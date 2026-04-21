El segundo vicepresidente de MLB, Banca Personal y Negocios del Banco BHD, Carlos Gómez, exhortó a prospectos de organizaciones de Grandes Ligas a gestionar su marca personal como parte de su desarrollo profesional dentro del deporte.

La declaración fue ofrecida durante la VIII Semana de la Innovación y la Propiedad Intelectual 2026, celebrada en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en Santo Domingo, actividad centrada este año en la relación entre deporte, innovación y propiedad intelectual.

Gómez sostuvo que el deporte ha evolucionado hacia una industria que integra tecnología, análisis de datos y construcción de narrativas, lo que exige que los atletas asuman un rol más allá del rendimiento en el terreno de juego.

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“Ustedes no solo compiten, ustedes son una marca. Su disciplina es su valor, su identidad es su activo y su nombre es su empresa”, expresó durante su intervención.

El ejecutivo indicó que la propiedad intelectual funciona como una herramienta de protección del talento y de proyección de la carrera profesional, al tiempo que destacó la importancia de gestionar la imagen de forma estratégica para garantizar sostenibilidad a largo plazo.

Asimismo, señaló que la entidad financiera donde labora ha desarrollado durante más de 15 años programas dirigidos a prospectos vinculados a organizaciones de Grandes Ligas, combinando formación financiera con acompañamiento en su desarrollo deportivo.

La actividad reunió a jóvenes peloteros y formó parte del programa académico de la semana, que incluyó conferencias y paneles sobre innovación, deporte y propiedad intelectual.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más