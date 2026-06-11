El cine actual atraviesa una transformación profunda impulsada por directoras de fotografía que han estado trabajando en paralelo a la labor que desarrollan los demás cinematógrafos, pero que a su vez están aportando una visión en conjunto del desarrollo de un nuevo lenguaje visual en el cine.

Más allá de una cuestión de representación, estas profesionales han reformulado la relación entre luz, cuerpo y espacio, proponiendo nuevas formas de narrar desde lo sensorial y lo político. En este panorama, ofrecemos la visibilizacion de doce figuras que se destacan por su capacidad de articular estilos propios que dialogan con las exigencias industriales y las búsquedas autorales.

Profesionales del lente como Claire Mathon (Francia), Autumn Durald (USA), Nur Rubio Sherwell (México), Akiko Ashizawa (Japón), Ari Wegner (Australia), Rachel Morrison (USA), Natasha Braier (Argentina), Charlotte Bruus Christensen (Dinamarca), Daniela Ludlow (México), Maryse Alberti (Francia), Ellen Kuras (USA) y Agnès Godard (Francia), representan la cara más innovadora de la cinematografía actual aportando estilos distintivos que fusionan técnica maestra con sensibilidad narrativa.

La poesía luminosa Mathon y Godard

Por ejemplo, Claire Mathon (1975), desde Francia, ha consolidado una estética basada en la naturalidad lumínica y la textura orgánica de la imagen. Su trabajo en “Portrait de la jeune fille en feu”, por la que recibió un premio César a la mejor fotografía, evidencia un dominio excepcional de la luz natural como herramienta narrativa, construyendo una atmósfera íntima donde el encuadre respira junto a los personajes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Agnès Godard (1951), colaboradora habitual de Claire Denis, ha desarrollado una de las estéticas más reconocibles del cine europeo. También ganadora de un Premio César a la mejor fotografía por su trabajo en “Beau Travail”. Ella se caracteriza por una exploración del cuerpo y el movimiento a través de la luz. Godard transforma la imagen en una experiencia física, donde la textura y el ritmo visual adquieren un protagonismo central en la construcción narrativa.

1 de 11 | 2 de 11 | 3 de 11 | 4 de 11 | 5 de 11 | 6 de 11 | 7 de 11 | 8 de 11 | 9 de 11 | 10 de 11 | 11 de 11 |

Rompiendo las barreras en USA

Autumn Durald Arkapaw (1979), en el contexto estadounidense, ha desarrollado una cinematografía que combina precisión formal con sensibilidad cromática. Su colaboración con cineastas como Barry Jenkins en “If Beale Street Could Talk” revela un uso expresivo del color y la profundidad de campo, donde cada plano funciona como un lienzo emocional. Su incursión en el universo Marvel con “Black Panther: Wakanda Forever” demuestra su capacidad de trasladar su estilo a producciones de gran escala sin perder identidad visual. Su trabajo más reciente trabajo en “Sinners” le valió ser la primera mujer en ganar un premio Oscar de la Academia de Cine de Estados Unidos en la categoría de Mejor Dirección Fotográfica.

Rachel Morrison (1978) también ha marcado un hito en la industria estadounidense, nominada al Oscar a Mejor Fotografía por “Mudbound”, su estilo se caracteriza por una aproximación realista que privilegia la textura de la imagen y la fisicidad de los cuerpos. En “Black Panther”, su trabajo demuestra una versatilidad que combina espectacularidad visual con coherencia estética, consolidando su influencia en el cine comercial.

Realismo sensual y el color bold

Ari Wegner (1984), desde Australia, ha emergido como una de las voces más influyentes de la cinematografía reciente. Su trabajo en “The Power of the Dog” le valió reconocimiento internacional, destacando por su uso del paisaje como elemento psicológico. Wegner manipula la escala y la luz natural para construir tensiones invisibles, donde el espacio abierto se convierte en un territorio de conflicto interno.

Natasha Braier (1974), de origen argentino, ha desarrollado una cinematografía profundamente sensorial, donde la luz se convierte en materia emocional. En “The Neon Demon”, su colaboración con Nicolas Winding Refn explora una estética hipnótica basada en contrastes cromáticos y composiciones estilizadas al utilizar el “color bold” (audaz o intenso) en las atonalidades vibrantes, de alta saturación y contraste. Braier trabaja la imagen como experiencia perceptiva, desafiando las convenciones narrativas tradicionales.

