Los New York Knicks se impusieron este jueves 109-93 sobre los Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden y extendieron a 2-0 la ventaja en las finales de la Conferencia Este en los playoffs de la NBA.

NUEVA YORK – 21 DE MAYO: Josh Hart #3 de los New York Knicks lanza un triple contra los Cleveland Cavaliers durante el tercer cuarto del segundo partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA en el Madison Square Garden el 21 de mayo de 2026 en la ciudad de Nueva York. (Photo by Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los jugadores más destacados. Partido 2 de la NBA

New York Knicks

Josh Hart: Anotó el récord máximo de su carrera en postemporada con \(26\) puntos, sumando \(7\) asistencias y \(5\) triples. Jalen Brunson: Aportó \(19\) puntos y repartió \(14\) asistencias. Karl-Anthony Towns: Consiguió un doble-doble con \(18\) puntos y \(13\) rebotes. Mikal Bridges: Registró \(19\) puntos.



Cleveland Cavaliers

Donovan Mitchell: Fue el líder ofensivo de su equipo con \(26\) puntos, \(4\) rebotes y \(2\) triples. James Harden: Finalizó con \(18\) puntos, \(6\) rebotes y \(2\) robos. Jarrett Allen: Logró un doble-doble con \(13\) puntos y \(10\) rebotes.



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Próximos partidos de las Finales de la Conferencia Este de los playoffs de la NBA :

Partido 3: Sábado 23 de mayo, 8:00 PM (local Cleveland Cavaliers).

Partido 4: Lunes 25 de mayo, 8:00 PM (local Cleveland Cavaliers).

Partido 5: Miércoles 27 de mayo, 8:00 PM (local Cleveland Cavaliers – de ser necesari

¿Cómo fue el partido del jueves?

El equipo dirigido por Mike Brown, que se había repuesto de un déficit de 22 puntos en el primer partido de la serie, suma su novena victoria consecutiva en la postemporada.

Josh Hart fue el máximo anotador del cuadro neoyorquino con 26 puntos, estableciendo un récord personal en playoffs, mientras que el dominicano estadounidense Karl-Anthony Towns completó un doble-doble de 18 puntos y 13 rebotes.

"Me sentí muy bien toda la noche", dijo Hart a ESPN. "Sabía cuál era nuestro plan y que iba a funcionar".

"Simplemente tuve confianza en mi trabajo, tenemos un vestuario muy unido y simplemente estoy a servicio de mis compañeros".

El estelar Jalen Brunson, principal figura de los Knicks, no tuvo su mejor noche en ofensiva anotando 19 puntos y uno de sus siete intentos desde la línea de tres pero logró reponerse al servir 14 asistencias.

Brunson, de 29 años, superó los 40 minutos de acción por segundo partido consecutivo en las finales del Este.

El partido tuvo como punto de quiebre en el tercer cuarto en el que New York se impuso 32-21, siendo su mejor producción ofensiva de la noche

"Nuestra defensa fue buena, especialmente considerando el talento que ellos tienen", destacó Brown.

"Debemos cuidar la pelota porque ellos hacen un buen trabajo defendiendo la pintura, debemos seguir jugando rápido y evitar las malas entregas".

Por los Cavaliers, Donovan Mitchell resaltó como la principal arma en ataque con 26 unidades en 39 minutos en la duela.

"Amo lo que hemos hecho, simplemente hemos fallado", afirmó Mitchell. "No estoy preocupado, ellos defendieron su casa y ahora es nuestro turno en el tercer partido".

"Ellos anotaron en los momentos clave, nosotros fallamos bastantes tiros libres, no es nada de lo que debemos avergonzarnos".

Cleveland tuvo una noche para el olvido con un 39 por ciento (31/80) de efectividad desde la cancha y un atípico 69 por ciento (22/32) desde la línea de tiros libres.

"No fue una buena noche, debemos meter la pelota en la canasta y hoy no lo hicimos", dijo un desilusionado Kenny Atkinson en conferencia de prensa.

"Pudimos ganar el primer partido, nuestro proceso fue bueno hoy y eso me da confianza de cara a nuestros partidos en casa".

La serie continúa el sábado con el primero de dos partidos consecutivos en el Rocket Arena en Cleveland, Ohio, donde los Cavaliers han ganado seis de sus siete partidos en los playoffs de la temporada en curso.

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