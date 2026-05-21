El único partido programado para hoy, jueves 21 de mayo de 2026, corresponde a las Finales de la Conferencia Este de la NBA: New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers jueves 21 de mayo 8:00 p. m.

Horarios y dónde ver el Juego 2 de las finales del oeste de la NBA

Fecha : Jueves 21 de mayo de 2026

: Jueves 21 de mayo de 2026 Hora : 8:00 p.m. hora del Este (EDT) / 8:00 p.m. en República Dominicana

: 8:00 p.m. hora del Este (EDT) / 8:00 p.m. en República Dominicana Lugar: Madison Square Garden, Nueva York

TV: ESPN, NBC y Peacock (verifica en tu cable o plataforma de streaming).

Estado de la Serie:

Los New York Knicks lideran la serie 1-0 tras una remontada histórica en el Juego 1, donde superaron una desventaja de 22 puntos en el último cuarto para imponerse 115-104 en tiempo extra.

Los Cleveland Cavaliers buscan igualar la eliminatoria antes de que la serie se traslade a su propio estadio.

Los jugadores destacados de la Final de la Conferencia Este

New York Knicks

Jalen Brunson: El base estrella y motor principal del equipo, destacado por su capacidad de creación y liderazgo clutch.

Mikal Bridges: Alero fundamental, reconocido por su gran defensa perimetral y eficiencia en el tiro.

Josh Hart: Clave en los tableros, versatilidad defensiva y manejo del ritmo de juego.

Cleveland Cavaliers

Donovan Mitchell: Escolta letal, principal arma ofensiva y anotador capaz de tomar el control del partido.

James Harden: Pieza clave en la rotación y dirección del juego que aporta experiencia y volumen de anotación.

Evan Mobley: Poste defensivo de élite, vital en la protección del aro y la generación de jugadas interiores

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