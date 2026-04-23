Este miércoles 22 de abril fue una noche de dominicanos en las Grandes Ligas. Oneil Cruz impactó un jonrón de tres carreras en la parte superior del poste de foul del jardín derecho para coronar la remontada de los Piratas de Pittsburgh, que derrotaron 8-4 a los Rangers de Texas en Arlington.
En Anaheim, José Soriano lanzó cinco entradas en blanco ante los Azulejos de Toronto para bajar su efectividad a 0.24, la mejor marca en la historia de las Grandes Ligas en los primeros seis aperturas de una temporada.
Y en San Petersburgo, Florida, Junior Caminero conectó su sexto jonrón de la temporada e impulsó dos carreras para guiar a los Rays de Tampa Bay a una victoria de 6-1 sobre los Rojos de Cincinnati.
Resultados en la MLB de juegos del miércoles 22 de abril
|Visitante
|Resultado
|Local
|Cardenales de San Luis
|1 – 4
|Miami Marlins
|Houston Astros
|2 – 0
|Cleveland Guardians
|Cincinnati Reds
|1 – 6
|Tampa Bay Rays
|Baltimore Orioles
|8 – 6
|Kansas City Royals
|Toronto Blue Jays
|3 – 7
|Los Angeles Angels
|Oakland Athletics
|4 – 5
|Seattle Mariners
|Milwaukee Brewers
|2 – 5
|Detroit Tigers
|New York Yankees
|4 – 1
|Boston Red Sox
|Atlanta Braves
|8 – 6
|Washington Nationals
|Minnesota Twins
|2 – 3
|New York Mets
|Philadelphia Phillies
|2 – 7
|Chicago Cubs
|Pittsburgh Pirates
|8 – 4
|Texas Rangers
|San Diego Padres
|3 – 8
|Colorado Rockies
|Chicago White Sox
|7 – 11
|Arizona Diamondbacks
|Los Angeles Dodgers
|0 – 3
|San Francisco Giants
.
Tampa Bay 6, Cincinnati 1 | San Petersburgo
Junior Caminero conectó su sexto jonrón de la temporada e impulsó dos carreras para guiar a los Rays de Tampa Bay a una victoria de 6-1 sobre los Rojos de Cincinnati el miércoles en San Petersburgo, Florida.
Nick Martinez (1-1) fue el abridor ganador y dominó a su exequipo durante ocho entradas, en las que permitió una carrera en cinco hits, con un boleto y cinco ponches en 95 lanzamientos.
Con la victoria, Tampa Bay evitó la barrida en la serie de tres juegos y ganó por solo segunda vez en seis partidos. Los Rojos, en tanto, vieron interrumpida su racha de cinco victorias consecutivas.
Pittsburgh 8, Texas 4 | Arlington, Texas
Los Piratas de Pittsburgh remontaron un empate en la novena entrada para vencer 8-4 a los Rangers de Texas el miércoles en Arlington, con Oneil Cruz como protagonista absoluto.
Nick Gonzales superó la trampa en el plato y anotó la carrera de la ventaja en la novena entrada, luego de que el bateador emergente Jake Mangum conectara un rodado lento a tercera base. Jalen Beeks reemplazó entonces a Cole Winn (1-1) en el montículo, y Cruz recibió al nuevo relevista con un jonrón de tres carreras que se fue a impactar en la parte superior del poste de foul del jardín derecho. Fue el quinto jonrón de Cruz en la temporada.
La remontada llegó después de que los Rangers empataran el partido en la parte baja de la octava entrada. Con Pittsburgh arriba 4-2, el bateador emergente Andrew McCutchen abrió con un sencillo al cuadro. Brandon Nimmo conectó un doble con un out, y el sencillo de Jake Burger con dos outs impulsó a ambos corredores para igualar el marcador 4-4.
El abridor Braxton Ashcraft tuvo una sólida actuación de siete entradas, en las que permitió cuatro hits, dos carreras, dos bases por bolas y ponchó a cinco bateadores en 94 lanzamientos. Gregory Soto (1-0) desperdició la ventaja al ceder dos carreras en su única entrada, pero se llevó la victoria.
Bryan Reynolds conectó dos hits y produjo una carrera, y Spencer Horwitz aportó dos hits para Pittsburgh. Por Texas, Josh Jung conectó un jonrón de dos carreras y un sencillo. El abridor Jack Leiter permitió cuatro carreras —tres limpias— en cinco entradas, con cinco ponches y dos bases por bolas.
Arizona 11, Chicago 7 | Phoenix
Ildemaro Vargas conectó un jonrón de tres carreras en la segunda entrada y otro de dos carreras en la tercera para darle a los Diamondbacks de Arizona una ventaja de 6-3 que nunca cedieron, en una victoria de 11-7 sobre los Medias Blancas de Chicago en Phoenix.
Vargas extendió su racha de hits al inicio de la temporada a un récord de la franquicia de 17 juegos consecutivos. Además, su racha activa de 20 juegos con hit —que se remonta a la temporada pasada— es la más larga en las Grandes Ligas.
Nolan Arenado conectó cuatro hits, incluyendo un jonrón de dos carreras en la sexta entrada que amplió la ventaja a 10-5, anotó tres carreras e impulsó tres. Corbin Carroll conectó tres hits y anotó dos carreras, mientras que Geraldo Perdomo conectó tres hits, produjo una carrera y bateó dos triples. Arizona conectó 16 hits, la mayor cantidad de la temporada.
