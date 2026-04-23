Este miércoles 22 de abril fue una noche de dominicanos en las Grandes Ligas. Oneil Cruz impactó un jonrón de tres carreras en la parte superior del poste de foul del jardín derecho para coronar la remontada de los Piratas de Pittsburgh, que derrotaron 8-4 a los Rangers de Texas en Arlington.

En Anaheim, José Soriano lanzó cinco entradas en blanco ante los Azulejos de Toronto para bajar su efectividad a 0.24, la mejor marca en la historia de las Grandes Ligas en los primeros seis aperturas de una temporada.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Y en San Petersburgo, Florida, Junior Caminero conectó su sexto jonrón de la temporada e impulsó dos carreras para guiar a los Rays de Tampa Bay a una victoria de 6-1 sobre los Rojos de Cincinnati.

Resultados en la MLB de juegos del miércoles 22 de abril

Visitante Resultado Local Cardenales de San Luis 1 – 4 Miami Marlins Houston Astros 2 – 0 Cleveland Guardians Cincinnati Reds 1 – 6 Tampa Bay Rays Baltimore Orioles 8 – 6 Kansas City Royals Toronto Blue Jays 3 – 7 Los Angeles Angels Oakland Athletics 4 – 5 Seattle Mariners Milwaukee Brewers 2 – 5 Detroit Tigers New York Yankees 4 – 1 Boston Red Sox Atlanta Braves 8 – 6 Washington Nationals Minnesota Twins 2 – 3 New York Mets Philadelphia Phillies 2 – 7 Chicago Cubs Pittsburgh Pirates 8 – 4 Texas Rangers San Diego Padres 3 – 8 Colorado Rockies Chicago White Sox 7 – 11 Arizona Diamondbacks Los Angeles Dodgers 0 – 3 San Francisco Giants

.

Tampa Bay 6, Cincinnati 1 | San Petersburgo

Junior Caminero conectó su sexto jonrón de la temporada e impulsó dos carreras para guiar a los Rays de Tampa Bay a una victoria de 6-1 sobre los Rojos de Cincinnati el miércoles en San Petersburgo, Florida.

Nick Martinez (1-1) fue el abridor ganador y dominó a su exequipo durante ocho entradas, en las que permitió una carrera en cinco hits, con un boleto y cinco ponches en 95 lanzamientos.

Con la victoria, Tampa Bay evitó la barrida en la serie de tres juegos y ganó por solo segunda vez en seis partidos. Los Rojos, en tanto, vieron interrumpida su racha de cinco victorias consecutivas.

Pittsburgh 8, Texas 4 | Arlington, Texas

Los Piratas de Pittsburgh remontaron un empate en la novena entrada para vencer 8-4 a los Rangers de Texas el miércoles en Arlington, con Oneil Cruz como protagonista absoluto.

Nick Gonzales superó la trampa en el plato y anotó la carrera de la ventaja en la novena entrada, luego de que el bateador emergente Jake Mangum conectara un rodado lento a tercera base. Jalen Beeks reemplazó entonces a Cole Winn (1-1) en el montículo, y Cruz recibió al nuevo relevista con un jonrón de tres carreras que se fue a impactar en la parte superior del poste de foul del jardín derecho. Fue el quinto jonrón de Cruz en la temporada.

La remontada llegó después de que los Rangers empataran el partido en la parte baja de la octava entrada. Con Pittsburgh arriba 4-2, el bateador emergente Andrew McCutchen abrió con un sencillo al cuadro. Brandon Nimmo conectó un doble con un out, y el sencillo de Jake Burger con dos outs impulsó a ambos corredores para igualar el marcador 4-4.

El abridor Braxton Ashcraft tuvo una sólida actuación de siete entradas, en las que permitió cuatro hits, dos carreras, dos bases por bolas y ponchó a cinco bateadores en 94 lanzamientos. Gregory Soto (1-0) desperdició la ventaja al ceder dos carreras en su única entrada, pero se llevó la victoria.

Bryan Reynolds conectó dos hits y produjo una carrera, y Spencer Horwitz aportó dos hits para Pittsburgh. Por Texas, Josh Jung conectó un jonrón de dos carreras y un sencillo. El abridor Jack Leiter permitió cuatro carreras —tres limpias— en cinco entradas, con cinco ponches y dos bases por bolas.

Arizona 11, Chicago 7 | Phoenix

Ildemaro Vargas conectó un jonrón de tres carreras en la segunda entrada y otro de dos carreras en la tercera para darle a los Diamondbacks de Arizona una ventaja de 6-3 que nunca cedieron, en una victoria de 11-7 sobre los Medias Blancas de Chicago en Phoenix.

Vargas extendió su racha de hits al inicio de la temporada a un récord de la franquicia de 17 juegos consecutivos. Además, su racha activa de 20 juegos con hit —que se remonta a la temporada pasada— es la más larga en las Grandes Ligas.

