Shohei Ohtani protagonizó uno de los momentos más espectaculares de la temporada en la noche del miércoles 20 de mayo: conectó un jonrón en el primer lanzamiento del partido y luego salió al montículo para lanzar cinco entradas sin permitir carreras, guiando a los visitantes Los Ángeles Dodgers a una victoria de 4-0 sobre los San Diego Padres.

Ohtani (4-2) abrió el juego disparando la recta alta de Randy Vásquez 398 pies sobre el muro del jardín central, justo por encima del jardinero Jackson Merrill, quien intentó atrapar la pelota con un salto sin éxito.

Fue el octavo jonrón del año para el japonés y su vigésimo séptimo cuadrangular de arranque en su carrera en las Grandes Ligas. Para colmo de males para San Diego, Merrill tuvo que abandonar el partido tras cuatro entradas por una aparente lesión en la espalda sufrida durante ese fallido intento.

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En el montículo, Ohtani fue igual de dominante: permitió tres hits y dos bases por bolas, ponchó a cuatro bateadores en un esfuerzo de 88 lanzamientos. Cuatro relevistas completaron el juego de cinco hits y sellaron la primera victoria en la serie del año entre estos rivales de la División Oeste de la Liga Nacional.

Resultados de la jornada del 20 de mayo

Liga Americana

Azulejos de Toronto 2 – 1 Yankees de Nueva York Rays de Tampa Bay 5 – 3 Orioles de Baltimore Medias Rojas de Boston 4 – 3 Reales de Kansas City Guardianes de Cleveland 3 – 2 Tigres de Detroit (en 10 entradas) Gemelos de Minnesota 4 – 1 Astros de Houston Marineros de Seattle 5 – 4 Medias Blancas de Chicago Atléticos de Oakland 6 – 5 Ángelinos de Los Ángeles (en 10 entradas)



Liga Nacional

Rojos de Cincinnati 9 – 4 Filis de Filadelfia

Nacionales de Washington 8 – 4 Mets de Nueva York

Bravos de Atlanta 9 – 1 Marlins de Miami

Cerveceros de Milwaukee 5 – 0 Cachorros de Chicago

Piratas de Pittsburgh 7 – 0 Cardenales de San Luis

Cascabeles de Arizona 6 – 3 Gigantes de San Francisco

Esquivadores (Dodgers) de Los Ángeles 4 – 0 Padres de San Diego

Vigilantes de Texas 5 – 4 Rockies de Colorado (Partido Interligas)

Nacionales 8, Mets 4

CJ Abrams conectó un jonrón de tres carreras, Zack Littell lanzó cinco entradas sólidas y el equipo local, Washington, superó a Nueva York. Jacob Young conectó un jonrón y un doble, mientras que Abrams añadió un sencillo y anotó dos carreras. Littell (3-4) permitió dos carreras y cinco hits sin otorgar bases por bolas. Andrew Álvarez permitió dos carreras en cuatro entradas para conseguir su primer salvamento en su carrera.

El jardinero dominicano Juan Soto de los New York Mets conectó dos jonrones este miércoles ante los Washington Nationals, su antiguo hogar, en lo que fue una actuación personal sobresaliente dentro de una derrota colectiva en el Nationals Park.

Cerveceros 5, Cachorros 0

Kyle Harrison lanzó siete entradas magistrales con solo dos hits permitidos y 11 ponches para ayudar a Milwaukee a completar la barrida de tres juegos sobre Chicago. Harrison (5-1) bajó su efectividad a 1.77. David Hamilton conectó dos sencillos, un triple, anotó dos carreras e impulsó otra, mientras que William Contreras también conectó tres hits y anotó una carrera para los Cerveceros, que han ganado seis de los últimos siete partidos. DL Hall lanzó dos entradas para completar la blanqueada de dos hits.

El abridor de los Cachorros, Edward Cabrera (3-2), permitió cuatro carreras en tres entradas antes de ser relevado en el primer lanzamiento de la cuarta por una ampolla en el dedo medio de la mano derecha. Chicago acumula cinco derrotas consecutivas, su peor racha de la temporada, y nueve en los últimos once juegos.

