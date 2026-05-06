Jimmy Llibre representará la bandera dominicana en Sebring como único latino en la categoría PRO del GT4 America 2026

El piloto dominicano Jimmy Llibre se prepara para afrontar uno de los desafíos más exigentes del calendario 2026: la tercera ronda del GT4 America, a celebrarse del 8 al 10 de mayo en el icónico Sebring International Raceway, en Florida, sede de las legendarias 12 Horas de Sebring.

En esta cita, Llibre se medirá a un competitivo grupo de 35 pilotos provenientes de Estados Unidos y Europa, destacándose como el único representante de Latinoamérica en la categoría PRO del campeonato.

Con más de 70 años de historia, Sebring es considerado uno de los circuitos más demandantes del mundo, reconocido por su superficie irregular y altamente técnica, que pone a prueba tanto la resistencia física de los pilotos como la durabilidad mecánica de los vehículos. En ese escenario, el piloto dominicano buscará los puntos clave que le permitan consolidarse como protagonista en la temporada.

Una plataforma de proyección internacional

Más allá del reto deportivo, la participación de Jimmy Llibre en el GT4 America representa una plataforma de visibilidad internacional para la República Dominicana. En un campeonato con cobertura mediática en Estados Unidos, Europa y plataformas digitales globales, Llibre se posiciona como un embajador del país, proyectando una imagen de talento, disciplina y alto rendimiento en escenarios de primer nivel.

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"La presencia de Jimmy Llibre en GT4 America posiciona a la República Dominicana dentro del mapa del automovilismo internacional, proyectando una imagen de talento, disciplina y alto rendimiento."

Su participación también impulsa la visibilidad de marcas dominicanas en mercados internacionales de alto impacto y abre camino a una nueva generación de pilotos latinoamericanos que buscan destacarse en el automovilismo mundial. Competir en Sebring, uno de los trazados más históricos del planeta, refuerza su credibilidad internacional y aumenta significativamente el valor narrativo para medios y audiencias de todo el mundo.

Jimmy Llibre continúa consolidándose no solo como piloto competitivo en el GT4 America, sino como un verdadero embajador de la República Dominicana y Latinoamérica, llevando su bandera a algunos de los escenarios más importantes del automovilismo global.

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Jimmy cuenta con el respaldo de Banreservas, Baldom, Arroz Campos, Don Pollo, Crisol, Ministerio de Turismo, Ground Burger, Lab Mallen, Hospital HOMS, Típico Bonao, AFP Reservas, Segurnet, Mobil RD, Espaillat Motors, Seguros Reservas, Chatt Porsche y Porsche Center Santo Domingo.

¿Quién es Jimmy Llibre?

Jimmy Llibre Jr. nació el 29 de diciembre del 2000 en Santiago de los Caballeros y proviene de una auténtica dinastía del automovilismo dominicano. Es hijo de Jimmy Llibre y sobrino de Erich Llibre y Harry Llibre, los tres campeones en diversas categorías del automovilismo nacional durante más de dos décadas, lo que convierte a los Llibre en una de las familias con mayor tradición en este deporte en el país.

Desde niño mostró condiciones excepcionales al volante. En 2011, con apenas 10 años, se coronó campeón nacional en la categoría Micromax del karting, y al año siguiente alcanzó el subcampeonato en Minimax. En 2013 viajó a Alemania para competir a nivel internacional, marcando el inicio de una carrera con proyección global.

Su salto al automovilismo europeo lo consolidó como referente: ganó carreras en el Porsche Sprint Challenge Europe en República Checa y Austria, y en 2022 protagonizó un hito histórico al hacer sonar el himno dominicano por primera vez en el marco de un Gran Premio de Fórmula 1, tras ganar en el Porsche Sprint Challenge como preámbulo del GP de Miami.

En 2026 da el paso más ambicioso de su carrera al competir en el GT4 America, el campeonato de GT4 más importante del continente, como único latinoamericano en la exigente categoría PRO.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más