Nolan Arenado conectó cuatro hits, incluyendo un jonrón de dos carreras en la sexta entrada que amplió la ventaja a 10-5, anotó tres carreras e impulsó tres. Corbin Carroll conectó tres hits y anotó dos carreras, mientras que Geraldo Perdomo conectó tres hits, produjo una carrera y bateó dos triples. Arizona conectó 16 hits, la mayor cantidad de la temporada.

Eduardo Rodríguez (2-0) fue el abridor ganador: permitió cuatro carreras y seis hits en cinco entradas, con cuatro ponches y tres bases por bolas, y dejó el partido con ventaja de 8-4.

Por Chicago, Munetaka Murakami conectó un jonrón por quinto juego consecutivo —rompiendo el empate con Shohei Ohtani para convertirse en el único jugador nacido en Japón en lograrlo— y acumula 10 cuadrangulares en la temporada, alcanzándolos en solo 24 juegos, el ritmo más rápido en la historia de los Medias Blancas. Colson Montgomery jonroneó por cuarto juego consecutivo y Miguel Vargas lo hizo por tercero. Anthony Kay (1-1) fue el abridor perdedor: cedió ocho carreras y ocho hits en 3 2/3 entradas.

Los Ángeles 7, Toronto 3 | Anaheim

José Soriano continuó su temporada histórica con cinco entradas en blanco ante los Azulejos de Toronto, en una victoria de 7-3 de los Angelinos de Los Ángeles en el Angel Stadium. Con esa actuación, el lanzador dominicano bajó su efectividad a 0.24, la mejor marca en la historia de las Grandes Ligas en los primeros seis aperturas de una temporada, con un mínimo de 30 entradas lanzadas.

Soriano es además el único lanzador en la historia de las Grandes Ligas en permitir solo una carrera en sus primeras seis aperturas de temporada. Los Angelinos son 6-0 en sus aperturas. El derecho dominicano acumula 6-0 en récord personal y lidera las Grandes Ligas en victorias.

Dominicanos en la jornada

La jornada del miércoles 22 de abril dejó actuaciones destacadas de varios peloteros dominicanos en las Grandes Ligas:

Oneil Cruz (Piratas de Pittsburgh) fue el héroe de la noche con su jonrón de tres carreras en la novena entrada para sellar la remontada 8-4 sobre los Rangers. Cruz, conocido por la velocidad de sus batazos —registró un doble a 119 millas por hora el 16 de abril ante los Nacionales, el más duro de la temporada hasta ese momento—, acumula cinco jonrones en 2026.

José Soriano (Angelinos de Los Ángeles) consolidó su condición de mejor lanzador del béisbol en lo que va de temporada. Sus cinco entradas en blanco ante Toronto lo dejaron con una efectividad de 0.24, la mejor en la historia de las Grandes Ligas en los primeros seis aperturas de una temporada. Es el único lanzador en la historia del béisbol mayor en permitir solo una carrera en sus primeros seis aperturas.

Junior Caminero (Rays de Tampa Bay) conectó su sexto jonrón de la temporada e impulsó dos carreras en la victoria 6-1 sobre los Rojos. El joven tercera base sigue consolidándose como una de las figuras ofensivas de Tampa Bay.

Marcell Ozuna (Piratas de Pittsburgh) aportó un sencillo de línea al jardín izquierdo que impulsó a Bryan Reynolds en la primera entrada, contribuyendo al arranque ofensivo de Pittsburgh en la victoria sobre Texas.

Tablas de posiciones de la MLB tras la jornada del 22 de abril de 2026

Liga Americana

División Este G P PCT DIF Nueva York Yankees 15 9 .625 — Tampa Bay Rays 13 11 .542 2.0 Baltimore Orioles 12 13 .480 3.5 Toronto Blue Jays 10 14 .417 5.0 Boston Red Sox 9 15 .375 6.0

División Central G P PCT DIF Cleveland Guardians 14 12 .538 — Detroit Tigers 13 12 .520 0.5 Minnesota Twins 12 12 .500 1.0 Chicago White Sox 9 15 .375 4.0 Kansas City Royals 8 17 .320 5.5

División Oeste G P PCT DIF Oakland Athletics 13 12 .520 — Texas Rangers 12 12 .500 0.5 Los Angeles Angels 12 14 .462 1.5 Seattle Mariners 11 15 .423 2.5 Houston Astros 10 16 .385 3.5

Liga Nacional

División Este G P PCT DIF Atlanta Braves 17 8 .680 — Miami Marlins 12 12 .480 4.5 Washington Nationals 11 13 .440 5.5 New York Mets 8 16 .333 8.5 Philadelphia Phillies 8 16 .333 8.5

División Central G P PCT DIF Cincinnati Reds 16 9 .640 — Chicago Cubs 15 9 .625 0.5 Pittsburgh Pirates 14 10 .583 1.5 Cardenales de S. Luis 14 10 .583 1.5 Milwaukee Brewers 13 10 .565 2.0

División Oeste G P PCT DIF Los Angeles Dodgers 16 7 .696 — San Diego Padres 16 7 .696 — Arizona Diamondbacks 14 10 .583 2.5 San Francisco Giants 11 13 .458 5.5 Colorado Rockies 10 15 .400

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más