Juan Soto volvió a brillar con luz propia, pero su equipo no lo acompañó. El jardinero dominicano de los New York Mets conectó dos jonrones este miércoles ante los Washington Nationals, su antiguo hogar, en lo que fue una actuación personal sobresaliente dentro de una derrota colectiva por 8-4 en el Nationals Park.

Soto, quien acumula tres cuadrangulares en los últimos dos partidos contra Washington, no pudo evitar que los Nationals se llevaran el partido y empataran la serie en dos victorias cada uno.

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Abrams puso el tono desde el primer inning

El golpe que definió el partido llegó temprano. Con un out en la primera entrada, Curtis Mead conectó un sencillo y Andrés Chaparro recibió base por bolas.

Entonces CJ Abrams descargó un jonrón de tres carreras —el décimo de su temporada— de 389 pies hacia el jardín derecho-central, poniendo el marcador 3-0 antes de que los Mets pudieran reaccionar.

Zach Thornton (0-1), quien hacía su debut en las Grandes Ligas, fue el encargado de absorber el golpe. El zurdo de 24 años permitió cuatro carreras y cuatro hits en 4⅓ entradas, con tres ponches y dos bases por bolas. No fue el debut soñado.

Soto recortó, pero Washington respondió cada vez

Soto conectó su primer jonrón del partido con dos outs en la tercera entrada para acercar el marcador a 4-2. En la octava, con los Mets a dos carreras, Bo Bichette abrió con un sencillo al jardín izquierdo y Soto volvió a conectar —esta vez al jardín derecho— para poner el 6-4. Fue su noveno cuadrangular de la temporada.

Pero Washington no se dejó intimidar. En la parte baja de esa misma octava entrada, Daylen Lile conectó un doble con dos outs y Jacob Young respondió con un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo-central —el sexto de su temporada— para sellar el 8-4 definitivo.

Littell sólido, Nationals con profundidad en el bullpen

Zack Littell (3-4) ganó su segundo partido consecutivo como abridor, entregando cinco entradas de calidad: dos carreras permitidas, cinco hits, tres ponches y cero bases por bolas.

Andrew Alvarez cerró el trabajo con cuatro entradas de relevo, cediendo dos carreras, para conseguir su primer salvamento en las Mayores.

Young también aportó un doble y un jonrón, mientras que Abrams sumó un sencillo adicional y anotó dos carreras.

Nasim Núñez fue otro factor clave: recibió base por bolas, robó la segunda, llegó a tercera por un error de tiro del receptor Hayden Senger y anotó con un sencillo de Keibert Ruiz en la segunda entrada.

En la sexta, los Nationals ampliaron la ventaja a 6-2 contra el relevista Austin Warren. Abrams abrió con un sencillo, avanzó a tercera con otro de Dylan Crews, y anotó con un elevado de sacrificio de Lile.

Young impulsó a Crews con un doble, y cuando Craig Kimbrel entró al relevo por Nueva York, Núñez tocó la bola hacia primera para anotar la sexta carrera de Washington.

El panorama

Con esta victoria, los Nationals han ganado dos partidos seguidos tras perder el primero de la serie. Para los Mets, la actuación de Soto es el único consuelo en una noche en que el pitcheo y la defensa volvieron a fallar en los momentos decisivos.

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