El segundo vicepresidente de MLB, Banca Personal y Negocios del Banco BHD, Carlos Gómez, exhortó a prospectos de organizaciones de Grandes Ligas a gestionar su marca personal como parte de su desarrollo profesional dentro del deporte.
La declaración fue ofrecida durante la VIII Semana de la Innovación y la Propiedad Intelectual 2026, celebrada en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en Santo Domingo, actividad centrada este año en la relación entre deporte, innovación y propiedad intelectual.
Gómez sostuvo que el deporte ha evolucionado hacia una industria que integra tecnología, análisis de datos y construcción de narrativas, lo que exige que los atletas asuman un rol más allá del rendimiento en el terreno de juego.
“Ustedes no solo compiten, ustedes son una marca. Su disciplina es su valor, su identidad es su activo y su nombre es su empresa”, expresó durante su intervención.
El ejecutivo indicó que la propiedad intelectual funciona como una herramienta de protección del talento y de proyección de la carrera profesional, al tiempo que destacó la importancia de gestionar la imagen de forma estratégica para garantizar sostenibilidad a largo plazo.
Asimismo, señaló que la entidad financiera donde labora ha desarrollado durante más de 15 años programas dirigidos a prospectos vinculados a organizaciones de Grandes Ligas, combinando formación financiera con acompañamiento en su desarrollo deportivo.
La actividad reunió a jóvenes peloteros y formó parte del programa académico de la semana, que incluyó conferencias y paneles sobre innovación, deporte y propiedad intelectual.
Compartir esta nota