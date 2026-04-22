Los Chicago Cubs extendieron su racha ganadora a siete partidos consecutivos —la mejor de las Grandes Ligas— con su victoria de 7-4 sobre los Philadelphia Phillies, en una jornada del martes 21 en la que, entre dominicanos, Luis Gil consiguió su primera victoria de la temporada con los Yanquis y Randy Vásquez brilló con siete entradas en blanco para los Padres.

Resultados de la MLB del martes 21 de abril

Visitante Carreras Local Carreras Liga / Tipo Yanquis de Nueva York 4 Medias Rojas de Boston 0 Liga Americana Azulejos de Toronto 4 Angelinos de Los Ángeles 2 Liga Americana Guardianes de Cleveland 8 Astros de Houston 5 Liga Americana Reales de Kansas City 6 Orioles de Baltimore 5 Liga Americana Atléticos de Oakland 5 Marineros de Seattle 2 Liga Americana Cachorros de Chicago 7 Filis de Filadelfia 4 Liga Nacional Cardenales de San Luis 5 Marlins de Miami 3 Liga Nacional Nacionales de Washington 11 Bravos de Atlanta 4 Liga Nacional Padres de San Diego 1 Rockies de Colorado 0 Liga Nacional Gigantes de San Francisco 3 Dodgers de Los Ángeles 1 Liga Nacional Mellizos de Minnesota 5 Mets de Nueva York 3 Interliga Cerveceros de Milwaukee 12 Tigres de Detroit 4 Interliga Rojos de Cincinnati 12 Rays de Tampa Bay 6 Interliga Vigilantes de Texas 5 Piratas de Pittsburgh 1 Interliga Medias Blancas de Chicago 11 Diamondbacks de Arizona 5 Interliga

Cubs imparables: siete victorias seguidas

El japonés Shota Imanaga (2-1) fue el gran protagonista en el Wrigley Field al lanzar siete entradas de lujo: solo una carrera permitida, tres hits, un ponche y una base por bolas.

Seiya Suzuki y Michael Busch impulsaron dos carreras cada uno, y Nico Hoerner conectó un jonrón solitario en la séptima para ampliar la ventaja a 4-1. Suzuki también aportó su primer cuadrangular de la temporada, un batazo de 441 pies, luego de recibir base por bolas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los Phillies, en tanto, encadenaron su séptima derrota consecutiva. Jesús Luzardo lanzó 4 2/3 entradas y permitió una carrera con cinco hits y cuatro bases por bolas. Bryce Harper y Kyle Schwarber conectaron jonrones para Filadelfia, pero no fue suficiente.

Yanquis blanquean a los Medias Rojas, 4-0

En Fenway Park, Giancarlo Stanton conectó un jonrón solitario en la segunda entrada y añadió un doble de dos carreras en la sexta para impulsar las primeras tres anotaciones de Nueva York.

Los Yanquis extendieron su racha a cuatro victorias consecutivas y acumularon su quinta blanqueada del año, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Los Medias Rojas, limitados a cuatro hits, han anotado tres carreras o menos en 12 de sus 23 partidos. Boston ha permitido al menos cuatro carreras en 13 de esos mismos 23 encuentros.

Gigantes vencen a los Dodgers, 3-1

Landen Roupp (4-1) superó a Yoshinobu Yamamoto en el montículo y San Francisco consiguió sencillos productores de Rafael Devers y Jung Hoo Lee en una primera entrada de tres carreras para luego contener a Los Ángeles. Roupp permitió solo una carrera y un hit en cinco entradas, ponchó a siete y obtuvo su primera victoria de carrera sobre los Dodgers. Cinco relevistas completaron las cuatro entradas restantes sin permitir anotaciones.

Yamamoto (2-2) lanzó siete entradas, pero las tres carreras que concedió en el primer inning resultaron suficientes para la derrota.

Nacionales frenan a los Bravos, 11-4

Luis García Jr. conectó cuatro hits e impulsó tres carreras, Curtis Mead bateó un jonrón de tres carreras y Washington puso fin a la racha de seis victorias consecutivas de Atlanta.

James Wood conectó su octavo jonrón de la temporada, recibió cuatro bases por bolas y anotó tres carreras. Foster Griffin (3-0) fue sólido en seis entradas. Reynaldo López (1-1) apenas retiró a un bateador antes de ser relevado en la segunda entrada.

Rojos aplastaron a los Rayos, 12-6

Elly De La Cruz registró su sexto partido con múltiples jonrones en su carrera e impulsó cinco carreras para llevar a Cincinnati a la victoria en St. Petersburg. De La Cruz conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y otro solitario en la novena. Chase Burns (2-1) ponchó a ocho en 5 2/3 entradas. Fue la quinta victoria consecutiva de los Rojos.

Twins remontan ante los Mets, 5-3

El cerrador de los Mets, Devin Williams (0-1), se desmoronó en la novena entrada sin retirar a ninguno de los cinco bateadores que enfrentó, lo que permitió a Minnesota remontar una desventaja de 3-0 y ganar 5-3. Fue la duodécima derrota consecutiva de Nueva York. Cole Sands (1-1) lanzó las dos últimas entradas para la victoria.

Medias Blancas aplastan a los Diamondbacks, 11-5

El novato Munetaka Murakami conectó un jonrón por cuarto partido consecutivo, Colson Montgomery lo hizo por tercera vez seguida y Chicago conectó cuatro cuadrangulares en Phoenix. Sean Burke (1-2) permitió dos carreras en seis entradas con una ventaja de 7-0 desde la segunda entrada.

