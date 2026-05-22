El exterior dominicano Jean Montero, del Valencia Basket, afirmó este jueves que, aunque recibir premios individuales como jugador siempre te hace sentir "muy orgulloso", le haría sentirse "especial" ganar un título como la Euroliga "juntos" como equipo.

"Recibir premios individuales también son cosas que al final tú como jugador te sientes muy orgulloso. Pero, bueno, ahora que tenemos una gran oportunidad de ganar un título juntos, un título de Europa como lo es la Euroliga, yo creo que eso te hace sentir muy especial, la verdad", afirmó a los medios, entre ellos EFE, un día antes de jugar la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga contra el Real Madrid.

El dominicano, que a sus 22 años se ha consolidado como una de las grandes figuras emergentes del baloncesto europeo, agregó que saldrán a la pista a competir, que es lo que "más ilusión" hace a la afición del Valencia.

"Puede haber emociones encontradas, pero ahora es un escenario totalmente diferente; tenemos que tener la misma mentalidad, pero con un poco más de intensidad", dijo sobre el Complejo Olímpico de Deportes de Atenas (OAKA), donde se juega el partido, y al que el conjunto 'taronja' volverá tras haber disputado allí dos de los partidos de los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos.

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"Es su primera final por aquí como entrenador y yo creo que tanto el cuerpo técnico como nosotros estamos muy ilusionados", subrayó en referencia a su técnico, Pedro Martínez.

Montero, quien destaca, entre otras cosas, por su capacidad anotadora, recalco que están "preparados para salir mañana duro".

El jugador dominicano fue nombrado MVP en los cuartos de final de la Euroliga, con una media de 26,8 de valoración, y firmó actuaciones decisivas ante el Panathinaikos, incluida una exhibición de 29 puntos y 45 de valoración en Atenas.

El Valencia Basket afronta este viernes en Atenas la semifinal de la Euroliga ante el Real Madrid en lo que supone su primera presencia en esta fase de la máxima competición continental, convirtiéndose en el quinto equipo español en alcanzar una Final a Cuatro desde la creación del formato actual.

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