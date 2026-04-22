Los Chicago Cubs extendieron su racha ganadora a siete partidos consecutivos —la mejor de las Grandes Ligas— con su victoria de 7-4 sobre los Philadelphia Phillies, en una jornada del martes 21 en la que, entre dominicanos, Luis Gil consiguió su primera victoria de la temporada con los Yanquis y Randy Vásquez brilló con siete entradas en blanco para los Padres.
Resultados de la MLB del martes 21 de abril
|Visitante
|Carreras
|Local
|Carreras
|Liga / Tipo
|Yanquis de Nueva York
|4
|Medias Rojas de Boston
|0
|Liga Americana
|Azulejos de Toronto
|4
|Angelinos de Los Ángeles
|2
|Liga Americana
|Guardianes de Cleveland
|8
|Astros de Houston
|5
|Liga Americana
|Reales de Kansas City
|6
|Orioles de Baltimore
|5
|Liga Americana
|Atléticos de Oakland
|5
|Marineros de Seattle
|2
|Liga Americana
|Cachorros de Chicago
|7
|Filis de Filadelfia
|4
|Liga Nacional
|Cardenales de San Luis
|5
|Marlins de Miami
|3
|Liga Nacional
|Nacionales de Washington
|11
|Bravos de Atlanta
|4
|Liga Nacional
|Padres de San Diego
|1
|Rockies de Colorado
|0
|Liga Nacional
|Gigantes de San Francisco
|3
|Dodgers de Los Ángeles
|1
|Liga Nacional
|Mellizos de Minnesota
|5
|Mets de Nueva York
|3
|Interliga
|Cerveceros de Milwaukee
|12
|Tigres de Detroit
|4
|Interliga
|Rojos de Cincinnati
|12
|Rays de Tampa Bay
|6
|Interliga
|Vigilantes de Texas
|5
|Piratas de Pittsburgh
|1
|Interliga
|Medias Blancas de Chicago
|11
|Diamondbacks de Arizona
|5
|Interliga
Cubs imparables: siete victorias seguidas
El japonés Shota Imanaga (2-1) fue el gran protagonista en el Wrigley Field al lanzar siete entradas de lujo: solo una carrera permitida, tres hits, un ponche y una base por bolas.
Seiya Suzuki y Michael Busch impulsaron dos carreras cada uno, y Nico Hoerner conectó un jonrón solitario en la séptima para ampliar la ventaja a 4-1. Suzuki también aportó su primer cuadrangular de la temporada, un batazo de 441 pies, luego de recibir base por bolas.
Los Phillies, en tanto, encadenaron su séptima derrota consecutiva. Jesús Luzardo lanzó 4 2/3 entradas y permitió una carrera con cinco hits y cuatro bases por bolas. Bryce Harper y Kyle Schwarber conectaron jonrones para Filadelfia, pero no fue suficiente.
Yanquis blanquean a los Medias Rojas, 4-0
En Fenway Park, Giancarlo Stanton conectó un jonrón solitario en la segunda entrada y añadió un doble de dos carreras en la sexta para impulsar las primeras tres anotaciones de Nueva York.
Los Yanquis extendieron su racha a cuatro victorias consecutivas y acumularon su quinta blanqueada del año, la mayor cifra en las Grandes Ligas.
Los Medias Rojas, limitados a cuatro hits, han anotado tres carreras o menos en 12 de sus 23 partidos. Boston ha permitido al menos cuatro carreras en 13 de esos mismos 23 encuentros.
Gigantes vencen a los Dodgers, 3-1
Landen Roupp (4-1) superó a Yoshinobu Yamamoto en el montículo y San Francisco consiguió sencillos productores de Rafael Devers y Jung Hoo Lee en una primera entrada de tres carreras para luego contener a Los Ángeles. Roupp permitió solo una carrera y un hit en cinco entradas, ponchó a siete y obtuvo su primera victoria de carrera sobre los Dodgers. Cinco relevistas completaron las cuatro entradas restantes sin permitir anotaciones.
Yamamoto (2-2) lanzó siete entradas, pero las tres carreras que concedió en el primer inning resultaron suficientes para la derrota.
Nacionales frenan a los Bravos, 11-4
Luis García Jr. conectó cuatro hits e impulsó tres carreras, Curtis Mead bateó un jonrón de tres carreras y Washington puso fin a la racha de seis victorias consecutivas de Atlanta.
James Wood conectó su octavo jonrón de la temporada, recibió cuatro bases por bolas y anotó tres carreras. Foster Griffin (3-0) fue sólido en seis entradas. Reynaldo López (1-1) apenas retiró a un bateador antes de ser relevado en la segunda entrada.
Rojos aplastaron a los Rayos, 12-6
Elly De La Cruz registró su sexto partido con múltiples jonrones en su carrera e impulsó cinco carreras para llevar a Cincinnati a la victoria en St. Petersburg. De La Cruz conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y otro solitario en la novena. Chase Burns (2-1) ponchó a ocho en 5 2/3 entradas. Fue la quinta victoria consecutiva de los Rojos.
Twins remontan ante los Mets, 5-3
El cerrador de los Mets, Devin Williams (0-1), se desmoronó en la novena entrada sin retirar a ninguno de los cinco bateadores que enfrentó, lo que permitió a Minnesota remontar una desventaja de 3-0 y ganar 5-3. Fue la duodécima derrota consecutiva de Nueva York. Cole Sands (1-1) lanzó las dos últimas entradas para la victoria.
Medias Blancas aplastan a los Diamondbacks, 11-5
El novato Munetaka Murakami conectó un jonrón por cuarto partido consecutivo, Colson Montgomery lo hizo por tercera vez seguida y Chicago conectó cuatro cuadrangulares en Phoenix. Sean Burke (1-2) permitió dos carreras en seis entradas con una ventaja de 7-0 desde la segunda entrada.