Eduardo Rodríguez (2-0) fue el abridor ganador: permitió cuatro carreras y seis hits en cinco entradas, con cuatro ponches y tres bases por bolas, y dejó el partido con ventaja de 8-4.
Por Chicago, Munetaka Murakami conectó un jonrón por quinto juego consecutivo —rompiendo el empate con Shohei Ohtani para convertirse en el único jugador nacido en Japón en lograrlo— y acumula 10 cuadrangulares en la temporada, alcanzándolos en solo 24 juegos, el ritmo más rápido en la historia de los Medias Blancas. Colson Montgomery jonroneó por cuarto juego consecutivo y Miguel Vargas lo hizo por tercero. Anthony Kay (1-1) fue el abridor perdedor: cedió ocho carreras y ocho hits en 3 2/3 entradas.
Los Ángeles 7, Toronto 3 | Anaheim
José Soriano continuó su temporada histórica con cinco entradas en blanco ante los Azulejos de Toronto, en una victoria de 7-3 de los Angelinos de Los Ángeles en el Angel Stadium. Con esa actuación, el lanzador dominicano bajó su efectividad a 0.24, la mejor marca en la historia de las Grandes Ligas en los primeros seis aperturas de una temporada, con un mínimo de 30 entradas lanzadas.
Soriano es además el único lanzador en la historia de las Grandes Ligas en permitir solo una carrera en sus primeras seis aperturas de temporada. Los Angelinos son 6-0 en sus aperturas. El derecho dominicano acumula 6-0 en récord personal y lidera las Grandes Ligas en victorias.
Dominicanos en la jornada
La jornada del miércoles 22 de abril dejó actuaciones destacadas de varios peloteros dominicanos en las Grandes Ligas:
Oneil Cruz (Piratas de Pittsburgh) fue el héroe de la noche con su jonrón de tres carreras en la novena entrada para sellar la remontada 8-4 sobre los Rangers. Cruz, conocido por la velocidad de sus batazos —registró un doble a 119 millas por hora el 16 de abril ante los Nacionales, el más duro de la temporada hasta ese momento—, acumula cinco jonrones en 2026.
José Soriano (Angelinos de Los Ángeles) consolidó su condición de mejor lanzador del béisbol en lo que va de temporada. Sus cinco entradas en blanco ante Toronto lo dejaron con una efectividad de 0.24, la mejor en la historia de las Grandes Ligas en los primeros seis aperturas de una temporada. Es el único lanzador en la historia del béisbol mayor en permitir solo una carrera en sus primeros seis aperturas.
Junior Caminero (Rays de Tampa Bay) conectó su sexto jonrón de la temporada e impulsó dos carreras en la victoria 6-1 sobre los Rojos. El joven tercera base sigue consolidándose como una de las figuras ofensivas de Tampa Bay.
Marcell Ozuna (Piratas de Pittsburgh) aportó un sencillo de línea al jardín izquierdo que impulsó a Bryan Reynolds en la primera entrada, contribuyendo al arranque ofensivo de Pittsburgh en la victoria sobre Texas.
Tablas de posiciones de la MLB tras la jornada del 22 de abril de 2026
|División Este
|G
|P
|PCT
|DIF
|Nueva York Yankees
|15
|9
|.625
|—
|Tampa Bay Rays
|13
|11
|.542
|2.0
|Baltimore Orioles
|12
|13
|.480
|3.5
|Toronto Blue Jays
|10
|14
|.417
|5.0
|Boston Red Sox
|9
|15
|.375
|6.0
|División Central
|G
|P
|PCT
|DIF
|Cleveland Guardians
|14
|12
|.538
|—
|Detroit Tigers
|13
|12
|.520
|0.5
|Minnesota Twins
|12
|12
|.500
|1.0
|Chicago White Sox
|9
|15
|.375
|4.0
|Kansas City Royals
|8
|17
|.320
|5.5
|División Oeste
|G
|P
|PCT
|DIF
|Oakland Athletics
|13
|12
|.520
|—
|Texas Rangers
|12
|12
|.500
|0.5
|Los Angeles Angels
|12
|14
|.462
|1.5
|Seattle Mariners
|11
|15
|.423
|2.5
|Houston Astros
|10
|16
|.385
|3.5
|División Este
|G
|P
|PCT
|DIF
|Atlanta Braves
|17
|8
|.680
|—
|Miami Marlins
|12
|12
|.480
|4.5
|Washington Nationals
|11
|13
|.440
|5.5
|New York Mets
|8
|16
|.333
|8.5
|Philadelphia Phillies
|8
|16
|.333
|8.5
|División Central
|G
|P
|PCT
|DIF
|Cincinnati Reds
|16
|9
|.640
|—
|Chicago Cubs
|15
|9
|.625
|0.5
|Pittsburgh Pirates
|14
|10
|.583
|1.5
|Cardenales de S. Luis
|14
|10
|.583
|1.5
|Milwaukee Brewers
|13
|10
|.565
|2.0
|División Oeste
|G
|P
|PCT
|DIF
|Los Angeles Dodgers
|16
|7
|.696
|—
|San Diego Padres
|16
|7
|.696
|—
|Arizona Diamondbacks
|14
|10
|.583
|2.5
|San Francisco Giants
|11
|13
|.458
|5.5
|Colorado Rockies
|10
|15
|.400
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