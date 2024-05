La región de Iberoamérica se destaca por su cultura, período colonial dominado por España y Portugal, y sus similares problemas sociales y políticos. Pero, además, es un destino elegido por directores extranjeros y nacionales que buscan producir un largometraje y presentarlo en la pantalla grande, avalado por incentivos fiscales.

La asistencia a las salas de cine varía significativamente en los diferentes países de la región, con Venezuela, Chile, Costa Rica y Bolivia entre los que registran cifras más destacadas, mientras que Honduras, Guatemala y El Salvador presentaron una menor cuota de asistencia.

Los ingresos en el cine iberoamericano se situaron en US$ 2,088.5 millones en 2022, un 68.9% más que el 2021 (US$ 1,235.9 millones) y US$ 1,372.4 millones de diferencia respecto al 2020 (US$ 716.1 millones). Sin embargo, aún faltan US$ 1,451.5 millones para nivelar los ingresos del 2019, cuando totalizaron US$ 3,540 millones.

De los 518,722,528 espectadores que asistieron al cine en Iberoamérica en 2022, el 6.5% fue por la asistencia a disfrutar una película de habla hispana, es decir, 34,024,638. Pero, apenas el 18.8% de los 5,727 estrenos fueron nacionales (1,079).

España fue la nación con mayor cantidad de nuevas proyecciones nacionales reportó, con 314 películas que atrajeron 13,806,764 cinéfilos, apenas el 3.4% de las 404,974,731 asistencias contabilizadas durante 2022.

México estrenó 87 largometrajes que llevaron a 6,400,000 de personas al cine, mientras que Brasil presentó 173 contenidos originales que reunieron 4,021,731 espectadores, apenas el 1.8% de su población total de 215,300,000. Entre ambas naciones se establece una diferencia de 2,378,269 amantes del cine.

Argentina proyectó 204 producciones que aglomeraron 2,838,210 personas, en tanto, Portugal colocó en los complejos cinematográficos 53 películas que reunieron 2,993,147 habitantes.

Conforme Egeda Dominicana, 1,334,770 colombianos, 972,031 peruanos y 649,176 ecuatorianos eligieron consumir su propio contenido audiovisual.

En República Dominicana se contabilizaron 427,686 boletos vendidos por la proyección en la pantalla grande de 31 largometrajes nacionales avalados por la Ley de Cine 108-10. Esto significa el 3.9% de la población dominicana situada en 10,760,028 habitantes.

Venezuela con 143,124; Chile con 112,249; Costa Rica, 104,738; y Bolivia, 95,489; les pisan los talones por concepto de taquillas vendidas. Honduras (12,813), Guatemala (5,999), El Salvador (4,044), Panamá (38,742), Paraguay (35,224), Uruguay (28,701), presentaron la menor cuota de asistencia en la oferta de cine nacional. No obstante, Nicaragua no reportó estrenos locales durante 2022.