Otros resultados destacados
- Cardenales 5, Marlins 3: Dustin May (3-2) lanzó 5 1/3 entradas y Nathan Church conectó un jonrón de dos carreras para St. Louis, que ganó seis de sus últimos siete partidos.
- Guardianes 8, Astros 5: Chase DeLauter conectó un triple de tres carreras en una octava entrada de seis anotaciones para Cleveland.
- Cerveceros 12, Tigres 4: Brice Turang impulsó cuatro carreras y Milwaukee estableció marcas de temporada con 16 hits y siete anotaciones en una entrada.
- Reales 6, Orioles 5: Maikel García anotó en un lanzamiento descontrolado en la novena para romper la racha de ocho derrotas de Kansas City.
- Rangers 5, Piratas 1: Kumar Rocker (1-1) permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas en el regreso de Texas a casa.
- Atléticos 5, Marineros 2: Jeff McNeil y Shea Langeliers conectaron jonrones para asegurar la serie ante Seattle.
- Azulejos 4, Angelinos 2: Lenyn Sosa conectó un doble de dos carreras en la octava para impulsar a Toronto a su tercera victoria consecutiva.
Los dominicanos en la jornada del 21 de abril
Luis Gil consigue su primera victoria del año con los Yanquis
El lanzador dominicano Luis Gil (1-1) fue el gran protagonista de la blanqueada de Nueva York sobre Boston.
Gil limitó a los Medias Rojas a apenas dos hits en 6 1/3 entradas en blanco, con cuatro ponches, en lo que fue su primera victoria de la temporada. Los Yankees superaron en imparables a Boston 10-4 y acumularon su quinta blanqueada del año, la mayor cifra en las Grandes Ligas.
Randy Vásquez domina en el Coors Field
El derecho dominicano Randy Vásquez (2-0) protagonizó uno de los lanzamientos más notables de la jornada al blanquear a los Rockies durante siete entradas en el Coors Field, estadio históricamente hostil para los lanzadores.
Vásquez toleró apenas tres hits, ponchó a cinco y no otorgó ninguna base por bolas. Fue apenas la cuarta vez en la historia de los Rockies que perdieron un partido 1-0 en casa. La victoria fue la 14.ª de los Padres en sus últimos 16 juegos, luego de un inicio de 2-5. Además, la única carrera del partido llegó tras una base por bolas que el abridor de Colorado le concedió al dominicano Manny Machado con las bases llenas.
Vladimir Guerrero Jr. anota dos carreras con los Azulejos
El dominicano Vladimir Guerrero Jr. anotó dos carreras en la victoria de Toronto 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles. Los Azulejos igualaron su mejor racha de la temporada con tres victorias consecutivas. Guerrero Jr. atraviesa un inicio de temporada atípico en cuanto a poder —apenas dos jonrones en 22 partidos—, pero compensa con un sólido promedio de bateo que lo mantiene como líder de bateo en la Liga Americana.
Jazz Chisholm Jr. aporta en la victoria de los Yanquis
El dominicano Jazz Chisholm Jr. conectó dos hits en la victoria de Nueva York sobre Boston, sumando su aporte a la ofensiva que respaldó el trabajo de Luis Gil en el montículo.
|División
|Equipo
|Ganados (G)
|Perdidos (P)
|PCT
|DIF
|Este
|Yankees de Nueva York
|14
|9
|.609
|—
|Rays de Tampa Bay
|12
|11
|.522
|2.0
|Orioles de Baltimore
|11
|13
|.458
|3.5
|Azulejos de Toronto
|10
|13
|.435
|4.0
|Medias Rojas de Boston
|9
|14
|.391
|5.0
|Central
|Guardianes de Cleveland
|14
|11
|.560
|—
|Tigres de Detroit
|12
|12
|.500
|1.5
|Mellizos de Minnesota
|12
|11
|.522
|1.0
|Medias Blancas de Chicago
|9
|14
|.391
|4.0
|Reales de Kansas City
|8
|16
|.333
|5.5
|Oeste
|Atléticos de Las Vegas
|13
|11
|.542
|—
|Vigilantes de Texas
|12
|11
|.522
|0.5
|Angelinos de Los Ángeles
|11
|14
|.440
|2.5
|Marineros de Seattle
|10
|15
|.400
|3.5
|Astros de Houston
|9
|16
|.360
|4.5
|División
|Equipo
|Ganados (G)
|Perdidos (P)
|PCT
|DIF
|Este
|Bravos de Atlanta
|16
|8
|.667
|—
|Marlins de Miami
|11
|13
|.458
|5.0
|Nacionales de Washington
|11
|13
|.458
|5.0
|Filis de Filadelfia
|8
|15
|.348
|7.5
|Mets de Nueva York
|7
|16
|.304
|8.5
|Central
|Rojos de Cincinnati
|15
|8
|.652
|—
|Cachorros de Chicago
|14
|9
|.609
|1.0
|Piratas de Pittsburgh
|13
|10
|.565
|2.0
|Cardenales de San Luis
|13
|10
|.565
|2.0
|Cerveceros de Milwaukee
|13
|10
|.565
|2.0
|Oeste
|Dodgers de Los Ángeles
|15
|7
|.682
|—
|Padres de San Diego
|15
|8
|.652
|0.5
|Diamondbacks de Arizona
|13
|9
|.591
|2.0
|Gigantes de San Francisco
|10
|12
|.455
|5.0
|Rockies de Colorado
|9
|15
|.375
|7.0
Compartir esta nota