Minimalismo, realismo nórdico y verité francés

Akiko Ashizawa (1954) es una figura central del cine japonés contemporáneo, ha desarrollado una estética minimalista profundamente ligada a la arquitectura del encuadre. En su colaboración con Masato Harada, particularmente en “Chronicle of My Mother”, su cámara observa con paciencia, permitiendo que el tiempo se expanda dentro del plano. Su uso del fuera de campo y la composición estática redefine la relación entre imagen y duración, aportando una dimensión contemplativa al cine que realiza.

Charlotte Bruus Christensen (1978), desde Dinamarca, ha construido una carrera marcada por la elegancia visual y el control de la iluminación. Su trabajo en “Fences” y “A Quiet Place” evidencia una capacidad para adaptar su estilo a distintos géneros, manteniendo siempre una coherencia en el tratamiento de la luz como elemento dramático. Su cinematografía equilibra clasicismo y modernidad, situándola como una figura clave en la industria.

Maryse Alberti (1954), con una trayectoria que atraviesa ficción y documental, ha desarrollado un estilo basado en la inmediatez y la autenticidad. Su trabajo en “The Wrestler” se caracteriza por el uso de cámara en mano y luz disponible, creando una sensación de proximidad casi documental. Alberti ha influido significativamente en la estética del cine independiente estadounidense, redefiniendo los límites entre ficción y realidad.

La nueva cinematografía mexicana

Desde México, Nur Rubio Sherwell (1978) aporta una mirada que articula lo íntimo con lo político, explorando la materialidad de la luz en contextos sociales complejos. Su trabajo destaca por una composición sobria que privilegia los silencios visuales y la observación detenida. Su película debut “King of the Party” fue premiada como mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine de Monterrey 2021. Su segunda película, “Huesera”, dirigida por Michelle Garza Cervera, participó en The Blood Window Showcase del Marché du Film en Cannes 2021.

En paralelo, Daniela Ludlow (1976) representa una nueva generación que experimenta con la textura digital y la fragmentación del espacio, integrando influencias del videoarte y el cine contemporáneo latinoamericano. Ludlow debutó en 2007 con el cortometraje “TR3S”, que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia. En 2010 como directora de fotografía en el documental “La cuerda floja”. Su trabajo recibió elogios de la crítica debido a que solo utilizó una cámara en la filmación. En 2021, se encargó de la fotografía de la tercera temporada de la serie “Narcos: México”.

Documentalismo y experimentación visual

Ellen Kuras (1959) representa una de las pioneras en la consolidación de una mirada femenina en la cinematografía contemporánea. Su trabajo en “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” demuestra una capacidad para integrar efectos visuales con una estética orgánica. Kuras ha explorado constantemente las posibilidades técnicas del medio, aportando innovaciones en el uso de la cámara y la iluminación en otras películas como “The Ballad of Jack and Rose” y “Away We Go”, las cuales han influido en generaciones posteriores.

Entonces, ¿qué significan estas 12 directoras para el futuro del cine? Representan la redefinición del lenguaje visual del cine contemporáneo. Sus influencias se manifiestan en la forma en que la imagen cinematográfica se concibe hoy como un espacio más sensorial, más consciente de su materialidad y más abierta a la experimentación. Lejos de ser una tendencia pasajera, sus legados apuntan hacia un futuro donde la diversidad de miradas será esencial para la evolución del cine como arte y como industria.

Fuentes Referenciales

Interview: Claire Mathon, Film Comment (2020)

“Why 'The Power of the Dog' Cinematographer Resisted a 'Full Rainbow”, The Wrap (2022)

“Esta es la primera mujer de la historia nominada al Oscar”, El País (2018)https://elpais.com/smoda/rachel-morrison-mudbound-oscar-primera-mujer-directora-fotografia.html

“Natasha Braier: Fostering Artistic Courage and Community”, Women in Media (2026) https://womennmedia.com/natasha-braier-fostering-artistic-courage-and-community/

“DPI Alum Rachel Morrison interviewed in IndieWire”, NYU Tisch (2017)

https://tisch.nyu.edu/photo/news/dpi-alum-rachel-morrison-interviewed-in-indiewire

“Dariela Ludlow: Narrar desde el lenguaje cinematográfico”, Cinefotolatino (2025)

https://www.buzzsprout.com/258401/episodes/16443320-dariela-ludlow-amc-apertura-narrar-desde-el-lenguaje-cinematografico

“Agnès Godard’s Inexhaustible Landscapes”, Harvard Film Archive

https://harvardfilmarchive.org/programs/agnes-godards-inexhaustible-landscapes