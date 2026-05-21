El Mundial de Fútbol 2026 ya se acerca: historia, formato y detalles del evento

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo será organizado de manera conjunta por tres países: Estados Unidos, México y Canadá, además de convertirse en la edición más grande jamás realizada, con la participación de 48 selecciones nacionales, a diferencia de 32 selecciones que de manera conjunta participaron en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

El campeonato representa uno de los eventos deportivos más importantes y vistos del mundo, reuniendo miles de millones de fanáticos en estadios, pantallas televisivas y un alcance mucho mas amplio gracias a las plataformas digitales. Más que un torneo de fútbol, el Mundial se ha convertido en un fenómeno cultural y social, que une y divide países al rededor de un balón.

La edición de 2026 también tendrá un simbolismo especial para México, que se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, luego de haber sido sede en 1970 y 1986.

Una historia que comenzó en 1930

La historia de la Copa Mundial de la FIFA comenzó en 1930, cuando la primera edición fue celebrada en Uruguay, donde dicho país resultó ganador tras enfrentar a argentina resultando un marcador de 4-2 con apenas 13 selecciones participantes. Desde entonces, el torneo ha evolucionado hasta convertirse en la competencia deportiva más prestigiosa del planeta.

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A lo largo de las décadas, el Mundial nos ha regalado momentos históricos protagonizados por figuras legendarias como Pelé, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário y Lionel Messi, quienes han marcado distintas épocas del fútbol mundial.

El torneo también ha sido escenario de finales inolvidables, goles históricos y rivalidades que trascendieron generaciones, consolidando el Mundial como el máximo sueño para cualquier futbolista profesional.

Argentina llega como campeona defensora

La actual campeona del mundo es la Selección de fútbol de Argentina, que conquistó el título en la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras vencer la selección de fútbol de Francia en una de las finales más emocionantes de la historia del torneo.

Aquel partido terminó empatado 3-3 y se definió en tanda de penales, permitiendo que Argentina levantara su tercera copa mundial y que Lionel Messi consiguiera el único gran título que faltaba en su carrera.

La victoria argentina quedó marcada como uno de los momentos más icónicos del fútbol moderno y elevó aún más el legado de Messi dentro del deporte.

Un Mundial más grande y con nuevo formato

La edición de 2026 será histórica debido a la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones, lo que permitirá la participación de más países de distintas regiones del mundo.

Con este nuevo formato, el Mundial contará con más partidos, más ciudades sedes y una mayor representación internacional, especialmente para selecciones de África, Asia y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) que anteriormente tenían menos cupos clasificatorios.

En total, el torneo se disputará en 16 ciudades repartidas entre los tres países anfitriones, incluyendo escenarios emblemáticos como el Estadio Azteca, que volverá a recibir partidos mundialistas décadas después de haber sido escenario de las consagraciones de Pelé y Maradona.

Además del fútbol, hay un gran impacto económico

La Copa del Mundo también representa un enorme impacto económico, turístico y mediático para los países organizadores. Se espera la llegada de millones de visitantes durante el torneo, además de inversiones multimillonarias en infraestructura, transporte y tecnología.

Pero más allá de los números, el Mundial mantiene un valor emocional único. Durante un mes, el planeta entero gira alrededor del fútbol, las selecciones nacionales se convierten en símbolos de identidad y cada partido puede transformarse en un momento histórico.

Con nuevas generaciones de estrellas, selecciones emergentes y un formato nunca antes visto, el Mundial 2026 ya comienza a perfilarse como una de las ediciones más importantes y ambiciosas en la historia del deporte.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más