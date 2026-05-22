Los Guardianes de Cleveland sellaron una barrida de cuatro juegos ante los Tigres de Detroit con un triunfo por 3-1 el jueves, extendiendo su racha ganadora a seis partidos consecutivos en lo que fue una jornada cargada de actuaciones agridulces dominicanas en las Grandes Ligas.

Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles blanquearon a los Padres de San Diego 4-0 con un Shohei Ohtani descomunal, y los Azulejos de Toronto silenciaron a los Yanquis de Nueva York 2-0.

Resultados de la MLB del 21 de mayo

Guardianes de Cleveland 3 – Tigres de Detroit 1

Piratas de Pittsburgh 6 – Cardenales de San Luis 2

Mets de Nueva York 2 – Nacionales de Washington 1

Bravos de Atlanta 9 – Marlins de Miami 3

Azulejos de Toronto 2 – Yankees de Nueva York 0

Atléticos de Oakland 3 – Angelinos de Los Ángeles 2 (10 entradas)

Diamondbacks de Arizona 2 – Rockies de Colorado 1

Guardianes completan la barrida y siguen imparables

Patrick Bailey conectó un jonrón solitario, Brayan Rocchio aportó tres hits —incluidos dos dobles— y Joey Cantillo lanzó 5⅔ entradas sin permitir carreras para guiar a Cleveland hacia su novena victoria en los últimos 10 juegos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Daniel Schneemann y José Ramírez impulsaron las otras dos carreras de los Guardianes, que lideran la División Central de la Liga Americana. Cantillo (4-1) solo cedió tres imparables en su labor, mientras que Hunter Gaddis cerró la novena entrada sin carreras para conseguir su primer salvamento de la temporada.

Por Detroit, Casey Mize (2-3) permitió dos carreras y cuatro hits en 6⅔ entradas. Dillon Dingler conectó el único jonrón de los Tigres, quienes acumulan ya seis derrotas seguidas y 14 en sus últimos 16 juegos, en una racha que se agrava con el paso de los días.

Ohtani deslumbra en San Diego con actuación de dos vías

En el partido más llamativo de la jornada, Shohei Ohtani conectó un jonrón al primer lanzamiento del juego y luego lanzó cinco entradas de tres hits para liderar la blanqueada de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Padres de San Diego, 4-0,. Con esta actuación, Ohtani bajó su efectividad a un minúsculo 0.73 en la temporada y mejoró su marca a 4-2.

El jardinero dominicano Teoscar Hernández aportó un elevado de sacrificio en la segunda entrada y luego conectó un jonrón solitario para encabezar la novena, contribuyendo a que Los Ángeles se asegurara la primera serie del año ante su rival divisional. Los Dodgers lideran la División Oeste de la Liga Nacional por juego y medio sobre los Padres.

Azulejos silencian a los Yanquis con duelo de pitcheo

Yesavage domina; Guerrero Jr. y Giménez deciden

En Nueva York, el novato Trey Yesavage lanzó seis entradas en blanco, permitió solo dos hits y ponchó a ocho bateadores para guiar a los Azulejos de Toronto a una victoria 2-0 sobre los Yanquis. El partido comenzó con más de dos horas de retraso por lluvia.

Toronto rompió el empate en la séptima entrada: Andrés Giménez trabajó un turno de 11 lanzamientos para recibir una base por bolas que impulsó la primera carrera, y Vladimir Guerrero Jr. elevó de sacrificio para ampliar la ventaja a 2-0. Yesavage mejoró su marca a 2-1 con la actuación.

Aaron Judge se fue de 0-4 y terminó la serie con 1 de 15, sin conectar ningún jonrón en 10 juegos consecutivos. Carlos Rodón (0-2) cargó con la derrota al permitir una carrera y tres hits en cinco entradas.

Otros resultados destacados del 21 de mayo

Mets 2, Nacionales 1

El sencillo de dos carreras de Bo Bichette proporcionó toda la ofensiva necesaria, y David Peterson lanzó cinco entradas sólidas para que Nueva York se impusiera al anfitrión Washington y empatara la serie de cuatro juegos. Peterson (3-4) cedió una carrera y cuatro hits. Juan Soto, quien inició su carrera en Washington, registró su base robada número 100 de por vida. El abridor de los Nacionales, Cade Cavalli (2-3), igualó su mejor marca personal al lanzar siete entradas con nueve ponches.

Bravos 9, Marlins 3

Michael Harris II conectó dos jonrones y Mike Yastrzemski rompió su mala racha con un vuelacercas y tres hits para ayudar a Atlanta a vencer a Miami. Ronald Acuña Jr. bateó de 2-3 con dos carreras impulsadas, aunque salió del juego por un dolor en el pulgar izquierdo considerado leve. El abridor Sandy Alcántara (3-3) lanzó seis entradas y permitió seis carreras y nueve hits. Kyle Stowers y Owen Caissie conectaron jonrones por los Marlins.

