El presidente Luis Abinader despertó esta mañana con este mensaje, a través de su canal de WhatsApp: el resultado de la supervisión el pasado martes 21 de abril las obras de remodelación del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, sede principal de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC 2026), y declaró que los trabajos —sumados a los del Parque del Este— alcanzan un 90% de ejecución general. "Estoy conforme y complacido", dijo el mandatario, quien convocó al pueblo dominicano a "vivir la fiesta" bajo el lema #SomosInvencibles.

El recorrido presidencial, el cual muestra en video, incluyó el nuevo Pabellón de Taekwondo y otras instalaciones que, según Abinader, se construyen bajo estrictos estándares internacionales, con el objetivo de que el país pueda albergar competiciones de nivel mundial más allá de los propios Juegos.

Las obras, instalación por instalación

Los avances reportados por la Presidencia muestran un panorama desigual según el escenario. El Pabellón de Voleibol lidera con un 97% de avance, mientras que el de Voleibol de competencia llega al 90%. En cambio, el Palacio de los Deportes y el Estadio Félix Sánchez se ubican en 65% y 70%, respectivamente, al igual que el Pabellón de Combate.

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El Comité Organizador JCC 2026 confirmó a principios de abril que disciplinas como tenis de mesa, tiro con arco, hockey, remo, canotaje y tiro al plato ya cuentan con instalaciones listas para la competencia. El Pabellón de Gimnasia del Parque del Este fue entregado formalmente el 16 de abril por el ministro de Vivienda, Víctor "Ito" Bisonó, junto a la vicepresidenta Raquel Peña.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en Santo Domingo, con sedes también en Santiago, Peravia, Monseñor Nouel y La Altagracia. Se esperan más de 6,200 atletas de 27 países, de los cuales ya más de 2,800 tienen su clasificación asegurada.

Una fiesta cara: la inversión en cemento vs. la inversión en atletas

El gobierno ha hecho de los JCC 2026 una vitrina de gestión. El Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) recibió para 2026 la mayor asignación presupuestaria de su historia, con un incremento del 83.6% respecto al período anterior, impulsado principalmente por la construcción y mantenimiento de obras.

Sin embargo, la inversión directa en los atletas que competirán bajo la bandera dominicana cuenta una historia diferente. El Ministerio de Deportes entregó el 16 de abril una cuarta partida de RD$178.15 millones al Comité Olímpico Dominicano (COD), con lo que el total acumulado para la preparación deportiva asciende a RD$743.8 millones —unos 12.4 millones de dólares—. Una cifra que, aunque significativa, contrasta con la escala de la inversión en infraestructura.

El ministro Kelvin Cruz calificó como "extraordinario" el apoyo del gobierno al deporte, y aseguró que los fondos permitirán "consolidar la preparación y asegurar condiciones competitivas" para los deportistas. Abinader, por su parte, dijo estar "confiado" en el gran desempeño que pueden exhibir los atletas dominicanos en casa.

Ciertamente, con tres meses para el disparo de salida, la infraestructura avanza. Los detalles del plan de preparación técnica, la contratación de entrenadores especializados y los resultados esperados por disciplina siguen siendo, por ahora, información que el gobierno no ha puesto en primer plano.

La fiesta está casi lista. Falta saber si los anfitriones llegaron bien entrenados a ella.

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