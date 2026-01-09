Durante 2024, 628,736,172 personas asistieron al cine en Iberoamérica, lo que representó una disminución del 5.4 % respecto a 2023, cuando se registraron 664,804,482 asistentes. En términos absolutos, 36,068,310 personas menos consumieron el llamado séptimo arte, de acuerdo con datos recopilados por Egeda Dominicana. La tendencia muestra un descenso en la mayoría de los mercados entre 2023 y 2024.

El mayor retroceso se registró en Argentina, con una disminución de 18.7 %, al pasar de 44,447,934 a 36,100,407 cinéfilos, es decir, 8,347,527 personas menos. Le siguió Colombia, que perdió 13.4 % de su público, al bajar de 53,870,000 asistentes en 2023 a 49,630,000 en 2024, lo que equivale a 4,240,000 cinéfilos menos.

En tercer lugar se ubicó República Dominicana, con una caída de 12.2 %, al reducirse de 4,044,779 a 3,550,809 asistentes, es decir, 493,990 personas menos, según cifras de la Dirección General de Cine (Dgcine).

En contraste, Brasil fue el mercado con el mayor crecimiento porcentual, con un aumento de 8.5 %, al pasar de 116,320,016 a 126,208,072 habitantes, lo que significó 9,888,056 personas más.

Bolivia registró un crecimiento de 1.9 %, al subir de 5,948,851 a 6,065,485 cinéfilos, es decir, 116,634 más, mientras que Venezuela mostró un leve incremento de 0.3 %, al pasar de 7,782,557 a 7,810,000 asistentes, con 27,443 nuevos espectadores.

México se mantuvo como el principal mercado cinematográfico de Iberoamérica, con 213,889,751 asistentes, equivalente al 34 % del total, aunque registró una disminución interanual de 8.2 %, lo que se tradujo en 19,176,909 cinéfilos menos.

Asimismo, Brasil (126,208,072), Colombia (49,630,000) y Argentina (36,100,407), considerados junto a México los big players de la región, representaron el 33.7 % del mercado iberoamericano.

Otros destinos

Otros mercados de Iberoamérica también registraron descensos en la asistencia a salas de cine durante 2024, aunque con variaciones de distinta magnitud. Ecuador reportó una caída de 11.2 %, al pasar de 13,992,174 asistentes en 2023 a 12,424,443 en 2024, lo que equivale a 1,567,731 cinéfilos menos.

En Chile, la disminución fue de 11.1 %, con una reducción de 2,707,717 personas, hasta cerrar el año con 21,612,034 asistentes. Panamá presentó una baja de 10.2 %, al descender de 4,553,222 a 4,088,521 cinéfilos, es decir, 464,701 menos.

Con retrocesos similares, Honduras y Nicaragua registraron ambos una variación negativa de 8.9 %. En el caso hondureño, la asistencia se redujo de 3,386,086 a 3,081,676 personas, para una pérdida de 304,410 espectadores. Nicaragua, en tanto, pasó de 1,256,623 a 1,144,267 asistentes, lo que significó 112,356 menos.

El Salvador experimentó una disminución de 8.3 %, al bajar de 3,153,582 a 2,891,131 cinéfilos, equivalente a 262,451 personas menos, mientras que en Perú, la venta de boletos alcanzó 41,990,643 en 2024, lo que representó una caída de 8 % frente al año anterior, con 3,666,486 asistentes menos.

Costa Rica redujo su público en 7.8 %, al pasar de 5,446,571 a 5,018,254 asistentes, una merma de 428,317 personas. Paraguay también cerró en negativo, con una variación de -6.2 %, al descender de 4,176,659 a 4,088,521 cinéfilos, es decir, 88,437 menos.

En los mercados europeos, España registró una reducción de 4.8 %, hasta 72,709,454 asistentes, lo que implicó 3,743,799 cinéfilos menos en comparación con 2023. Portugal mostró uno de los descensos más moderados, con -3.6 %, al pasar de 12,290,368 a 11,838,962 personas, una diferencia de 451,406.

Entre las menores variaciones de la región se ubicaron Guatemala, con una caída de apenas 1.5 %, de 5,344,563 a 5,259,558 asistentes (85,005 menos), y Uruguay, que presentó la reducción más leve, de 0.9 %, al perder 19,221 espectadores, hasta situarse en 2,090,681 cinéfilos durante 2024.

Karla Alcántara