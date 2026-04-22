El Club de Bridge de Santo Domingo (CBSD) celebró la primera edición de la Copa Hemingway Wilhelm Brouwer en Juan Dolio, como parte de las actividades por su 47.º aniversario, con la participación de jugadores nacionales y extranjeros.

El torneo se disputó bajo el formato de pares, modalidad que evalúa el rendimiento comparativo de las duplas a lo largo de varias manos frente a distintos oponentes. La clasificación final se estableció conforme al reglamento de la World Bridge Federation, entidad a la que está afiliado el CBSD.

La pareja integrada por Sonia Villanueva de Brouwer y María Barrera obtuvo el primer lugar en la categoría abierta, seguida por Ariel García Múgica y José Roques en la segunda posición, y Dixie Rehibein junto a Esther Ricart en el tercer puesto. En la división de principiantes, el triunfo correspondió a Aylin Hung de Suárez y Brigitte Torres.

Durante la actividad, Sonia Villanueva de Brouwer, presidenta del club, agradeció la realización del evento y destacó el valor del bridge como disciplina que fomenta la interacción social y el ejercicio mental.

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La copa lleva el nombre de Wilhelm Brouwer Spijkers, empresario, diplomático y primer presidente del CBSD. En el acto también se rindió homenaje póstumo a Mark Riley y Jacques Sagués, y se reconoció a Pedro Pablo Cabral por sus aportes al desarrollo del bridge en el país.

El evento tuvo lugar en la Casa Club Hemingway, con la organización logística del equipo del recinto y el respaldo de patrocinadores vinculados al sector privado.

El Club de Bridge de Santo Domingo fue fundado el 5 de abril de 1979 como una entidad sin fines de lucro orientada a la promoción de este juego de cartas como actividad recreativa y competitiva. Cuenta con miembros dominicanos y extranjeros y mantiene afiliación con organismos internacionales del bridge.

1 de 4 | Segundo lugar Ariel García Múgica y José Roques 2 de 4 | Primer lugar Sonia Villanueva de Brouwer y María Josefa Barrera 3 de 4 | Foto Principal Ariel Garcia, Angel Pérez, Sonia Villanueva de Brouwer, Maria Barrera y Mariena Mahfoud 4 de 4 | Tercer lugar Dixie Rehibein y Esther Ricart

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