Rojos 9, Filis 4

Andrew Abbott consiguió su cuarta victoria consecutiva, mientras que Nathaniel Lowe conectó dos dobles e impulsó tres carreras en la victoria de Cincinnati sobre Filadelfia en el partido decisivo de la serie. Los Rojos lograron dividir honores en su gira de seis partidos como visitantes, en tanto que los Filis perdieron por tan solo sexta vez en 22 juegos y sufrieron su primera derrota en una serie bajo la dirección del nuevo manager Don Mattingly. El doble de dos carreras de Lowe en la séptima entrada amplió la ventaja de Cincinnati a 7-4, antes de que Sal Stewart añadiera un jonrón de dos carreras en la novena para el margen final.

Rays 5, Orioles 3

Los hits de Jonathan Aranda y Richie Palacios con dos outs en la octava entrada permitieron a Tampa Bay remontar y conseguir la victoria contra Baltimore, completando así la barrida de la serie de tres partidos en San Petersburgo, Florida. Los Rays solo habían conectado dos hits en siete entradas antes de una remontada de cuatro carreras que les dio su cuarta victoria consecutiva. Hunter Feduccia conectó un jonrón y bateó dos hits para ayudar a los Rays a cerrar una racha de 5-1 en casa. Pete Alonso y Samuel Basallo conectaron jonrones para los Orioles, que no pudieron evitar su sexta derrota en ocho partidos. Shane Baz tuvo su mejor actuación de la temporada lanzando seis entradas con solo una carrera permitida ante su antiguo equipo.

Guardianes 3, Tigres 2 (10 entradas)

El triple de Ángel Martínez impulsó la carrera de la victoria en la décima entrada y le dio a Cleveland el triunfo sobre Detroit, dejando a los Guardianes a una sola victoria de completar la barrida de cuatro juegos. José Ramírez conectó un doble productor en la décima entrada contra Tyler Holton (0-4), dándole la victoria a Cleveland por octava vez en nueve partidos. Colin Holderman (2-0) ponchó a los dos bateadores que enfrentó. Cade Smith retiró a los últimos tres bateadores para conseguir su decimosexto salvamento. Los Tigres sufrieron su decimotercera derrota en quince partidos.

Mellizos 4, Astros 1

Ryan Kreidler conectó un jonrón de tres carreras y Joe Ryan ponchó a nueve bateadores —la mayor cantidad en lo que va de temporada— para impulsar a Minnesota a la victoria sobre Houston en Minneapolis. Víctor Caratini conectó un jonrón solitario entre sus dos hits para los Mellizos. Ryan (3-3) permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas. Andrew Morris retiró a los tres bateadores en la novena para conseguir su primer salvamento en su carrera. Christian Vázquez conectó un sencillo productor y Cam Smith dos de los cinco hits de los Astros, que han perdido ocho de sus últimos doce partidos. Mike Burrows (2-6) permitió siete carreras y ocho hits en 5 2/3 entradas.

Piratas 7, Cardenales 0

Spencer Horwitz conectó un jonrón y Pittsburgh puso fin de manera contundente a una racha de cuatro derrotas consecutivas con una victoria en San Luis. Carmen Mlodzinski (4-3) lanzó cinco entradas sin permitir carreras para los Piratas, que superaron a los Cardenales en hits 15-5. Cuatro relevistas completaron la blanqueada. El novato de Pittsburgh Konnor Griffin bateó de 4-5 y anotó tres carreras. A Michael McGreevy (3-3) se le atribuyeron tres carreras en poco más de cinco entradas.

Rangers 5, Rockies 4

El sencillo de Josh Jung en la parte alta de la novena entrada coronó una jornada de 3-4 y anotó la carrera de la ventaja para Texas, que anotó dos veces en esa entrada para vencer a Colorado en Denver. Justin Foscue bateó de 3-5, su segundo juego de tres hits en la serie. Jake Burger conectó un jonrón en un juego de 2-5. El relevista Jacob Latz (1-1) lanzó dos entradas sin permitir carreras. Brennan Bernardino (2-2) permitió dos carreras no merecidas y solo consiguió un out para los Rockies.

