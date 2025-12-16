Hoy, las películas ya no se limitan a sus pantallas de origen; circulan entre salas comerciales de la región así como festivales, ampliando la visibilidad del trabajo de directores, productores y actores, y posicionando el séptimo arte regional más allá de sus fronteras.

Un ejemplo de esta idea es que además de convertirse en la película más vista en República Dominicana, Capitán Avispa, dirigida por Jean Guerra, lideró también la taquilla en Panamá dentro de la oferta iberoamericana, al registrar 6,502 boletos vendidos.

El largometraje argentino El apocalipsis de San Juan se situó como la más concurrida en tres países: Costa Rica (3,396), Nicaragua (2,025) y Paraguay (3,776) en la región de Iberoamérica, que sumó 42,258,400 asistencias durante el 2024, de acuerdo con Egeda Dominicana.

La producción de animación española Robot Dreams se posicionó como la más vista en el renglón de “cine iberoamericano” en México, con 833,879 espectadores; Guatemala, con 7,171 boletos vendidos, y El Salvador, con 3,517 cinéfilos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las ganadoras del Oscar como Mejor Actriz, Tilda Swinton y Julianne Moore protagonizaron La habitación de al lado, largometraje que fue el más visto en los mercados argentinos y brasileños, respectivamente, con 51,454 y 122,149 asistencias. La producción es de Pedro Almodóvar y de origen español.

También las españolas Inseparables (38,740) e Historias para no contar (10,462) fueron las más vistas en los mercados de Portugal y Uruguay, respectivamente, según Egeda Dominicana.

Las preferencias del público en la región muestran cómo el cine iberoamericano logra liderar la preferencia del público más allá de sus países de origen.

Vaguito, de origen peruano, fue la película más vista en Bolivia, con una asistencia de 13,212 personas. En Chile, el primer lugar lo ocupó la producción argentina Cuando acecha la maldad, que convocó a 34,762 espectadores.

En Colombia, la mexicana Radical lideró la taquilla con 39,181 cinéfilos, mientras que Parpadea dos veces, también de México, fue la de mayor asistencia tanto en El Salvador como en Honduras, con 3,517 y 3,191 personas, respectivamente.

Por su parte, en Perú la película más vista fue la brasileña Mi amigo el pingüino, que alcanzó una asistencia de 69,120 personas, y en Venezuela destacó la producción argentina Gigantes, vista por 19,097 habitantes.

Karla Alcántara Periodista. Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha escrito sobre economía, turismo y cine. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más