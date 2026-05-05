Los Minnesota Timberwolves amargaron una noche histórica de Victor Wembanyama, que batió el récord de tapones en los playoffs de NBA, con un inesperado triunfo 104-102 ante los San Antonio Spurs en el arranque de las semifinales de conferencia.

Resultados juegos de la NBA del 4 de mayo 2026

Partido [1, 2, 3, 4] Resultado Final Líderes Destacados New York Knicks vs. Philadelphia 76ers 137 – 98 Jalen Brunson (NYK): 35 pts, 3 ast San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves 102 – 104 Julius Randle (MIN): 21 pts, 10 reb

Knicks vs. 76ers (Juego 1): New York se convirtió en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar tres partidos seguidos de postemporada por al menos 25 puntos. Jalen Brunson anotó 27 de sus 35 puntos en la primera mitad. Por Filadelfia, Paul George lideró con 17 puntos.

Spurs vs. Timberwolves (Juego 1): Minnesota "robó" el primer juego en San Antonio gracias al regreso de Anthony Edwards (18 pts) y un doble-doble de Julius Randle. Victor Wembanyama tuvo una actuación histórica para los Spurs con un triple-doble de 11 puntos, 15 rebotes y 12 bloqueos, aunque falló sus 8 intentos de triple.

Wembanyama firmó una estratosférica actuación defensiva con 12 tapones, borrando la anterior mayor marca de 10 que compartían Mark Eaton (1985), Hakeem Olajuwon (1990) y Andrew Bynum (2012).

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El fenómeno francés completó un inusual triple doble con los 11 puntos y 15 rebotes que también registró, además de 5 asistencias.

En ataque, sin embargo, Wemby estuvo muy desacertado con una serie de 5-17 en tiros de campo y de 0-8 en triples en su esperado primer duelo de postemporada frente a su compatriota y mentor Rudy Gobert, quien terminó con 7 puntos y 10 rebotes.

"Tengo que empezar por tomar y meter tiros, usar mejor mi energía. La he usado mucho en un lado de la cancha. En ataque también he gastado energía en cosas que no le sirven a mi equipo, es culpa mía", dijo un autocrítico Wemby en rueda de prensa.

"Tenemos que hacerlo mejor. Tenemos 48 horas para encontrar soluciones y las vamos a encontrar, no tengo ninguna duda", aseguró el gigante de 2,24m de altura.

Flamante Jugador Defensivo del Año, Wemby colocó su undécimo tapón a falta de ocho minutos y 29 segundos para el final del partido, cuando el marcador señalaba una ventaja mínima de 82-81 para su equipo.

Pero los Wolves, que ya sorprendieron a los Denver Nuggets en primera ronda, no dejaron de luchar siguiendo el ejemplo de su estrella, Anthony Edwards, que volvió a la pista tras una recuperación exprés de una hiperextensión de su rodilla izquierda.

El escolta, que se perdió los dos últimos juegos ante Denver, contribuyó al triunfo con 18 puntos en 22 minutos jugados desde el banco.

"Me sentí muy bien. No creo que tenga ninguna limitación. Estoy disponible para lo que el entrenador necesite de mí", aseguró Edwards ante la prensa.

– Primer mordisco de los Wolves –

El ala-pívot Julius Randle, con 21 puntos y 10 rebotes, y el alero Jaden McDaniels, con 16 y 5, fueron también clave para los Timberwolves, que impusieron su mayor experiencia en playoffs tras dos años seguidos llegando a las Finales de conferencia.

Los Spurs, que llevaban seis años fuera de la postemporada, tuvieron una última jugada para quedarse con la victoria después de que llegaran a estar por debajo 104-98 a 49 segundos del final.

Una volcada de Wembanyama y una bandeja en contragolpe del novato Dylan Harper acercaron a solo dos puntos a los texanos. El propio Harper capturó después un rebote con siete segundos en el reloj y asistió a Julian Champagnie, que falló el triple ganador sobre la bocina.

El joven Harper fue con 18 puntos el máximo anotador de los locales, que el miércoles hospedarán también el segundo episodio de esta serie en la que partían como claros favoritos.

– Brunson propulsa paliza de Knicks –

En el Este, los New York Knicks pasaron por encima de unos exhaustos Philadelphia 76ers por 137-98 impulsados por un recital de 35 puntos en 31 minutos de Jalen Brunson.

Los Sixers de Joel Embiid pagaron el sobreesfuerzo de la primera ronda ante los Boston Celtics, en la que eliminaron al segundo sembrado del Este en el séptimo juego del sábado tras remontar un 3-1 en contra.

En una noche de fiesta en el Madison Square Garden, el entrenador de los Sixers, Nick Nurse, retiró a mediados del tercer cuarto a sus figuras Embiid (14 puntos), Tyrese Maxey (13) y Paul George (17) cuando la ventaja de los locales rondaba ya la treintena de puntos.

Los Knicks, más descansados tras finiquitar el jueves a Atlanta Hawks, fueron un huracán ofensivo en el arranque del partido con un 68% de efectividad en el primer cuarto.

Al mando de las operaciones locales estuvo Brunson, autor de 14 de los 33 puntos de su equipo en ese primer periodo y de 27 al descanso, incluido un espectacular triple sobre la bocina.

"Tenemos que enfocarnos ya en el próximo partido. Volvemos a estar 0-0. Ganar por 1 punto o por 30 sigue contando como una sola victoria. Hay que seguir", reclamó el capitán de unos Knicks que aspiran a alcanzar sus primeras Finales desde 1999.

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