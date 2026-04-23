Los Detroit Pistons lograron este miércoles una contundente victoria al imponerse 98-83 sobre el Orlando Magic e igualaron la serie (1-1), mientras que Oklahoma City Thunder se puso 2-0 arriba en la primera ronda de los playoffs de la NBA ante un Phoenix Suns que no pudo con un Shai Gilgeous-Alexander que marcó 37 puntos, 9 asistencias, 5 rebotes y 2 robos.

Resultados de la jornada del miércoles 22 de la NBA

Partido Resultado Estado de la Serie Orlando Magic vs. Detroit Pistons 83 – 98 Serie empatada 1-1 Phoenix Suns vs. Oklahoma City Thunder 107 – 120 OKC lidera 2-0 – Los Pistons cortaron la racha de derrotas en casa más larga de la historia de los playoffs (11 partidos) impulsados por Cade Cunningham, quien registró 27 puntos, 11 asistencias y 6 rebotes. Detroit dominó el tercer cuarto con un parcial de 38-16 para sentenciar el encuentro. – El Thunder amplió su ventaja en la serie gracias a una actuación estelar de Shai Gilgeous-Alexander, quien anotó 37 puntos. A pesar de la victoria, OKC perdió a Jalen Williams por una lesión.

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Partidos de la NBA de hoy jueves 23 de abril

Atlanta Hawks vs. New York Knicks (Partido 3). Serie empatada 1-1 Hora: 20:00 (Hora del Este / ET). Lugar: Madison Square Garden, Nueva York.

Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors (Partido 3). Cavaliers lideran 2-0 Hora: 21:00 (Hora del Este / ET). Lugar: Scotiabank Arena, Toronto.

Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets (Partido 3). Serie empatada 1-1 Hora: 22:30 (Hora del Este / ET). Lugar: Target Center, Minneapolis (Minnesota).



¿Cómo ganaron Los Detroit Pistons y lograron empatar la serie?

Detroit logró su primer triunfo en casa en los playoffs desde el 26 de mayo del 2008.

Cade Cunningham, de 24 años y que venía con un récord de 39 puntos en el primer partido, terminó con un doble-doble de 27 puntos y 11 rebotes.

"Él entiende que es una pesadilla detenerlo", dijo J.B. Bickerstaff sobre Cunningham. "Está disfrutando el momento y no está liderando de la mejor manera posible".

El partido disputado en el Little Caesars Arena (Detroit) tuvo una primera mitad pareja en la que todo finalizó con un empate a 46.

Sin embargo, los locales impusieron condiciones en un tercer cuarto decisivo en el que los Pistons explotaron para 38 puntos y permitieron 16 del equipo de Florida que salió al partido con la comodidad de haber ganado el primer partido de la serie.

Los de Míchigan volvieron a su principal fundamento que es el dominio de la pintura, donde se impusieron 54-34, marcando el camino a la victoria.

A diferencia del primer partido en el que solamente dos jugadores de Detroit anotaron en doble dígitos, cinco jugadores superaron los 10 puntos en la jornada de hoy, incluidos 10 de Isaiah Stewart desde el banco.

Por Orlando, Jalen Suggs fue el jugador más destacado con 19 puntos y seis rebotes.

Los Pistons, que clasificaron a los playoffs en el primer lugar de la Conferencia Este por primera vez desde la temporada 2006-07, ahora deberán ir en busca de una victoria al Kia Center (Orlando) para recuperar la ventaja de campo.

El triunfo de esta noche de Detroit garantiza que la serie llegará por lo menos al quinto juego.

Thunder marca el paso en casa

El Oklahoma City Thunder no se deja sorprender en casa y se impone 120-107 sobre los Phoenix Suns aumentando la ventaja a 2-0 en la serie por la primera ronda en la Conferencia Oeste.

El canadiense y candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP), Shai Gilgeous Alexander, fue la gran figura del partido con 37 puntos, nueve asistencias y cinco rebotes.

"Fue una muy buena victoria, tuvimos una ventaja y la logramos mantener", afirmó el entrenador, Mark Daigneault.

"Sabíamos que ellos iban a ser agresivos con Shai, tomó las decisiones correctas, tuvo un excelente ritmo y nos ayudó a tener las mejores oportunidades".

Jalen Williams y Chet Holmgren, ambos con 19 puntos, junto a Isaiah Hartenstein con diez rebotes, se convirtieron en el complemento perfecto.

Los 18.203 aficionados que pagaron boleto en el Paycom Center (Oklahoma City) se fueron a casa con la tranquilidad de por lo menos mantener la ventaja de campo.

Phoenix, que clasificó a los playoffs por medio del repechaje, tuvo en Dillon Brooks su máximo anotador con 30 puntos.

La serie continuará con el tercer partido este sábado en el Mortgage Matchup Center en Phoenix, Arizona.

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