Marineros 5, Medias Blancas 4

Jhonny Pereda y Randy Arozarena conectaron jonrones en una séptima entrada de tres carreras con la que Seattle rompió el empate y se impuso a Chicago. El relevista Matt Brash (3-0), activado de la lista de lesionados ese mismo día, lanzó una entrada sin permitir carreras. José A. Ferrer trabajó la novena para conseguir su tercer salvamento, a pesar de permitir un jonrón al bateador emergente Randal Grichuk, y luego ponchó a tres para cerrar el juego. Pereda conectó su primer jonrón en su carrera para abrir la séptima, un batazo profundo al jardín izquierdo que le dio a los Marineros la ventaja de 3-2. Tras un doble de Julio Rodríguez, Arozarena conectó un jonrón de dos carreras para poner a Seattle arriba por tres.

Bravos 9, Marlins 1

Austin Riley y Dominic Smith conectaron jonrones de tres carreras para respaldar la sólida actuación de Chris Sale en el montículo, y Atlanta aplastó a Miami. Sale (7-3) puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas y obtuvo su primera victoria en su carrera contra los Marlins. Lanzó siete entradas, permitió una carrera y cuatro hits, ponchó a ocho bateadores y no otorgó bases por bolas. El zurdo ha permitido una o ninguna carrera en ocho de sus diez aperturas esta temporada. El abridor de Miami, Janson Junk (2-5), lanzó cinco entradas y media permitiendo ocho carreras y ocho hits, la mayor cantidad en su carrera.

Medias Rojas 4, Reales 3

Jarren Duran conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada contra el relevista Steven Cruz (0-2), y Boston completó una barrida de tres juegos como visitante contra un Kansas City en apuros. Connelly Early (4-2) permitió tres carreras, dos jonrones y cuatro hits en 6 1/3 entradas. Aroldis Chapman superó un sencillo al inicio de la novena para conseguir su duodécimo salvamento. Los Reales consiguieron jonrones de Salvador Pérez y Elías Díaz, pero aun así perdieron por novena vez en diez juegos.

Serpientes 6, Gigantes 3

Ketel Marte conectó tres hits y anotó tres carreras, Geraldo Perdomo coronó una quinta entrada de tres carreras con un doble de dos carreras y Arizona completó una barrida de tres juegos sobre San Francisco en Phoenix. Merrill Kelly (4-3) lanzó seis entradas efectivas, permitiendo tres carreras y ocho hits. Cuatro relevistas se combinaron para lanzar tres entradas sin permitir hits, y los Serpientes consiguieron su cuarta victoria consecutiva, igualando su mejor marca de la temporada. Tyler Mahle (1-6) cargó con las seis carreras de Arizona en cinco entradas.

Azulejos 2, Yankees 1

Trey Yesavage lanzó seis entradas estelares con solo dos hits permitidos para superar a Cam Schlittler, y Toronto anotó dos carreras en la séptima entrada para vencer al anfitrión Nueva York. Yesavage (2-1) ponchó a ocho bateadores, incluidos tres ponches a Aaron Judge, quien se fue de 1-11 en la serie con siete ponches. Schlittler (6-2) permitió dos carreras y ocho hits en poco más de seis entradas. Andrés Giménez recibió una base por bolas con las bases llenas en la séptima, y Vladimir Guerrero Jr. le siguió con un elevado de sacrificio ante Jake Bird para anotar la carrera decisiva.

Atléticos 6, Angelinos 5 (10 entradas)

Tyler Soderstrom impulsó tres carreras, incluida la que les dio la ventaja en la parte alta de la décima entrada, cuando los Atléticos remontaron para conseguir la victoria sobre Los Ángeles en Anaheim. Jeff McNeil conectó un jonrón que empató el partido en la novena entrada. Nick Kurtz extendió su racha de juegos embasándose a 43 con dos bases por bolas y un sencillo productor. Scott Barlow (1-0) lanzó una entrada sin permitir hits y Hogan Harris salió de una situación con las bases llenas en la décima para conseguir su cuarto salvamento. Jo Adell conectó un jonrón y un doble, y Jorge Soler y Lowe también conectaron jonrones para los Angelinos, que sufrieron su octava derrota en nueve juegos.

