminatoria.

Detroit jugará las semifinales de la Conferencia Este frente a los Cleveland Cavaliers, que este domingo también cumplieron con los pronósticos al vencer a los Toronto Raptors 114-102 en otro séptimo y definitivo duelo.

Resultados partidos NBA Playoffs del domingo 3 de mayo

Detroit Pistons 116 – 94 Orlando Magic : Los Detroit Pistons completaron una remontada histórica tras estar 1-3 abajo en la serie. Figura : Cade Cunningham brilló con 32 puntos y 12 asistencias. Consecuencia : Detroit avanza a las semifinales de la Conferencia Este tras ganar la serie 4-3. Cleveland Cavaliers 114 – 102 Toronto Raptors : Los Cleveland Cavaliers aseguraron su pase en casa en un decisivo séptimo encuentro. Consecuencia : Cleveland gana la serie 4-3 y se enfrentará a los Pistons en la siguiente ronda.

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Semifinales de las NBA inician este lunes 4 de mayo

Confer. Enfrentamiento Inicio de Serie Este (3) New York Knicks vs. (7) Philadelphia 76ers Lunes, 4 de mayo Este (1) Detroit Pistons vs. (4) Cleveland Cavaliers Martes, 5 de mayo Oeste (2) San Antonio Spurs vs. (6) Minnesota Timberwolves . Lunes, 4 de mayo Oeste (1) Oklahoma City Thunder vs. (4) Los Angeles Lakers Martes, 5 de mayo

Ante su público, Detroit acabó con su maldición en los playoffs superando por primera vez una serie de postemporada desde 2008, con un marcador global de 4-3 ante Orlando.

Líderes de la Conferencia Este en la fase regular, la resurrección de los Pistons estuvo cerca de descarrilar a la primera en playoffs cuando se vieron 3-1 abajo ante los Magic.

El equipo de Cade Cunningham, que brilló este domingo con 32 puntos y 12 asistencias, estuvo prácticamente noqueado en el sexto juego del viernes.

Los Magic tuvieron entonces una inmejorable ocasión de tumbar al primer favorito al tener una ventaja máxima de 24 puntos y de 22 al descanso.

Pero, para desesperación de sus aficionados, Orlando protagonizó un colapso histórico con 19 puntos anotados en la segunda mitad y 23 tiros fallados consecutivos, facilitando que Detroit fuera el primer equipo visitante en levantar 24 puntos de desventaja en un juego de eliminación.

El golpe anímico resultó demasiado este domingo para los Magic, incapaces de reaccionar cuando los locales tomaron el control con un fuerte acelerón antes del entretiempo liderado por Tobias Harris (30 puntos).

Paolo Banchero llegó a 38 puntos, incluidos los 9 primeros de Orlando, pero volvió a pagar la ausencia de su mejor escudero, el lesionado Franz Wagner.

Los Pistons son el decimoquinto equipo que levanta un 3-1 en contra en playoffs, una hazaña que curiosamente también lograron 24 horas antes los Philadelphia 76ers ante los Boston Celtics.

"Se siente bien haber hecho nuestro trabajo y haber cumplido con lo que nos propusimos", dijo Cunningham. "Ellos realmente nos llevaron al límite. Hemos crecido mucho gracias a esta serie, gracias a ese equipo y a la forma en que nos exigieron".

– Allen somete a Toronto –

La última serie en juego de la primera ronda se definió en Cleveland con una rotunda victoria de los Cavaliers frente a los Raptors, con la que avanzaron a semifinales del Este por tercer año seguido.

La franquicia canadiense logró alargar al máximo la serie frente a los favoritos Cavaliers a pesar de las bajas de varios titulares, incluida la del alero Brandon Ingram este domingo por inflamación del talón derecho.

Un milagroso triple de RJ Barrett dio la victoria el viernes en la prórroga a Toronto pero este domingo las figuras de Cleveland no estaban dispuestas a conceder una sola sorpresa más.

Donovan Mitchell y James Harden anotaron 22 y 18 puntos aunque el protagonista esta vez fue Jarrett Allen, un coloso en ambos lados de la cancha.

El pívot logró 22 puntos, 19 rebotes y 3 tapones con una actuación especialmente efectiva en el tercer cuarto para que los Cavaliers tomaran una ventaja decisiva.

Dos triples seguidos de Harden y Jaylon Tyson impulsaron un parcial de 11-2 con el que Cleveland empató el marcador 49-49 al descanso.

Otra racha de 9-0 al inicio del tercer cuarto les permitió escaparse gracias a un imponente Allen, que sumó 14 puntos y 9 rebotes solamente en ese parcial.

"Quería demostrarles a mis compañeros que podíamos ganar este partido. Energía y esfuerzo, eso es lo que creo que gana los partidos (…) No era nuestra hora aún", dijo Allen sobre su doble-doble en el tercer cuarto.

El alero Scottie Barnes fue de nuevo la figura de Toronto con 24 puntos y Barrett sumó otros 23.

– Semifinales de conferencia listas –

Concluida la primera ronda, las semifinales de conferencia se pondrán en marcha el lunes con el choque entre los New York Knicks y los Philadelphia Sixers en el Este y entre los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves en el Oeste.

La otra serie del Oeste la protagonizarán los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones, y Los Angeles Lakers de LeBron James.

Este domingo, los Timberwolves dieron muy buenas noticias a sus aficionados al reportar que su estrella, Anthony Edwards, podría estar listo para regresar el lunes.

El escolta All Star recibió por primera vez la etiqueta de "cuestionable" desde que sufriera una lesión en la rodilla izquierda que lo apartó de los dos últimos juegos de la serie ante los Denver Nuggets.

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