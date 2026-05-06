El presidente Luis Abinader recibirá este miércoles en el Palacio Nacional la llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un acto que marcará el inicio oficial del recorrido de la antorcha por todo el país.

La ceremonia está pautada para las 5:00 de la tarde y dará paso a la 'Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores', un trayecto que abarcará las 31 provincias y el Distrito Nacional, llevando un mensaje de integración y promoción del deporte, informó hoy el Comité Organizador de los Juegos.

El recorrido comenzará el viernes 8 de mayo en Pedernales, desde donde el fuego olímpico iniciará su travesía por toda la nación.

El encendido de la antorcha se realizó el pasado 11 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en México, en una ceremonia cargada de simbolismo que conectó la tradición regional con el presente deportivo.

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Esa ceremonia se realiza de manera permanente previo al recorrido de la llama por el país que acogerá los Juegos Centroamericanos.

En esta edición, el recorrido rinde homenaje a Juan Ulises García Saleta 'Wiche', figura clave del olimpismo dominicano, cuyo legado marcó el desarrollo del deporte en el país.

A lo largo de su trayecto, la llama recorrerá comunidades de todo el territorio nacional, con el objetivo de acercar los Juegos a la población y fortalecer el sentido de identidad y participación ciudadana de cara al evento, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

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