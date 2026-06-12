El cine iberoamericano, que reúne las producciones de América Latina, España y Portugal, movilizó a más de 42.2 millones de espectadores en 2024, un crecimiento de 9.3 % respecto al año anterior.

En este contexto de expansión regional, República Dominicana será sede de las reuniones de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) y del programa Ibermedia, encuentros que congregarán a los principales responsables de las políticas audiovisuales de la región.

La elección del país como anfitrión coincide con el fortalecimiento de su industria cinematográfica, impulsada por incentivos fiscales, coproducciones internacionales y una creciente participación en los mecanismos de cooperación que articulan el desarrollo del cine iberoamericano.

La directora general de Cine (Dgcine), Marianna Vargas, calificó la celebración de estas reuniones en territorio dominicano como un hito para el país, destacando que durante el encuentro será escogido el secretario técnico de Ibermedia, considerado uno de los cargos más influyentes dentro de la industria cinematográfica iberoamericana.

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Vargas señaló que República Dominicana ha apostado de manera decidida por las coproducciones internacionales y ha aprovechado los fondos de Ibermedia para impulsar proyectos cinematográficos.

Asimismo, destacó que la llegada de autoridades audiovisuales de la región ocurre en un momento en que el país fortalece su estrategia de cooperación internacional y expansión de su industria.

“Es especialmente relevante porque estamos impulsando las coproducciones y recibiremos a quienes toman las decisiones en materia audiovisual en Iberoamérica”, expresó.

El viceministro de Cultura, Amaury Sánchez, afirmó que la designación de República Dominicana como anfitriona de estas reuniones refleja el trabajo coordinado que ha realizado el país, especialmente a través de la Dgcine, para fortalecer la industria audiovisual.

“Este encuentro fortalece nuestra presencia en los espacios de cooperación internacional y contribuye a seguir proyectando la cultura dominicana en el escenario iberoamericano”, manifestó.

Sánchez también destacó la recuperación de la confianza de los inversionistas en el sector y aseguró que la realización de esta conferencia es el resultado de una estrategia organizada y sostenida de desarrollo de la industria cinematográfica nacional.

Crecimiento de las producciones nacionales y extranjeras

La funcionaria resaltó además el aumento de las producciones extranjeras filmadas en el país, mencionando proyectos internacionales como Road House y Nyad, así como el posicionamiento que está alcanzando el cine dominicano en los mercados regionales.

Según indicó, la selección de República Dominicana como sede constituye un reconocimiento al posicionamiento del país como referente regional en producción cinematográfica, cooperación internacional y desarrollo de políticas públicas para el sector audiovisual.

Club Hemingway y Banco López de Haro respaldan el encuentro

La elección de Club Hemingway como sede de las actividades también fue resaltada por los organizadores.

Vargas explicó que el complejo fue escogido no solo por sus instalaciones, sino por su cercanía con los estudios de Lantica y por haber servido como locación para numerosas producciones cinematográficas.

El presidente del Banco López de Haro, Javier Rodríguez, expresó que para la entidad financiera representa un honor apoyar la celebración de estos encuentros en el país.

Indicó que la institución ha acompañado diversos proyectos cinematográficos en los últimos años, convencida del potencial de una industria que genera empleos, dinamiza la economía y proyecta la imagen de República Dominicana a nivel internacional.

“Confiamos en el continuo crecimiento del sector audiovisual dominicano y en su capacidad para seguir atrayendo inversión, talento y nuevas oportunidades para el país”, señaló.

Mientras, Ángel Pérez, gerente general de Club Hemingway, afirmó que recibir a la comunidad audiovisual iberoamericana representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre cultura, turismo e inversión, destacando la trayectoria del complejo en el apoyo a producciones nacionales e internacionales.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más