Otros resultados destacados

Cardenales 5, Marlins 3 : Dustin May (3-2) lanzó 5 1/3 entradas y Nathan Church conectó un jonrón de dos carreras para St. Louis, que ganó seis de sus últimos siete partidos.

Dustin May (3-2) lanzó 5 1/3 entradas y Nathan Church conectó un jonrón de dos carreras para St. Louis, que ganó seis de sus últimos siete partidos. Guardianes 8, Astros 5 : Chase DeLauter conectó un triple de tres carreras en una octava entrada de seis anotaciones para Cleveland.

Chase DeLauter conectó un triple de tres carreras en una octava entrada de seis anotaciones para Cleveland. Cerveceros 12, Tigres 4 : Brice Turang impulsó cuatro carreras y Milwaukee estableció marcas de temporada con 16 hits y siete anotaciones en una entrada.

Brice Turang impulsó cuatro carreras y Milwaukee estableció marcas de temporada con 16 hits y siete anotaciones en una entrada. Reales 6, Orioles 5 : Maikel García anotó en un lanzamiento descontrolado en la novena para romper la racha de ocho derrotas de Kansas City.

Maikel García anotó en un lanzamiento descontrolado en la novena para romper la racha de ocho derrotas de Kansas City. Rangers 5, Piratas 1 : Kumar Rocker (1-1) permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas en el regreso de Texas a casa.

Kumar Rocker (1-1) permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas en el regreso de Texas a casa. Atléticos 5, Marineros 2 : Jeff McNeil y Shea Langeliers conectaron jonrones para asegurar la serie ante Seattle.

Jeff McNeil y Shea Langeliers conectaron jonrones para asegurar la serie ante Seattle. Azulejos 4, Angelinos 2 : Lenyn Sosa conectó un doble de dos carreras en la octava para impulsar a Toronto a su tercera victoria consecutiva.

Los dominicanos en la jornada del 21 de abril

Luis Gil consigue su primera victoria del año con los Yanquis

El lanzador dominicano Luis Gil (1-1) fue el gran protagonista de la blanqueada de Nueva York sobre Boston.

Gil limitó a los Medias Rojas a apenas dos hits en 6 1/3 entradas en blanco, con cuatro ponches, en lo que fue su primera victoria de la temporada. Los Yankees superaron en imparables a Boston 10-4 y acumularon su quinta blanqueada del año, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Randy Vásquez domina en el Coors Field

El derecho dominicano Randy Vásquez (2-0) protagonizó uno de los lanzamientos más notables de la jornada al blanquear a los Rockies durante siete entradas en el Coors Field, estadio históricamente hostil para los lanzadores.

Vásquez toleró apenas tres hits, ponchó a cinco y no otorgó ninguna base por bolas. Fue apenas la cuarta vez en la historia de los Rockies que perdieron un partido 1-0 en casa. La victoria fue la 14.ª de los Padres en sus últimos 16 juegos, luego de un inicio de 2-5. Además, la única carrera del partido llegó tras una base por bolas que el abridor de Colorado le concedió al dominicano Manny Machado con las bases llenas.

Vladimir Guerrero Jr. anota dos carreras con los Azulejos

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. anotó dos carreras en la victoria de Toronto 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles. Los Azulejos igualaron su mejor racha de la temporada con tres victorias consecutivas. Guerrero Jr. atraviesa un inicio de temporada atípico en cuanto a poder —apenas dos jonrones en 22 partidos—, pero compensa con un sólido promedio de bateo que lo mantiene como líder de bateo en la Liga Americana.

Jazz Chisholm Jr. aporta en la victoria de los Yanquis

El dominicano Jazz Chisholm Jr. conectó dos hits en la victoria de Nueva York sobre Boston, sumando su aporte a la ofensiva que respaldó el trabajo de Luis Gil en el montículo.

Liga Americana

División Equipo Ganados (G) Perdidos (P) PCT DIF Este Yankees de Nueva York 14 9 .609 — Rays de Tampa Bay 12 11 .522 2.0 Orioles de Baltimore 11 13 .458 3.5 Azulejos de Toronto 10 13 .435 4.0 Medias Rojas de Boston 9 14 .391 5.0 Central Guardianes de Cleveland 14 11 .560 — Tigres de Detroit 12 12 .500 1.5 Mellizos de Minnesota 12 11 .522 1.0 Medias Blancas de Chicago 9 14 .391 4.0 Reales de Kansas City 8 16 .333 5.5 Oeste Atléticos de Las Vegas 13 11 .542 — Vigilantes de Texas 12 11 .522 0.5 Angelinos de Los Ángeles 11 14 .440 2.5 Marineros de Seattle 10 15 .400 3.5 Astros de Houston 9 16 .360 4.5

Liga Nacional

División Equipo Ganados (G) Perdidos (P) PCT DIF Este Bravos de Atlanta 16 8 .667 — Marlins de Miami 11 13 .458 5.0 Nacionales de Washington 11 13 .458 5.0 Filis de Filadelfia 8 15 .348 7.5 Mets de Nueva York 7 16 .304 8.5 Central Rojos de Cincinnati 15 8 .652 — Cachorros de Chicago 14 9 .609 1.0 Piratas de Pittsburgh 13 10 .565 2.0 Cardenales de San Luis 13 10 .565 2.0 Cerveceros de Milwaukee 13 10 .565 2.0 Oeste Dodgers de Los Ángeles 15 7 .682 — Padres de San Diego 15 8 .652 0.5 Diamondbacks de Arizona 13 9 .591 2.0 Gigantes de San Francisco 10 12 .455 5.0 Rockies de Colorado 9 15 .375 7.0

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más