Piratas 6, Cardenales 2

Braxton Ashcraft igualó su mejor marca personal con nueve ponches en el partido decisivo de la serie en San Luis. Ashcraft (3-2) permitió una carrera y cuatro hits en siete entradas. Marcell Ozuna bateó de 2-4 con dos carreras impulsadas y Brandon Lowe aportó un jonrón solitario para Pittsburgh, que encadenó dos victorias tras una racha de cuatro derrotas. Dustin May (3-5) cedió cuatro carreras en 5⅓ entradas por los Cardenales.

Diamondbacks 2, Rockies 1

Corbin Carroll conectó un sencillo productor con dos outs y dos strikes en la parte baja de la novena para darle la victoria a Arizona sobre Colorado, la quinta consecutiva de los Diamondbacks. Ketel Marte aportó dos sencillos para el conjunto de Phoenix. Juan Mejía (0-4) cargó con la derrota.

Atléticos 3, Angelinos 2 (10 entradas)

Nick Kurtz extendió su racha de juegos en base a 44 y anotó la carrera de la victoria en la décima entrada cuando Oakland remontó ante Los Ángeles en el último juego de la serie en Anaheim. Joel Kuhnel (1-1) lanzó una entrada sin carreras para conseguir su primera victoria desde 2022, y Mark Leiter Jr. cerró la décima para su cuarto salvamento. Nolan Schanuel conectó un jonrón y Mike Trout anotó una carrera por los Angelinos, que perdieron por novena vez en 10 juegos.

Los dominicanos en la jornada del 21 de mayo

José Ramírez uno de los protagonistas en Cleveland

La actuación más destacada de la representación quisqueyana correspondió a los Guardianes de Cleveland. José Ramírez impulsó una de las tres carreras del equipo y continuó consolidándose como el motor ofensivo de un Cleveland que marcha primero en la División Central.

Teoscar Hernández, clave en el triunfo de los Dodgers

El jardinero Teoscar Hernández fue pieza fundamental en la blanqueada de Los Ángeles sobre San Diego. El dominicano aportó un elevado de sacrificio en la segunda entrada y coronó la noche con un jonrón solitario en la novena entrada.

"Los resultados están llegando; estoy más enfocado en dónde puedo golpear la pelota y con qué fuerza", declaró Hernández tras el partido. "Ahora que la estoy golpeando fuerte a todos los campos, es una buena señal de que mi swing está volviendo a la normalidad".

Vladimir Guerrero Jr. entre los que deciden en Nueva York

En el Yankee Stadium, Vladimir Guerrero Jr. elevó de sacrificio para impulsar la segunda carrera de Toronto en la séptima entrada. Fue uno de los determinantes en el triunfo de los Azulejos.

Juan Soto alcanza las 100 bases robadas de por vida

En Washington, Juan Soto registró su base robada número 100 de por vida durante el triunfo de los Mets sobre los Nacionales. El jardinero de Nueva York, formado en las filas de Washington, continúa acumulando hitos individuales en una temporada en la que ya suma 12 jonrones y 26 carreras impulsadas en 35 juegos de por vida ante su antiguo equipo.

Sandy Alcántara sufre ante los Bravos

La jornada no fue positiva para todos los dominicanos en el montículo. Sandy Alcántara (3-3) tuvo una noche difícil al permitir seis carreras y nueve hits en seis entradas ante los Bravos de Atlanta, que ganaron 9-3. El derecho de Miami, que llegaba con efectividad de 3.53, vio cómo su promedio subió tras una de sus peores salidas de la temporada.

Ketel Marte aporta en la victoria de Arizona

El segunda base Ketel Marte conectó dos sencillos para los Diamondbacks en el triunfo sobre Colorado. Arizona encadenó su quinta victoria consecutiva y Marte sigue siendo una pieza central en el ataque del equipo de Phoenix.

Tablas de posiciones

Liga Americana

División Este Ganados Perdidos PCT DIF Tampa Bay Rays 33 15 .688 — New York Yanquis 30 21 .588 4.5 Toronto Blue Jays 23 27 .460 11.0 Boston Red Sox 22 27 .449 11.5 Baltimore Orioles . 21 29 .420 13.0

División Central Ganados Perdidos PCT DIF Cleveland Guardians . 30 22 .577 — Chicago White Sox 25 24 .510 3.5 Minnesota Twins 23 27 .460 6.0 Kansas City Royals 20 30 .400 9.0 Detroit Tigers 20 31 .392 9.5

División Oeste Ganados Perdidos PCT DIF Oakland Athletics 26 24 .520 — Texas Rangers 24 25 .490 1.5 Seattle Mariners 24 27 .471 2.5 Houston Astros 20 31 .392 6.5 Los Angeles Angels . 17 34 .333 9.5





Liga Nacional

División Este Ganados Perdidos PCT DIF Atlanta Braves 35 16 .686 — Philadelphia Phillies 25 25 .500 9.5 Washington Nationals . 25 25 .500 9.5 New York Mets 22 28 .440 12.5 Miami Marlins 22 29 .431 13.0

División Oeste Ganados Perdidos PCT DIF Los Angeles Dodgers 31 19 .620 — San Diego Padres 29 20 .592 1.5 Arizona Diamondbacks 26 23 .531 4.5 San Francisco Giants 20 30 .400 11.0 Colorado Rockies 19 32 .373 12.5

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más