Los dominicanos en la jornada del 20 de mayo

Juan Soto, implacable ante su exequipo

Juan Soto protagonizó la actuación más destacada de los dominicanos al conectar dos jonrones y remolcar tres carreras en la derrota de los Mets de Nueva York 8-4 ante los Nacionales de Washington. El jardinero de San Juan de la Maguana revivió sus mejores momentos en el Nationals Park, donde inició su carrera, al disparar un cuadrangular solitario en el tercer episodio y uno de dos carreras en la octava entrada, para sumar nueve tablazos en la temporada. A pesar del esfuerzo de Soto, los Mets se marcharon con dos derrotas en la serie de tres juegos.

Ángel Martínez y José Ramírez, decisivos en extra entradas

Los Guardianes de Cleveland contaron con dos dominicanos clave para superar 3-2 a los Tigres de Detroit en diez entradas. Ángel Martínez abrió la décima con un triple que rompió el empate e impulsó la carrera de la ventaja, mientras que José Ramírez siguió con un doble productor para sellar el triunfo. Fue la octava victoria de Cleveland en nueve partidos.

Ketel Marte y Geraldo Perdomo, líderes de la barrida de Arizona

El segunda base Ketel Marte fue perfecto en sus tres turnos al bate, conectó un jonrón, remolcó dos carreras y anotó tres en la victoria de los Serpientes de Arizona 6-3 sobre los Gigantes de San Francisco, con la que completaron una barrida de tres juegos. Su compatriota Geraldo Perdomo coronó la entrada decisiva con un doble de dos carreras para apuntalar el triunfo. Arizona igualó su mejor racha de la temporada con cuatro victorias consecutivas.

Vladimir Guerrero Jr., oportuno en el Yankee Stadium

Vladimir Guerrero Jr. aportó un elevado de sacrificio en la séptima entrada que resultó ser la carrera de la victoria en el triunfo de los Azulejos de Toronto 2-1 sobre los Yankees de Nueva York. El dominicano conectó ante Jake Bird con las bases llenas para anotar a Andrés Giménez y darle a Toronto la ventaja definitiva en el Yankee Stadium.

Junior Caminero, motor de los Rays

El tercera base Junior Caminero fue uno de los pilares de la remontada de Tampa Bay ante Baltimore, al conectar dos hits y contribuir en la ofensiva que permitió a los Rays anotar cuatro carreras en la octava entrada para completar la barrida de la serie.

Tablas de posiciones de la MLB

Liga Americana

Equipo Ganados Perdidos PCT DIF. División Este Tampa Bay Rays 28 13 .683 — NY Yankees 27 16 .628 2.0 Baltimore Orioles 19 24 .442 10.0 Toronto Blue Jays 18 24 .429 10.5 Boston Red Sox 17 24 .415 11.0 División Central Cleveland Guardians . 23 21 .523 — Chi White Sox 20 21 .488 1.5 Detroit Tigers 19 23 .452 3.0 Kansas City Royals 19 23 .452 3.0 Minnesota Twins 19 23 .452 3.0 División Oeste Athletics 21 20 .512 — Seattle Mariners 21 22 .488 1.0 Texas Rangers 20 22 .476 1.5 Houston Astros 16 27 .372 6.0 LA Angels 16 27 .372 6.0 MIRA TAMBIÉN Finales del Oeste NBA: San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder en vivo: calendario, horarios, resultados y dónde ver | Juego 2 MLB: resultados y posiciones: Grand slam de James Wood y HR de Juan Soto

Liga Nacional

Equipo Ganados Perdidos PCT DIF. División Este Atlanta Braves 27 19 .587 — Philadelphia Phillies 24 20 .545 2.0 Washington Nationals 23 22 .511 3.5 Miami Marlins 22 23 .489 4.5 NY Mets 19 26 .422 7.5 División Central Chicago Cubs 27 19 .587 — Milwaukee Brewers 24 22 .522 3.0 St. Louis Cardinals 23 23 .500 4.0 Pittsburgh Pirates 22 23 .489 4.5 Cincinnati Reds 22 23 .489 4.5 División Oeste San Diego Padres 24 19 .558 — LA Dodgers 24 20 .545 0.5 Arizona Diamondbacks 22 22 .500 2.5 San Francisco Giants 17 28 .378 8.0 Colorado Rockies 16 28 .364 8.5

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