El único partido programado para hoy, jueves 21 de mayo de 2026, corresponde a las Finales de la Conferencia Este de la NBA: New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers jueves 21 de mayo 8:00 p. m.
Horarios y dónde ver el Juego 2 de las finales del oeste de la NBA
- Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026
- Hora: 8:00 p.m. hora del Este (EDT) / 8:00 p.m. en República Dominicana
- Lugar: Madison Square Garden, Nueva York
- TV: ESPN, NBC y Peacock (verifica en tu cable o plataforma de streaming).
Estado de la Serie:
Los New York Knicks lideran la serie 1-0 tras una remontada histórica en el Juego 1, donde superaron una desventaja de 22 puntos en el último cuarto para imponerse 115-104 en tiempo extra.
Los Cleveland Cavaliers buscan igualar la eliminatoria antes de que la serie se traslade a su propio estadio.
Los jugadores destacados de la Final de la Conferencia Este
New York Knicks
- Jalen Brunson: El base estrella y motor principal del equipo, destacado por su capacidad de creación y liderazgo clutch.
- Mikal Bridges: Alero fundamental, reconocido por su gran defensa perimetral y eficiencia en el tiro.
- Josh Hart: Clave en los tableros, versatilidad defensiva y manejo del ritmo de juego.
Cleveland Cavaliers
- Donovan Mitchell: Escolta letal, principal arma ofensiva y anotador capaz de tomar el control del partido.
- James Harden: Pieza clave en la rotación y dirección del juego que aporta experiencia y volumen de anotación.
- Evan Mobley: Poste defensivo de élite, vital en la protección del aro y la generación de jugadas interiores
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